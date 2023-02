Galaxy S22 tem queda de preço no Brasil após lançamento do S23

A chegada da linha Galaxy S23 no início de fevereiro provocou uma redução nos preços de toda a geração do Galaxy S22 . O smartphone da geração passada da Samsung ficou quase R$ 3.000 mais barato em relação ao preço de lançamento dos dispositivos, no site oficial da marca. O modelo oferece uma experiência muito parecida com a versão atual, como câmeras avançadas, processador potente e tela de alta qualidade.

O Galaxy S22 chegou ao mercado em fevereiro de 2022 como concorrente direto do iPhone 13, da Apple. A geração anterior da sul-coreana conta com três dispositivos: Galaxy S22 , Galaxy S22 Plus e o Galaxy S22 Ultra. Todos os modelos tiveram redução de preço. Confira os valores nas linhas a seguir.

2 de 2 Chegada da linha Galaxy S23 nas lojas jogou para baixo os preços do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Chegada da linha Galaxy S23 nas lojas jogou para baixo os preços do Galaxy S22 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S22 foi lançado no Brasil por R$ 5.999 na versão de entrada, que conta com 128 GB de armazenamento interno. No site da companhia, o modelo foi para R$ 4.599, enquanto na Amazon é possível adquirir o produto por R$ 4.064 — desconto de mais de 30% em relação ao preço inicial de lançamento.

Já o Galaxy S22 Plus, até o fechamento desta matéria, aparece indisponível no site oficial da loja Samsung. Na Amazon, é possível encontrar a versão de 128 GB por R$ 6.129 — contra os R$ 6.999 cobrados pelo mesmo aparelho no lançamento.

A versão mais avançada da linha, o Galaxy S22 Ultra, chegou ao mercado por R$ 9.499 na versão de 256 GB. No site da empresa, o dispositivo sai por R$ 7.599. No site da Amazon, o desconto é ainda maior, visto que o produto é vendido por R$ 6.749 — quase R$ 3.000 de diferença. O modelo oferece o melhor conjunto de câmeras da geração passada da empresa. Além disso, o aparelho oferece suporte à caneta inteligente da empresa, a S Pen.

