Galaxy S23 Plus vs Galaxy S22 Plus: veja o que muda no celular Samsung

Embora traga novas características de desempenho e acabamento, o S23 Plus repete a receita do antecessor em alguns aspectos. A exemplo das características mantidas entre uma geração e outra, é possível mencionar a tela de 6,6 polegadas, com painel AMOLED Dinâmico 2X e as lentes de até 50 MP para fotografias. Por outro lado, o sucessor do S22 Plus chega com novo chipset e mais espaço para dados. Confira as semelhanças e diferenças em detalhes nas linhas a seguir.

Tela e design

O Galaxy S23 Plus repete a receita do modelo anterior, Galaxy S22 Plus, em termos de tamanho, resolução e outros aspectos. Assim, ambos apresentam 6,6 polegadas, com exibições em Full HD+ (2.340 x 1.080 pixels) e painel AMOLED Dinâmico 2X. As configurações devem ser o suficiente para garantir imagens com cores vivas e nitidez significativa. Ainda sobre o visor, vale mencionar a taxa de atualização de 120 Hz, que confere fluidez e evita rastros durante a transição no display — aspecto que pode interessar ao público gamer.

Se as particularidades da tela não são determinantes para distinguir uma geração e outra, o design é. Isso porque o recém-lançado adota um novo módulo de câmeras, com um arranjo que aloca as lentes na própria estrutura traseira, sem molduras. Na prática, ele parece deixar os sensores “flutuando”, enquanto o irmão mais velho opta por uma ligeira elevação nessa parte. Do outro lado, no display, não há distinções significativas, pois ambos contam com um furo na tela para abrigar a câmera frontal e evitam bordas no entorno da estrutura.

Outra coisa que une os dois modelos no nicho de semelhanças é sua certificação contra água e poeira, conferida pelo IP68. Com a tecnologia, os aparelhos podem ser submetidos ao contato com a água por até 30 minutos. Eles também investem no Gorilla Glass Victus, contra arranhões, mas o S23 Plus chega com uma versão atualizada da proteção. Ainda neste sentido, é possível retomar que eles utilizam materiais reciclados em suas composições, característica que é amplificada no aparelho atual.

Câmera

Amantes de cliques não devem esperar mudanças substanciais no que refere as lentes. O arranjo segue os mesmos padrões do Galaxy S22 Plus, o que resulta nas seguintes especificações para os dois modelos:

Câmera principal de 50 MP

Câmera ultra wide de 12 MP

Câmera teleobjetiva de 10 MP

A mudança fica por conta do sensor frontal, que recebe um upgrade de 10 MP para 12 MP entre uma geração e outra. No mais, as lentes responsáveis pelos registros em ângulo ampliado, possibilitados pela lente ultra wide, e também a câmera teleobjetiva, que registra paisagens com proximidade, seguem o mesmo padrão. Quanto aos vídeos, eles podem ser gravados em 8K pela câmera traseira do S23 Plus e também de seu antecessor.

Alguns recursos, como o de remasterização de imagens, são novidades nos aparelhos Galaxy. Com a tecnologia, a fabricante promete otimizar capturas por inteligência artificial (IA) como o Nightography, que passou por melhorias e promete ajudar ainda mais nos cliques em locais com pouca luminosidade.

Desempenho e armazenamento

O desempenho ganha uma diferença de destaque na renovação da linha, uma vez que o Galaxy S23 Plus desembarca no mercado equipado com um novo chip. A Samsung opta por deixar modelos com processador Exynos de lado para dar espaço exclusivo a telefones com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, da Qualcomm. Como sugere o nome, o componente utilizado é feito exclusivamente para os celulares da gigante sul-coreana e deve garantir resultados singulares para os dispositivos da linha.

Para fins de comparação, vale retomar que uma das variantes do S22 Plus conta com o processador Snapdragon 8 Gen 1, também da Qualcomm. Trata-se de um chip de oito núcleos que alcança velocidade de 2,8 GHz. A nova geração, por sua vez, chega com a promessa de um processamento mais eficiente e que pode alcançar os 3,36 GHz. A placa gráfica também eleva a performance, agora em 40%, e passa a ser compatível com o efeito para jogos Ray Tracing.

Quanto ao armazenamento, ele também reserva alterações. Antes, o Galaxy S22 Plus oferecia opções de 128 e 256 GB. Agora, com o novo aparelho, as opções de espaço para dados ficam em 256 e 512 GB. Nenhum deles dispõe de suporte para cartão microSD — ou seja, não há chances de expandir a memória além do tamanho de fábrica. Enquanto isso, a memória RAM mantém seu padrão de 8 GB em ambos os aparelhos.

