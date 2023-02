Fleabag: conheça elenco, trailer e onde assistir à série

A minissérie Fleabag encontra-se disponível atualmente no catálogo da Amazon Prime Video e é uma produção original da BBC Three. Criada e escrita por Phoebe Waller-Bridge, que também estrela o projeto no papel da personagem-título, a produção inglesa é baseada em um monólogo teatral escrito pela própria atriz e comediante, em 2013. Lançada oficialmente em 2016, a trama da série acompanha um jovem mulher tentando lidar com os problemas da vida adulta, o que inclui família, sexo e trabalho, em uma Londres repleta de vida e segredos.

Com duas temporadas e 12 episódios ao todo, a produção inglesa é muito premiada, tendo recebido um Globo de Ouro de Melhor Série de Televisão e Melhor Atriz por Waller-Bridge, e uma indicação para Andrew Scott, além de 11 indicações ao Primetime Emmy Award, onde o projeto venceu seis categorias. Confira, a seguir, mais detalhes de Fleabag, como sinopse, elenco e repercussão:

2 de 2 Minissérie de comédia dramática é estrelada pela atriz e comdiante Phoebe Waller-Bridge — Foto: Divulgação/BBC Three Minissérie de comédia dramática é estrelada pela atriz e comdiante Phoebe Waller-Bridge — Foto: Divulgação/BBC Three

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Fleabag

A trama tragicômica da minissérie acompanha Fleabag, uma jovem mulher solteira de espírito livre e sexualmente ativa que, sozinha, comanda uma cafeteria em Londres, que não vai muito bem. Com arcos narrativos marcados por monólogos, a personagem de Waller-Bridge enfrenta alguns dos principais problemas da mulher moderna, como frustração profissional e sexual, além de inúmeros problemas familiares. No meio disso, ainda, a protagonista busca lidar com uma tragédia recente enquanto tenta se curar emocionalmente do acontecimento traumático.

Além disso, vale destacar que uma das características da produção é a quebra da quarta parede, na qual a protagonista dialoga diretamente com os espectadores em momentos reflexivos da história, abrindo espaço para muito humor ácido e ironia.

Elenco

Além de ser estrelada por Phoebe Waller-Bridge no papel da personagem-título, o elenco de Fleabag é contemplado com grandes nomes do cinema e da televisão britânica, como Andrew Scott (Sherlock), Olivia Colman (The Crown), Fiona Shaw (Harry Potter e a Pedra Filosofal), Bill Paterson (A Casa do Dragão), Sian Clifford (Veja Como Eles Correm), Brett Gelman (Stranger Things), Jenny Rainsford (A Favorita), Hugh Dennis (007: Sem Tempo para Morrer), Hugh Skinner (Convite Maldito) e Kristin Scott Thomas (O Paciente Inglês).

Repercussão

Aclamada pela crítica e pelo público, Fleabag é um sucesso global. A minissérie, em 2019, levou quatro estatuetas do Emmy Awards, sendo a maior vencedora da 71ª edição da premiação. Prova da enorme popularidade da produção inglesa se apresenta nos sites agregadores, como é o caso do IMDb, onde 164 mil usuários avaliaram o projeto com nota 8.7. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Phoebe Waller-Bridge tem um índice de aprovação de 100% e uma pontuação de 93% referente à audiência.

Segundo o consenso do site em questão, "inteligente e cruelmente engraçado, Fleabag é uma comédia comovente e altamente inventiva sobre uma jovem complicada navegando pelas consequências de um trauma."