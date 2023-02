Far Cry 6 fica grátis para PC e consoles neste final de semana

Far Cry 6 , jogo de tiro em primeira pessoa, está disponível para download e teste gratuito por tempo limitado. A oferta é válida para usuários de PC e consoles PlayStation 4 ( PS4 ) e PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X e Xbox Series S até a próxima segunda-feira (20). Isso significa que será possível experimentar o título gratuitamente, mas ele não ficará na sua biblioteca de forma permanente. No entanto, a Ubisoft ressalta que o progresso do game será transferido caso os players adquiram o título posteriormente.

O Fim de semana Gratuito dá aos jogadores acesso a todo o jogo base de Far Cry 6 — o que inclui as missões inspiradas na cultura pop: Rambo: All the Blood e The Vanishing, um mistério de Stranger Things. Além disso, é possível jogar o game em modo multiplayer cooperativo e ainda receber o rifle de precisão White Lotus como recompensa.

1 de 2 Far Cry 6 trará final de semana gratuito onde jogadores poderão explorar a ilha de Yara — Foto: Divulgação/Ubisoft Far Cry 6 trará final de semana gratuito onde jogadores poderão explorar a ilha de Yara — Foto: Divulgação/Ubisoft

Como baixar?

Para baixar e jogar Far Cry 6 de graça, basta entrar na página oficial da promoção (https://www.ubisoft.com/pt-br/game/far-cry/far-cry-6/free-weekend) ou ir diretamente à sua plataforma de preferência e obter o jogo. Com o modo multiplayer para até dois jogadores incluso, o período grátis está sendo oferecido para consoles PlayStation e Xbox — via PS Store e Microsoft Store, respectivamente —, e para PC, através das plataformas Ubisoft Connect e Epic Games Store.

Vale ressaltar que, segundo a Ubisoft, é necessário ter uma assinatura ativa na Xbox Live Gold para ter acesso ao Fim de Semana Gratuito. Outro lembrete importante é que Far Cry 6 também está no catálogo do Ubisoft+. Logo, assinantes do serviço podem jogá-lo sem custos adicionais a qualquer momento.

História e gameplay

Far Cry 6 é um jogo de tiro e ação que se passa no mundo aberto de Yara, uma ilha fictícia localizada no Caribe. Na trama, o jogador assume o papel do guerrilheiro Dani Rojas — que pode ser homem ou mulher — na luta contra o ditador fascista Antón Castillo, interpretado pelo ator Giancarlo Esposito (O Mandaloriano e Breaking Bad). O seu objetivo principal é depor Castillo para trazer a liberdade ao local, repleto de florestas e paisagens paradisíacas baseadas em locais reais, como Cuba e outras ilhas caribenhas.

O título segue a fórmula de jogabilidade dos títulos anteriores, com mudanças pontuais. Assim, o jogador terá que completar missões da campanha principal, mas também explorar e realizar missões secundárias para coletar recursos e melhorar seus equipamentos e habilidades. O game tem perspectiva em primeira pessoa na maior parte do tempo, exceto em momentos específicos, como dentro de acampamentos de guerrilheiros, quando o usuário pode aproveitar a experiência em terceira pessoa.

Desconto na compra