Bateria

A bateria é outro aspecto que conta com mudanças, pois vai de 4.500 mAh, na linha anterior, para 4.700 mAh no telefone atual. Com os novos números, a expectativa é de que a versão intermediária do Galaxy S23 entregue até 27 horas de reprodução de vídeo, por exemplo.

Mesmo com o upgrade, a capacidade ainda não se equipara à quantidade destinada ao Galaxy S21 Plus, que garantiu 4.800 mAh para os usuários em 2021. Por outro lado, o S23 Plus, assim como os outros aparelhos recém-lançados, contam com recursos de software que prometem prolongar a autonomia dos componentes.

No que diz respeito ao carregamento, o padrão segue o mesmo, com suporte a adaptador de até 45 W na modalidade com fio e 15 W de potência em recarga wireless. Por fim, é possível mencionar também o carregamento reverso, formato que permite repor energia de outros aparelhos compatíveis.

Diferentemente dos dois últimos anos, que foram marcados por aparelhos Galaxy sem carregador na caixa, a edição de 2023 optou por enviar o adaptador junto com os telefones para evitar complicações e polêmicas.

Versão do Android

O lançamento de 2022 veio equipado com o Android 12 em suas configurações de fábrica. Já o irmão mais novo, desembarca com o Android 13, sob a interface One UI 5.1 e com recursos como acesso rápido a funções de privacidade e ícones personalizáveis.

Apesar da diferença entre as versões disponibilizadas por cada aparelho, ambos se enquadram na política da Samsung que busca ampliar o tempo de atualização do sistema para seus telefones por até quatro anos. Dessa forma, o S22 Plus deve ser apto a receber updates até o Android 16, enquanto o mais novo pode ser contemplado até o Android 17.

Recursos adicionais

No campo dos recursos adicionais, há algumas atualizações nas ferramentas. O Bluetooth, por exemplo, passa da versão 5.2 para a 5.3 entre uma geração e outra. Já a conexão 5G promete velocidade até cem vezes mais rápida. Outros aspectos seguem presentes nos dois telefones, sem alterações, como o NFC, para pagamentos por aproximação, e também leitor de impressão digital ultrassônico, alocado na tela. Eles também usam Wi-Fi dual-band e se conectam em redes de 2.4 e 5 GHz.

Preço

Assim como a câmera e os aspectos da tela, o preço de lançamento se manteve entre uma geração e outra. Isso faz com que o recém-apresentado chegue ao mercado pelas mesmas cifras de R$ 6.999 vistas na estreia do irmão, lançado em 2022. O Galaxy S22 Plus, apresentado em fevereiro do ano passado, chegou ao Brasil dias após o anúncio, assim como será feito com o S23 Plus, que se encontra em pré-venda. A Amazon participa de uma promoção em parceria com a Samsung. Ao comprar um Galaxy S23 Ultra de 256 GB, o consumidor recebe o upgrade para o modelo de 512 GB e ainda ganha um Galaxy Buds 2.

Após um ano no mercado, o S22 Plus já pode ser encontrado com desconto, mas ainda continua na casa dos R$ 6.000. Na Amazon, ele é comercializado por cerca de R$ 6.129 e pode ser encontrado nas cores creme, grafite, sky blue e violeta. O S23 Plus, por sua vez, conta com opções violeta, lima, vermelha, grafite, verde, preta e creme.

Confira as especificações técnicas na tabela abaixo

Galaxy S22 Plus vs. Galaxy S23 Plus Especificações Galaxy S22 Plus Galaxy S23 Plus Lançamento fevereiro de 2022 fevereiro de 2023 Preço de lançamento a partir de R$ 6.999 a partir de R$ 6.999 Tela 6,6 polegadas 6,6 polegadas Resolução de tela Full HD+ Full HD+ Processador Snapdragon 8 Gen 1 ou Exynos 2200 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Memória RAM 8 GB 8 GB Armazenamento 128 ou 256 GB 256 ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Sistema operacional Android 12 Android 13 Dimensões e peso 157,4 x 75,8 x 7,6 mm; 195 g 157,8 x 76,2 x 7,6 mm; 196 g Cores rose, verde preto e branco violeta, creme, verde, preto, lima e grafite

