Excluídos: veja sinopse, elenco e crítica do filme de suspense da Netflix

O filme Excluídos (The Strays, no título original) chegou ao catálogo da Netflix nesta quarta-feira (22) e, desde então, já conquistou um lugar no Top 10 de longas mais vistos do streaming, ocupando a segunda posição do ranking. Com roteiro e direção do novato cineasta Nathaniel Martello-White (Collateral), a produção britânica de suspense e terror é estrelada por Ashley Madekwe. A trama acompanha a história de Neve, uma mulher afro-americana que desfruta de uma vida de privilégios ao lado da família até que as coisas saem de controle com a chegada de novos moradores em seu bairro.

Com uma hora e quarenta minutos de duração, as gravações do longa-metragem ocorreram em Londres e nos condados de Suffolk e Berkshire. Além disso, o projeto ainda tem uma abordagem narrativa intensa sobre questões raciais, se assemelhando muito com o estilo de terror criado por Jordan Peele, em Corra!, lançado em 2017. Confira, a seguir, mais detalhes de Excluídos, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Longa de suspense e terror conta com roteiro e direção do novato cineasta Nathaniel Martello-White — Foto: Divulgação/Netflix Longa de suspense e terror conta com roteiro e direção do novato cineasta Nathaniel Martello-White — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir Pearl e como baixar filme de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Excluídos

A trama do thriller segue a história de Neve, uma mulher afro-americana de classe média alta e mãe de família que se muda para um subúrbio da Inglaterra. Com o passar do tempo, a protagonista se vê na rotina de uma vida perfeita, até que dois novos moradores suspeitos chegam ao seu bairro e o seu cotidiano passa a ficar conturbado e confuso, fazendo com que ela passe a duvidar de sua própria sanidade.

No entanto, ao pedir ajuda à família e aos amigos, Neve se vê sozinha, visto que todos se recusam a acreditar nela. Em um dilema de identidade, na qual a protagonista é negra, mas faz tudo ao seu alcance para se parecer como uma mulher branca, o longa destrincha tópicos referentes às várias camadas do racismo, bem como questões relacionadas às classes sociais.

Elenco

Além de ser estrelado por Ashley Madekwe (The Umbrella Academy) no papel da protagonista Neve, o elenco do filme Excluídos ainda é contemplado com nomes como Bukky Bakray (Vocês Não Me Conhecem), Jorden Myrie (Get Gone), Justin Salinger (Abraham Lincoln), Michael Warburton (Missão Casamento), Caroline Martin (Simplesmente Feliz), Samuel Paul Small (Game of Thrones) e Alfredo Tavares (Venom: Tempo de Carnificina).

Repercussão

Apesar da recente popularidade do longa-metragem na Netflix, o filme ainda coleciona críticas mistas pela imprensa especializada, além de uma performance mediana nos sites agregadores. No IMDb, por exemplo, 710 usuários avaliaram a produção original em uma média 4.8/10. Por outro lado, no site Rotten Tomatoes, o trabalho de Nathaniel Martello-White tem um índice de aprovação de 75% com base em 12 reviews e uma pontuação de 23% em relação à audiência.

Já sobre as críticas de grandes veículos internacionais, como o The Wall Street Journal, o jornalista John Anderson elogia o elenco da produção britânica, ressaltando que "apesar de todos os dons de seus colegas de elenco, o filme realmente pertence à Madekwe, em cujo rosto eloquentemente expressivo o Sr. Martello-White confia para realizar grande parte de seu filme."

Por fim, Adrian Horton, do The Guardian, destaca a crítica social e racial exposta pelo projeto cinematográfico, mas tece críticas negativas quanto ao modo como a narrativa se desenvolve, afirmando que "Excluídos estabelece um exame intrigante de raça, privilégio e dificuldade de mobilidade social para os britânicos negros, mas no final das contas, falha."