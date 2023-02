FreeBuds Pro 2 vs AirPods Pro 2: compare os fones Huawei e Apple

O FreeBuds Pro 2 e os AirPods Pro 2 são fones de ouvido topo de linha com diversos recursos de áudio que prometem uma experiência sonora completa. Ambos os modelos foram lançados em setembro de 2022 e são grandes apostas para o mercado de fones premium deste ano. Com preço mais acessível, o dispositivo da Huawei é visto por R$ 1.399 na Amazon . Já o fone da Apple é encontrado por R$ 2.069 no site da varejista.

Para auxiliar os consumidores na escolha do modelo ideal, o TechTudo comparou as principais especificações dos dispositivos de áudio. Os modelos entregam uma experiência similar e tecnologias que prometem proporcionar uma qualidade de áudio agradável até mesmo aos usuários mais exigentes. A seguir, confira os principais destaques de suas funcionalidades, qualidade sonora, design e bateria.

2 de 9 AirPods Pro 2 começa a ser vendido no Brasil; veja o preço — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 começa a ser vendido no Brasil; veja o preço — Foto: Divulgação/Apple

Design

3 de 9 Huawei FreeBuds Pro 2 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Huawei FreeBuds Pro 2 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A aparência dos fones de ouvido em análise é bem similar. Ambos os modelos podem agradar aos usuários que buscam um aparelho compacto e que promete bom encaixe nos ouvidos. É necessário estar atento ao fato de que os dispositivos utilizam ponteiras de silicone. Embora as caixas enviem tamanhos variados de ponteiras, alguns usuários sentem desconforto ao utilizar o produto.

Começando pelo FreeBuds Pro 2, o modelo apresenta três cores: Silver Blue (azul), Silver Frost (grafite) e Ceramic White (branco). No quesito dimensões, cada fone de ouvido possui 2,9 cm de comprimento, 2,1 cm de largura e 2,3 cm de altura. O peso é de 5,9 g. Já o estojo de recarga tem 6,7 cm de comprimento, 2,4 cm de largura e 4,7 cm de altura. O peso total é de 52,1 g.

4 de 9 AirPods Pro 2 são fones topo de linha da Apple — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 são fones topo de linha da Apple — Foto: Divulgação/Apple

Já os AirPods Pro 2 estão disponíveis apenas na cor branca. Cada fone de ouvido da maçã possui 3 cm de altura, 2,1 cm de largura e 2,4 cm de espessura. O peso total é de 5,3 g, um pouco mais leve que seu concorrente. O estojo de recarga tem 4,5 cm de altura, 6 cm de largura e 2,1 cm de espessura. Seu peso é de 50,8 g. O modelo ainda possui uma alça que permite anexar uma cordinha de transporte.

A diferença entre os dispositivos no quesito design é mínima. Considerando o peso, o modelo da Apple pode levar a melhor na disputa. Esta característica, no entanto, possui pouca discrepância, o que não afeta o uso diário dos aparelhos. Enquanto o modelo da Huawei apresenta maior variedade de cores, o que pode agradar a um número maior de usuários, o fone da Apple apresenta uma alça de segurança como destaque.

Funcionalidades

5 de 9 Huawei FreeBuds Pro 2 contam com estojo para armazenamento e recarga — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Huawei FreeBuds Pro 2 contam com estojo para armazenamento e recarga — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

As funcionalidades de ambos os fones de ouvido entregam tecnologias de áudio que os tornam produtos topo de linha no segmento dos earbuds. O fone da Huawei e o da Apple oferecem como principal destaque o cancelamento ativo de ruídos. Esta é uma função interessante que promete proporcionar maior imersão do usuário no conteúdo que está em reprodução.

O sistema de cancelamento de ruídos do FreeBuds Pro 2 é composto de três microfones que prometem ser altamente sensíveis e contribuem para faixas de frequências mais amplas, na casa de 50 Hz a 3.000 Hz, com profundidade máxima de cancelamento de 47 dB.

Para deixar a reprodução ainda mais confortável para o usuário, o fone da Huawei conta com um sistema inteligente de cancelamento de ruídos. Com isso, o FreeBuds Pro 2 muda para o modo de cancelamento conforme o status de uso, o ruído ambiente e também de acordo com a estrutura do canal auditivo do usuário.

