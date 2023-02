Flamengo x Al-Hilal: jogo gera memes nas redes sociais; veja os melhores

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (7) e tanto torcedores quanto rivais já estão movimentando as redes sociais com memes sobre a partida. O rubro-negro carioca enfrenta o Al-Hilal, time da Arábia Saudita, pela semi-final do torneio. Se ganhar, o Flamengo vai enfrentar o vencedor de Real Madrid x Al-Ahly na grande final do Mundial. Piadas e comentários engraçados sobre o nervosismo na espera do jogo já aparecem com força na Internet. Independente do resultado, o TechTudo mostra para você os melhores memes sobre o confronto. Confira a seguir.