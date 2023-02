Função do iPhone ajuda no resgate de vítimas em acidente na Tasmânia

O recurso de detecção de acidentes do iPhone 14 ajudou a salvar cinco pessoas após um grave acidente em Launceston (cidade na ilha da Tasmânia, na Austrália), na madrugada da última segunda-feira (30). A colisão se deu após uma caminhonete, que transportava quatro cavalos num trailer de reboque, perder o controle e sair da pista. Todos os ocupantes do automóvel ficaram inconscientes no momento da batida e sofreram ferimentos, enquanto dois cavalos morreram.