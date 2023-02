Galaxy A22 vs A23: compare preço e ficha técnica dos celulares Samsung

O Galaxy A22 e o Galaxy A23 são celulares intermediários de entrada da Samsung que trazem ficha técnica semelhante e oferecem ao usuário especificações que chamam a atenção, com baterias potentes e câmeras com qualidade superior. Lançado em 2021 , o A22 chegou pelo valor de R$ 1.899, enquanto o A23, lançamento de 2022 , teve preço fixado em R$ 1.999. Apesar destes valores, ambos já oferecem bons descontos, com uma redução superior a R$ 500 na Amazon . Nos parâmetros, o telefone mais atual deve se destacar neste comparativo em quesitos como tela e processamento.

Atualmente, o telefone de 2021 é vendido apenas nas cores branca e preta. Já o A23, smartphone que chegou para substituir o A22, oferece mais opções, sendo vendido nas cores branca, preta e azul. Veja o que muda entre os celulares neste comparativo.

2 de 11 Tanto o Galaxy A22 quanto o Galaxy A23 oferecem recursos de ponta, como as fotos noturnas — Foto: Divulgação/Samsung Tanto o Galaxy A22 quanto o Galaxy A23 oferecem recursos de ponta, como as fotos noturnas — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

No design, os aparelhos são bem similares, até mesmo em tamanho — o A23 tem 165,4 mm de altura e 76,9 de largura contra 159,3 mm e 73,6 mm do A22. O aparelho mais antigo possui traseira e moldura construídas em plástico e há uma base quadrada entalhada na parte de trás para abrigar o módulo de câmeras. A câmera frontal está localizada em um notch em forma de gota.

3 de 11 O Galaxy A22 tem uma tela de Super AMOLED de 6,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A22 tem uma tela de Super AMOLED de 6,4 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O A23 também é construído em plástico, mas conta com Gorilla Glass 5 na tela, o que é benéfico para proteção contra riscos e impactos diretos no visor. O aparelho diferencia-se do antecessor principalmente pela disposição das câmeras, que segue a tendência atual da Samsung vista em aparelhos mais caros, com as câmeras empilhadas em uma coluna.

Ambas as telas têm frequência de atualização de 90 Hz, acima dos 60 Hz de aparelhos convencionais, que se reflete em menos borrões ao exibir imagens rápidas. No entanto, o A22 deve apresentar imagens com cores mais nítidas e vibrantes, uma vez que o aparelho conta com uma tela Super AMOLED, frente ao LCD utilizado no A23. Esta perda é compensada pela resolução da tela, que é maior no modelo mais atual. Enquanto o A23 tem resolução Full HD+ (1.080 x 2.408 pixels), o A22 conta apenas com HD+ (720 x 1.600 pixels).

4 de 11 Galaxy A23 tem uma tela de LCD de 6,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A23 tem uma tela de LCD de 6,6 polegadas — Foto: Divulgação/Samsung

O sensor de biometria dos dois smartphones fica localizado sob o botão power, que deve ser ergonômico e acessível ao dedão.

Câmera

Tanto o Galaxy A22 quanto o Galaxy A23 têm bons módulos de câmeras que deverão proporcionar boas fotos, mesmo em ambientes de baixa iluminação. Um ponto positivo é a estabilização óptica (OIS) da câmera principal, que foi incluída no A22 e permaneceu na geração seguinte. Este recurso faz com que as lentes trabalhem para que as fotos e vídeos não saiam tremidas ou embaçadas, e é superior frente à estabilização digital (EIS) e aos aparelhos que não contam com estabilização alguma.

5 de 11 Galaxy A22 inclui conjunto de câmeras quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A22 inclui conjunto de câmeras quádruplo — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras macro, para fotos de objetos aproximados, e de profundidade, recurso que desfoca o fundo, chamado pela Samsung de Live Focus, estão presentes e são similares, tendo 2 megapixels cada. Há também uma lente ultra wide, que possui 8 MP no A22 e 5 MP no A23 para fotos em um ângulo maior. Porém, o diferencial dos aparelhos é o grande sensor principal incluído pela Samsung. São 48 megapixels no A22 e 50 megapixels no A23. O tamanho avantajado do sensor deve se refletir em fotos com mais detalhes e maiores. O HDR deve, inclusive, auxiliar na qualidade das fotos geradas.

Os vídeos capturados nos celulares têm qualidade Full HD e são gravados em até 30 quadros por segundo (fps), padrão adotado pela indústria. As câmeras do Galaxy A22 estão organizadas da seguinte forma:

Principal de 48 MP (f/1,8)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 13 MP (f/2,2)

6 de 11 Câmeras do Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung

Já o Galaxy A23 tem o módulo de câmeras organizado da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Ultra wide de 5 MP (f/2,2)

Profundidade de 2 MP (f/2,4)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 8 MP (f/2,2)

Desempenho e armazenamento

7 de 11 Galaxy A22 e Galaxy A23 têm processadores, memória RAM e armazenamento semelhantes — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A22 e Galaxy A23 têm processadores, memória RAM e armazenamento semelhantes — Foto: Divulgação/Samsung

Há também similaridades sob o "capô" dos celulares da Samsung. O A22 e o A23 possuem opções com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. Como parte da memória é utilizada pelo próprio sistema dos celulares, o A23 tem 104 GB livres, enquanto o A22 tem 103,6 GB na versão de 128 GB. Eles também podem fazer uso de cartões microSD de até 1 TB. Na memória RAM, enquanto o A22 traz versões com 4 ou 6 GB, o A23 disponibiliza até 8 GB.