Há três modos de cancelamento: Ultra, voltado para o uso em lugares com muito barulho, como o transporte público; o modo Geral, para ambientes com barulho moderado, como lanchonetes; e o modo Aconchegante, que reduz os barulhos comuns de ambientes, mesmo que sejam silenciosos, como uma biblioteca.

Na conectividade, o FreeBuds Pro 2 conta com Bluetooth 5.2. Nesta versão, o fone de ouvido consegue uma conexão estável com os aparelhos e reprodução contínua, sem picotes para chamadas de áudio e reprodução de músicas. O fone ainda conta com pareamento pop-up, o que significa que, ao abrir o estojo, uma janela será aberta no dispositivo indicando a conexão do aparelho de áudio. Também é possível realizar múltiplas conexões e alternar entre os dispositivos conectados.

Na parte de sensores, o fone da Huawei conta com acelerômetro, giroscópio, infravermelho e sensor ósseo. As laterais das hastes dos fones de ouvido são sensíveis ao toque e permitem realizar comandos que evitam ter que retirar o celular do bolso constantemente. É possível controlar o volume, pular faixas e ativar o modo de cancelamento de ruídos apenas com simples toques. O modelo ainda conta com proteção IP54, o que o torna resistente a borrifos de água, suor e poeira.

6 de 9 Apple AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple Apple AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple

Os AirPods Pro 2 não ficam para trás no quesito recursos tecnológicos. Seu chip H2 promete até o dobro do cancelamento de ruído em relação à geração anterior e um filtro inteligente de sons graves. Além dos microfones com cancelamento de ruído, uma abertura na parte de trás do fone de ouvido promete detectar a entrada de sons e trabalhar junto dos demais componentes de captação de áudio para bloquear os sons.

O Bluetooth do fone de ouvido da Apple é na versão 5.3, que também promete maior estabilidade na conexão e na reprodução segura do áudio sem quedas. A lateral do dispositivo é sensível ao toque e possui comandos inteligentes que permitem reproduzir, pausar, pular de faixa, atender chamadas e ativar o modo de cancelamento de ruídos. Um destaque é a possibilidade de ativar a assistente Siri apenas com um comando de voz.

Além dos controles por toque, os AirPods Pro 2 contam com uma série de sensores. Há microfones duplos com filtragem espacial, sensor de detecção de pele, acelerômetro com detecção de movimento e com detecção de voz. Tanto os fones de ouvido quanto o estojo da Apple são resistentes a suor e água com classificação IPX4.

Outro destaque do fone da Apple é o Modo Ambiente Adaptável, que promete diminuir a intensidade de ruídos altos, como sirenes e ferramentas elétricas, para que o usuário consiga ouvir com clareza o que ocorre ao seu redor. É possível ter uma conversa com alguém na rua sem ter a necessidade de retirar os fones do ouvido. O filtro promete ajustar o som 48 mil vezes por segundo.

Por fim, uma funcionalidade interessante dos AirPods Pro 2 é a possibilidade de localizar os fones de ouvido e o estojo. O recurso Buscar possibilita visualizar pelo iPhone onde os fones ou estojo foram esquecidos. O estojo de recarga ainda conta com um alto-falante que emite sons para facilitar a localização.

Após destrinchar as principais funcionalidades dos fones de ouvido da Huawei e da Apple, podemos dizer que, neste quesito ambos os modelos entregam especificações bem completas. Os AirPods Pro 2, no entanto, se destacam devido às suas funcionalidades de busca pelo fone, versão do Bluetooth mais avançada e Modo Ambiente. Já o FreeBuds Pro 2 ganha no quesito conectividade com a possibilidade de pareamento com múltiplos aparelhos e múltiplos modos de cancelamento de ruídos.

Qualidade do som

Um dos principais pontos a ser avaliado nos fones de ouvido é a qualidade sonora. Os modelos em comparação prometem entregar boas especificações que podem agradar desde os usuários mais básicos até os mais exigentes.

7 de 9 FreeBuds Pro 2 tem tecnologia de equalização adaptiva — Foto: Divulgação/Huawei FreeBuds Pro 2 tem tecnologia de equalização adaptiva — Foto: Divulgação/Huawei

As principais tecnologias de áudio do FreeBuds Pro 2 são o Crossover digital e o EQ adaptativo triplo. A primeira promete fazer com que as notas graves e agudas funcionem de forma coesa sem que afetem a experiência do usuário. Já o EQ diz respeito ao equalizador adaptativo, que possibilita melhor qualidade de som e ajusta o áudio para o volume ideal conforme a estrutura do canal auditivo do usuário.

