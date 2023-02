Feriados em fevereiro de 2023: veja sites de calendário para conferir

O Carnaval 2023 é uma das datas comemorativas mais aguardadas do ano pelos brasileiros. No entanto, vale lembrar que os pontos facultativos só são válidos para os servidores públicos, ou seja, as empresas privadas podem escolher liberar ou não os funcionários. Veja, nas linhas a seguir, os pontos facultativos em fevereiro de 2023 e três sites de calendário para conferir as datas.

1 de 4 Feriados em fevereiro de 2023: calendários online mostram datas comemorativas — Foto: Unsplash Feriados em fevereiro de 2023: calendários online mostram datas comemorativas — Foto: Unsplash

Pontos facultativos nacionais em fevereiro de 2023

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval

1. Calendarr

O Calendarr (calendarr.com/brasil/calendario-2023) é um calendário online gratuito e bastante intuitivo. Ao selecionar o checkbox de seu interesse, a plataforma exibe os feriados, pontos facultativos, datas comemorativas e até mesmo as fases da lua. Para facilitar a identificação, o site destaca cada uma das opções usando cores diferentes. Ainda é possível fazer o download do calendário para imprimir.

2 de 4 Calendário do mês de fevereiro de 2023 no site Calendarr — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Calendário do mês de fevereiro de 2023 no site Calendarr — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

O usuário pode navegar pelo calendário de cada mês, além de calendários antigos e futuros para descobrir quando cairá um feriado nos anos seguintes. Além disso, o site fornece uma explicação sobre cada feriado, bem como suas origens e curiosidades.

2. Google Agenda

Além de ser uma ferramenta gratuita de organização, o Google Agenda (calendar.google.com) serve como calendário, possibilitando consultar os feriados nacionais. As datas comemorativas podem ser ativadas por meio da opção “Feriados no Brasil”, localizada no menu de configurações do lado esquerdo da tela.

3 de 4 Google Agenda permite adicionar feriados nacionais no calendário de 2023 — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Google Agenda permite adicionar feriados nacionais no calendário de 2023 — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Os feriados nacionais são exibidos no calendário com a cor azul, para que sejam diferenciados das tarefas e compromissos da agenda do usuário. O calendário do Google está disponível na versão web e para download em celulares Android e iPhone (iOS).

3. Calendário 365

O Calendário 365 (calendario-365.com.br/calendario-2023) é outra opção de plataforma online para consultar os feriados de 2023. De forma semelhante ao Calendarr, o site permite navegar pelo calendário de cada mês. Seu diferencial é a forma como exibe as datas comemorativas: a plataforma apenas marca os dias de feriado com a cor vermelha e os reúne em uma lista no final da página.

4 de 4 Calendário 365 grifa os feriados em vermelho e lista ao final da página — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre Calendário 365 grifa os feriados em vermelho e lista ao final da página — Foto: Reprodução/Caroline Silvestre

Além dos feriados nacionais, o Calendário 365 ainda mostra as fases da lua e o relógio mundial. Também existe a possibilidade de acessar uma página dedicada aos feriados de 2023 e dos anos seguintes para se programar com antecedência.

