Filmes no Twitter? Atualização transforma rede em 'streaming' pirata

Assinantes do Twitter Blue têm feito upload de filmes e séries na plataforma desde a última atualização. O microblog agora permite que usuários pagos subam vídeos com até 2 GB ou 60 minutos de duração pelo computador. Com o novo recurso, filmes como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ( indicado ao Oscar ) e Gato de Botas 2: O Último Desejo foram compartilhados pelos internautas na rede social em formato de thread . Vale lembrar que, apesar de facilitar o acesso a essas produções audiovisuais, a prática é considerada crime. Segundo o Art. 184 do Código Penal, "violar direitos de autor e os que lhe são conexos" configura reclusão de dois a quatro anos, além de multa.

Por meio do aplicativo para celulares Android e iOS (iPhone), o limite máximo de upload de vídeos por assinantes é de dez minutos . O Twitter Blue possui dois planos: o anual (custando R$ 440 ao ano, isto é, R$ 36,67 ao mês) e o mensal (que custa R$ 42 mensais). Esses preços, entretanto, só valem para assinaturas feitas a partir da versão web. Ao assinar o Twitter Blue pelo aplicativo, há apenas um plano mensal de R$ 60. A seguir, veja detalhes da atualização e confira os filmes publicados na plataforma pelos internautas.

1 de 3 Usuários têm publicado filmes completos no Twitter; entenda o caso e veja os títulos disponíveis — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Usuários têm publicado filmes completos no Twitter; entenda o caso e veja os títulos disponíveis — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

Vídeos com o Twitter Blue

Os assinantes do Twitter Blue agora conseguem publicar vídeos longos na plataforma. Para isso, basta selecionar “Tweetar” e, em seguida, clicar no botão “Galeria” para escolher um arquivo armazenado no dispositivo. Por fim, é preciso apertar em “Tweetar” para compartilhar normalmente o tuíte e aguardar o carregamento.

De acordo com o Twitter Blue, não há limite para o número de vídeos que podem ser carregados na plataforma por um único usuário — mesmo que todos eles cheguem perto do limite de duração. Com isso, os internautas estão aproveitando a atualização para postar filmes e séries, dividindo-os em vários tuítes de uma thread.

A plataforma enfatiza que, apesar de tentar manter ao máximo a resolução original dos arquivos, é possível que alguns vídeos percam a qualidade — o que depende da velocidade e estabilidade da conexão de Internet do usuário. Além disso, o limite de 2 GB ou 60 minutos é válido apenas para computadores. Nos celulares, os assinantes conseguem subir vídeos de 10 minutos, seis minutos a mais que não assinantes.

Um exemplo de filme disponibilizado no Twitter de forma ilegal foi o "Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo". O longa, dirigido por Carla Simón, foi indicado ao Oscar 2023 e ganhou o prêmio Urso de Ouro no Festival de Berlin de 2022. O título foi publicado em quatro partes em 20 de fevereiro na rede e social e ficou disponível por completo por mais de 24 horas. Hoje, a parte dois segue ativa na plataforma, mas as outras foram removidas e contam com o recado "Esta mídia foi desativada em resposta a uma denúncia do proprietário dos direitos autorais".

2 de 3 Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi disponibilizado para download ilegalmente no Twitter — Foto: Divulgação/Diamond Films Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi disponibilizado para download ilegalmente no Twitter — Foto: Divulgação/Diamond Films

Outro filme recente e de muito sucesso que foi compartilhado no Twitter é Gato de Botas 2: O Último Pedido. A animação dirigida por Joel Crawford e estrelada por Antonio Banderas e Wagner Moura ainda está completa na plataforma. Ao todo, o filme é dividido em quatro partes.

3 de 3 Gato de Botas 2 – O Último Pedido é estrelado por Antonio Banderas e Wagner Moura — Foto: Divulgação/pussinbootsmovie.ca Gato de Botas 2 – O Último Pedido é estrelado por Antonio Banderas e Wagner Moura — Foto: Divulgação/pussinbootsmovie.ca

A série "Pica-Pau" também está entre as listas das produções tuítadas. O famoso personagem animado teve todos os seus episódios postados em thread. Nos comentários, os internautas ficaram animados com a possibilidade de rever a história. O tuite já tem quase 10 milhões de visualizações.

O filme de terror "Pearl", lançado em 2022 e dirigido por Ti West, é outro exemplo de longa disponibilizado ilegalmente no Twitter. O tuíte com a obra, dividida em apenas duas partes, já conta com mais de seis mil curtidas.

Com informações de Twitter