Já o processador dos dois aparelhos é bem diferente. Enquanto o A22 conta com um processador Mediatek Helio G80, que pode chegar aos 2 GHz, o A23 tem um Snapdragon 680, da Qualcomm, que pode chegar aos 2,4 GHz. Esta diferença deve se refletir principalmente na execução de aplicativos mais pesados e jogos. Segundo sites especializados como o Nano Review, o processador da Qualcomm também deve ter desempenho superior na economia de bateria.

Bateria

8 de 11 Ambos, Galaxy A23 e Galaxy A22 têm baterias de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Ambos, Galaxy A23 e Galaxy A22 têm baterias de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Como de costume, a Samsung incluiu em ambos os smartphones, baterias de 5.000 mAh. Assim, os telefones devem chegar até dois dias longe da tomada, em uso moderado. Eles também contam com possibilidade de carregamento rápido, mas o A23 é superior neste quesito. Enquanto o A22 pode usar fontes de até 15 W, o A23 usa carregadores de 25 W, vendidos à parte.

Versão do Android

9 de 11 O Galaxy A23 conta com a personalização de sistema One UI 4.1 — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A23 conta com a personalização de sistema One UI 4.1 — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A22 vem equipado com o Android 11, mas já conta com atualização para o Android 13, versão mais atual do sistema. O A23 também já recebeu atualização para o Android 13 e para a personalização de sistema One UI 5. Esta é a primeira atualização do aparelho, que chega equipado com o Android 12. Lançados em 2021 e 2022, respectivamente, os smartphones devem se beneficiar da política de atualizações da Samsung. A marca costuma liberar updates de segurança por até quatro anos.

Entre as melhorias que o novo sistema dos aparelhos apresenta estão novos widgets, melhorias em apps como câmera e galeria, ícones maiores e uma nova área de privacidade e segurança, para acesso às permissões dadas aos aplicativos.

Recursos adicionais

10 de 11 Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A23 — Foto: Divulgação/Samsung

Há muitas similaridades entre os celulares. Ambos contam com Bluetooth 5.0, conexão 4G e Wi-Fi de 5 e 2,4 GHz, a depender da qualidade de internet oferecida pelo roteador. O NFC também está presente, o que possibilita utilizar ambos para pagamentos por aproximação. Os dois aparelhos utilizam o USB do tipo C, mas não têm recurso OTG, para conexão de acessórios. Por fim, ambos tem um sensor de impressões digitais na lateral do aparelho, sob o botão de energia, que serve para desbloqueio.

Preço

11 de 11 Galaxy A23 está disponível nas cores azul, preta e branca — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A23 está disponível nas cores azul, preta e branca — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A22 foi lançado no início de 2021 e hoje já é encontrado com descontos que passam dos R$ 500. O celular é encontrado no varejo online por R$ 1.244, nas cores preto e branco. Apesar do valor convidativo, seu sucessor, o Galaxy A23, é vendido por um preço bastante similar. Na Amazon, o aparelho é encontrado por R$ 1.260, nas cores branco, preto e azul.

Confira as especificações técnicas do Galaxy A22 e do Galaxy A23 na tabela abaixo:

Samsung Galaxy A22 vs Samsung Galaxy A23 Especificações Galaxy A22 Galaxy A23 Data de lançamento julho de 2021 março de 2022 Preço de lançamento R$ 1.899 R$ 1.999 Preço atual R$ 1.244 R$ 1.260 Tela 6,4 6,6 Resolução de tela HD+ (720 x 1600 pixels) Full HD+ (1080 x 2408 pixels) Painel de tela Super AMOLED LCD Processador MediaTek Helio G80, com oito núcleos de até 2 GHz Qualcomm SM6225 Snapdragon 680, com oito núcleos de até 2,4 GHz Memória RAM 4 GB ou 6 GB 4 GB, 6 GB ou 8 GB Armazenamento 64 GB ou 128 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera principal quádrupla, 48, 8, 2 e 2 MP quádrupla, 50, 5, 2 e 2 MP Câmera frontal (selfie) 13 MP 8 MP Sistema operacional Android 11 com atualização para o 13 Android 12 com atualização para o 13 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Telefonia Dual SIM Dual SIM Dimensões e peso 159,3 x 73,6 x 8,4 mm; 186 gramas 165,4 x 76,9 x 8,4 mm; 195 gramas Cores branco e preto azul, preto e branco