No quesito efeitos sonoros, o FreeBuds Pro 2 conta com apoio da Davialet, empresa francesa de tecnologia de áudio, e promete apresentar todos os timbres das músicas com graves e qualidade sonora cristalina. Além disso, é possível adaptar a reprodução com as ferramentas de efeitos de áudio conforme o gosto do usuário.

Para reproduzir sons com alta resolução, o fone de ouvido da Huawei conta com suporte ao codec LDAC e também é certificado por HWA com suporte à transmissão ultrarrápida de até 990 kbps. Seu Hi-Res juntamente com as demais funcionalidade de imersão sonora prometem uma experiência completa para variados gêneros musicais.

O FreeBuds Pro 2 conta com driver dinâmico de 11 mm e também com um driver de diafragma planar UHF. Enquanto o dinâmico oferece 14 Hz de graves, a unidade planar promete auxiliar a reprodução dando mais detalhes. A faixa de resposta de frequência máxima do fone é de 48 kHz.

8 de 9 Ponteiras dos AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple Ponteiras dos AirPods Pro 2 — Foto: Divulgação/Apple

Já od AirPods Pro 2 prometem áudio imponente com seu chip H2. Um amplificador e um driver exclusivo são os responsáveis pelo graves potentes e agudos intensos do fone de ouvido da maçã. Além disso, os componentes prometem diminuir a distorção do áudio. O chip do fone de ouvido usa algoritmos de adaptação para processar o som e equalizar o áudio enquanto o usuário está ouvindo.

Alguns recursos extras melhoram a performance e a experiência dos AirPods Pro 2. Seu Áudio Espacial Personalizado utiliza a câmera TrueDepth no iPhone para criar um perfil com base no formato da cabeça e reproduzir o áudio da maneira que melhor se adapta ao ouvido do usuário.

Já o Rastreamento Dinâmico da Cabeça é responsável pela imersão no conteúdo em reprodução. A experiência tridimensional vale para músicas e também chamadas de vídeo. Além do Áudio Espacial, o modelo conta com o recurso de Equalização Adaptativa para proporcionar ajustes conforme os ouvidos do usuário. O recurso usa microfones voltados para dentro que detectam o que está sendo ouvido e regula frequências baixas e médias.

Em linhas gerais, os modelos oferecem recursos avançados para o segmento e propõem uma experiência completa de áudio. Embora não entre em detalhes específicos quanto à sua resposta de frequência nem o tamanho dos drivers usados, os AirPods Pro 2 possuem uma série de recursos de áudio interessantes para o uso no cotidiano. Alinhando com suas funcionalidades de cancelamento de ruídos, o fone da Apple deve ter certa vantagem em relação ao seu concorrente da Huawei.

O FreeBuds Pro 2, no entanto, não fica para trás na disputa. Suas tecnologias de áudio e padrões de reprodução de alta resolução garantem uma experiência sonora interessante, mesmo para os audiófilos.

Bateria

A bateria de ambos os fones de ouvido entrega especificações bem similares. Os dois dispositivos de áudio possuem carregamento sem fio e uma das principais diferenças está no conector do estojo de carregamento. Enquanto o fone da Huawei utiliza uma entrada padrão USB-C, o modelo da Apple investe no conector Lightning.

9 de 9 AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 podem ser transportados por uma alça para mais comodidade — Foto: Divulgação/Apple

O FreeBuds Pro 2 possui capacidade de carga de 55 mA por fone de ouvido e 580 mAh em seu estojo. A fabricante alerta que estes dados são referentes a um valor típico, o que significa que a capacidade real do aparelho pode variar ligeiramente, podendo ser acima ou abaixo da capacidade nominal da bateria. Os fatores de uso podem implicar na duração da bateria.

Com isso, o fone de ouvido da Huawei promete até 6,5 horas de reprodução com apenas uma carga. Já com o recurso de cancelamento de ruídos ligado, a autonomia da bateria do fone de ouvido cai para quatro horas. Contando com a bateria do estojo, o tempo de reprodução total do FreeBuds Pro 2 é de 30 horas com o ANC desligado e 18 horas com o recurso ligado.

O fone da Huawei demora cerca de 40 minutos para carregar a bateria. Já o estojo consegue uma carga completa em cerca de uma hora. No padrão sem fio, o tempo de recarga do estojo pode dobrar e chegar a duas horas.

