Galaxy A54 5G pode ter novas cores e duas opções de armazenamento

Galaxy A54 e Galaxy A34 devem ser anunciados em breve pela Samsung , renovando a linha intermediária Galaxy A da fabricante. Embora os rumores apontassem inicialmente que o lançamento seria entre janeiro e fevereiro, nenhum dos celulares foi apresentado até o momento. O público está abastecido com rumores e especulações, sobretudo acerca do sucessor do Galaxy A53 . Depois de ter supostos design e especificações vazados, agora os comentários repercutem as possíveis cores do aparelho, que pode entregar opções em grafite, violeta, branco e verde.

Quanto aos detalhes da ficha técnica do A54, vazamentos sugerem que o telefone deve comportar combinações de 128 GB ou 256 GB de armazenamento, com 8 GB de memória RAM. Se as expectativas se confirmarem, o dispositivo poderá ser equipado com o chip Exynos 1380, da própria fabricante, que entrega velocidade de até 2,0 GHz.

2 de 2 Galaxy A54 pode ter lentes de até 50 MP e bateria de 5.100 mAh — Foto: Reprodução/91Mobiles Galaxy A54 pode ter lentes de até 50 MP e bateria de 5.100 mAh — Foto: Reprodução/91Mobiles

Nesta semana, a renderização divulgada apontou que o smartphone pode alocar as lentes do arranjo traseiro em uma linha vertical, sem um módulo saliente, como no antecessor Galaxy A53. Isso aproximaria o intermediário do design visto nos telefones da linha premium recém-lançada da Samsung, representada pelos modelos Galaxy S23.

Para além do acabamento, outras características já são especuladas, como um conjunto fotográfico triplo com lente principal de 50 MP, sensor ultra wide de 12 MP e macro de 5 MP. Para selfies e videochamadas, é possível esperar uma câmera de 32 MP. O aparelho deve gravar vídeos em 4K tanto no arranjo traseiro quanto na lente frontal.

A tela, por sua vez, tende a vir com 6,4 polegadas, resolução Full HD+ e taxa de atualização estimada em 120 Hz. Há rumores que indicam a presença da certificação de resistência à água e poeira entre os destaques da estrutura. Já na ficha técnica, espera-se a presença do Android 13, baseado na interface One UI 5, e também a bateria de 5.100 mAh. Os recursos adicionais devem incluir NFC, Bluetooth 5.2 e internet 5G.

Por fim, o campo do desempenho pode contar com o chip Exynos 1380, como mencionado. Na prática, o componente octa-core destina quatro núcleos à CPU Cortex-A78 e outros quatro à CPU Cortex-A55, além de incluir a GPU Mali-G68. Além do armazenamento de 128 G ou 256 GB, também estima-se um slot destinado a cartão de memória para expandir o espaço para dados.

Por ora, não há confirmações da Samsung quanto ao design e as especificações vazadas, tampouco uma data definida para o lançamento do Galaxy A54. No entanto, a expectativa é de que os rumores sejam confirmados ou refutados em breve, entre fevereiro e março.