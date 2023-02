Galaxy A14 5G chega ao Brasil; saiba o preço

A Samsung anunciou nesta terça-feira (6) a chegada do Galaxy A14 5G ao mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$ 1.799. O celular sucessor do Galaxy A13 vem com uma câmera tripla com sensor principal de 50 MP. Outro destaque é a bateria de 5.000 mAh, cuja capacidade deve garantir ao dispositivo ficar por até dois dias longe das tomadas.

Segundo a fabricante, o novo modelo da fabricante sul-coreana já está disponível nas lojas físicas do varejo nas cores azul, branco, preto e violeta. Na internet, por sua vez, o dispositivo só será vendido online a partir do dia 13 de fevereiro. Nas linhas a seguir, confira mais detalhes do Galaxy A14 5G.

2 de 4 Samsung anuncia Galaxy A14 com compatibilidade 5G e câmera de 50MP — Foto: Divulgação/Samsung Samsung anuncia Galaxy A14 com compatibilidade 5G e câmera de 50MP — Foto: Divulgação/Samsung

O A14 tem tela de 6,6 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) e tecnologia Infinity-V Display. O telefone ainda conta com a taxa de atualização de 90 Hz, recurso comum entre os celulares da categoria intermediária. Em relação ao design, o aparelho traz um corpo alongado, bordas arredondadas e a câmera frontal em um notch em forma de gota.

O arranjo fotográfico triplo é um dos diferenciais do smartphone intermediário da Samsung. O Galaxy A14 tem sensor principal de 50 MP, que deve permitir registrar fotos com qualidade. Enquanto isso, a lente macro de 2 MP capta objetos a até 4 cm de distância, e o sensor de profundidade de 2 MP auxilia no ajuste da profundidade de campo. Para selfies, é reservada uma câmera de 13 MP.

3 de 4 Galaxy A14 5G tem câmera tripla traseira e selfie de 13MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A14 5G tem câmera tripla traseira e selfie de 13MP — Foto: Divulgação/Samsung

A capacidade de bateria do lançamento é de 5.000 mAh. De acordo com a fabricante, o valor deve dar autonomia ao dispositivo para ficar até dois dias sem recarga. Além disso, o aparelho oferece recarga de 15 W.

O telefone chega para ser uma opção acessível ao usuário que tem interesse em aderir ao 5G. A nova tecnologia de rede móvel está sendo implementada no Brasil e já aparece em algumas metrópoles. Para completar as especificações, marca presença o Bluetooth 5.2, que é uma versão mais rápida da tecnologia.

4 de 4 Galaxy A14 5G conta com o Android 13 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A14 5G conta com o Android 13 — Foto: Divulgação/Samsung

O espaço para dados do Galaxy A14 é de 128 GB, com suporte para cartão de memória microSD de até 1 TB. Já a memória RAM de 4 GB é acompanhada pelo processador Exynos 1330 octa-core de até 2,4 GHz. O celular ainda conta com o recurso RAM Plus, que usa parte da memória interna como memória RAM. Na prática, a memória virtual deve melhorar o desempenho dos apps. Vale ressaltar que, para utilizar o recurso, é necessário ter espaço disponível na memória interna.

O smartphone conta com sistema operacional Android 13 e One UI 5.0. A interface dispõe de uma série de recursos, complementando o sistema operacional do Google. Além de promover maior segurança e proteção, o usuário poderá utilizar a Bixby Text Call, que permite atender chamadas telefônicas simplesmente digitando uma mensagem.