Galaxy Note 20 começa a receber pacote de segurança de fevereiro

Como de costume, o novo pacote de segurança traz dezenas de correções para diversas vulnerabilidades e brechas de segurança, embora não haja a divulgação de uma lista mais detalhada. Tudo isso está compilado sob o código de firmware N98xBXXS5GWB1 e pode ser baixado no Galaxy Note 20 e no Galaxy Note 20 Ultra .

Como lembra o site Android Police, os aparelhos não estão aptos a receber o sistema do Android 14, mas devem continuar recebendo patches de segurança por mais algum tempo. Após a parada para o evento de lançamento do Galaxy S23, a fabricante deve voltar os seus esforços para a liberação de downloads desse tipo para mais aparelhos do catálogo.