A autonomia do fone de ouvido da Apple é um pouco menor que a do dispositivo da Huawei. Os AirPods Pro 2 prometem até seis horas de áudio com apenas uma carga. Com o recurso de Áudio Espacial e o Rastreamento Dinâmico da Cabeça ativados, o dispositivo consegue entregar cerca de 5,5 horas de áudio. Além disso, são até 4,5 horas de conversação com apenas uma recarga.

A duração total da bateria junto do estojo de recarga é de 30 horas, o mesmo valor de seu concorrente. Para conversação, a bateria total é de 24 horas. O dispositivo de áudio da maçã conta com carregamento rápido e consegue entregar até uma hora de áudio com apenas cinco minutos carregando.

No quesito bateria, ambos os aparelhos têm seus principais destaques. Contando com o valor total (estojo e bateria dos fones) os modelos conseguem entregar as mesmas 30 horas de autonomia. O FreeBuds Pro 2 consegue entregar 30 minutos a mais que seu concorrente com apenas uma carga nos fones e com os recursos de áudio avançados desligados. O modelo da Apple, no entanto, se destaca devido à recarga rápida.

Preço e garantia

No quesito preço, o FreeBuds Pro 2 leva a melhor no embate. Na Amazon, o fone de ouvido da Huawei pode ser adquirido por R$ 1.399. O dispositivo também pode ser parcelado em até dez vezes sem juros. A fabricante oferece um ano de garantia contra problemas técnicos que o aparelho de áudio possa apresentar.

Produto desta matéria | TechTudo CUSTO-BENEFÍCIO Huawei FreeBuds Pro 2 R$ 1.399 IR À LOJA

Todas as ofertas de Huawei FreeBuds Pro 2 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Huawei FreeBuds Pro 2 R$ 1.399 IR À LOJA

Já o fone de ouvido topo de linha da Apple pode ser adquirido por a partir de R$ 2.069 na Amazon. O consumidor que optar por parcelar a compra pagará o total de R$ 2.299 no fone de ouvido. No site oficial da maçã no Brasil, o fone está ainda mais caro e custa R$ 2.599. A garantia do aparelho também é de um ano.

Produto desta matéria | TechTudo FONE APPLE AirPods Pro (2ª geração) R$ 2.069 IR À LOJA

Todas as ofertas de AirPods Pro (2ª geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FONE APPLE AirPods Pro (2ª geração) R$ 2.069 IR À LOJA

Principais concorrentes

Algumas opções concorrem com os modelos da Huawei e da Apple. Na Amazon, é possível encontrar o Sony WF-1000XM4 como uma opção na faixa de preço do FreeBuds Pro 2. O dispositivo Bluetooth conta com codec LDAC, classificação IPX4 e cancelamento ativo de ruídos como seus principais destaques. Na varejista, o modelo é visto por cifras que partem de R$ 1.300.

Produto desta matéria | TechTudo IPX4 Sony WF-1000XM4 R$ 1.300 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sony WF-1000XM4 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. IPX4 Sony WF-1000XM4 R$ 1.300 IR À LOJA

Uma opção um pouco mais cara, mas que ainda sai mais em conta do que o AirPods Pro 2, é o Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3. As principais características do fone de ouvido Bluetooth são cancelamento de ruído adaptável, classificação IPX4, carregamento via padrão Qi e bateria com autonomia de 28 horas. Na Amazon, o modelo pode ser encontrado por a partir de R$ 1.876.

Produto desta matéria | TechTudo SEM FIO Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 R$ 1.876 IR À LOJA

Todas as ofertas de Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. SEM FIO Sennheiser MOMENTUM True Wireless 3 R$ 1.876 IR À LOJA

FreeBuds Pro 2 vs AirPods Pro 2 Especificações FreeBuds Pro 2 AirPods Pro 2 Lançamento setembro de 2022 setembro de 2022 Preço a partir de R$ 1.399 a partir de R$ 2.099 Resposta de frequência 14 Hz a 48 kHz Não informado Impedância Não informado Não informado Driver 11 mm Não informado Chip Não informado Apple H2 Conectividade Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 Bateria até 6,5 horas até 6 horas Peso 5,9 g 5,3 g Dimensões 2,9 cm de comprimento, 2,1 cm de largura e 2,3 cm de altura 3 cm de altura, 2,1 cm de largura e 2,4 cm de espessura Cores