Galaxy S23 Ultra vs Galaxy S22 Ultra: veja o que muda no celular Samsung

O novo Galaxy S23 Ultra é a atualização do Galaxy S22 Ultra , smartphone topo de linha da Samsung lançado no ano passado. Os modelos são os mais avançados de suas respectivas gerações e contam com visual e recursos muito parecidos. A nova versão ficou ainda mais rápida com a presença de uma edição especial do Snapdragon 8 Gen 2 ( Qualcomm ). Outra mudança foi na câmera principal, que saltou para 200 MP de resolução, contra 108 MP. De acordo com a sul-coreana, o sistema de fotografia ficou melhor em situações de baixa luminosidade.

2 de 6 Tela do Galaxy S22 Ultra é idêntica ao painel presente no Galaxy S23 Ultra; Visual não teve mudanças significativas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela do Galaxy S22 Ultra é idêntica ao painel presente no Galaxy S23 Ultra; Visual não teve mudanças significativas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

O visual do smartphone mais avançado da Samsung é praticamente idêntico ao do S22 Ultra. Quando posicionados lado a lado, é difícil saber qual é qual. Até as dimensões são parecidas, com diferenças sutis na altura e largura. A tela é a mesma nos dois produtos — ou seja, um painel AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização variável de até 120 Hz e 6,8 polegadas de tamanho. Recursos como HDR 10+ e Always On Display marcam presença em ambos modelos.

A novidade oferecida pelo Galaxy S23 Ultra está na construção, já que o celular chegou ao mercado com o Gorilla Glass Victus 2, a nova geração de vidros ultrarresistentes da Corning. Isso significa que o aparelho suporta melhor impactos contra superfícies ásperas. Já o Galaxy S22 Ultra é equipado com o Gorilla Glass Victus Plus, que também entrega boa proteção contra riscos e arranhões. Os dois modelos são resistentes à água, com certificação IP68 – que permite que os aparelhos sejam submersos a 1,5 m por até 30 minutos.

Câmeras

3 de 6 Galaxy S23 Ultra agora tem câmera principal de 200 MP e tecnologia que combina 16 pixels num só — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 Ultra agora tem câmera principal de 200 MP e tecnologia que combina 16 pixels num só — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S23 Ultra é o primeiro smartphone da Samsung a ser equipado com uma câmera de 200 MP, contra os 108 MP da geração passada. Apesar da quantidade de megapixels não significar, necessariamente, fotos melhores, a Samsung trouxe um novo recurso para justificar o novo atributo. O smartphone mais recente estreia uma tecnologia que combina 16 pixels num só. Na prática, isso se traduz em fotos mais nítidas, mesmo em condições de baixa luz.

O conjunto de câmeras do Galaxy S22 Ultra é o seguinte:

Principal de 108 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva periscópica de 10 MP (f/4.9 com zoom ótico de 10x)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4 com zoom ótico de 3x)

Frontal de 40 MP (f/2.2)

Já o conjunto de câmeras do Galaxy S23 Ultra ficou assim:

Principal de 200 MP (f/1.7)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva periscópica de 10 MP (f/4.9 com zoom ótico de 10x)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4 com zoom ótico de 3x)

Frontal de 12 MP (f/2.2)

O Galaxy S23 Ultra agora conta com uma câmera frontal de 12 MP, em vez dos 40 MP do Galaxy S22 Ultra. Apesar do número menor, a Samsung promete que as selfies tiradas com o dispositivo mais recente terão resultados superiores.

Os dois aparelhos conseguem gravar vídeos em até 8K de resolução com a câmera traseira, enquanto o sensor frontal suporta captura em 4K. O modo de super câmera lenta é outro recurso que repete o mesmo desempenho tanto no S22 Ultra, quanto no S23 Ultra. Isso porque os produtos alcançam 960 quadros por segundo, uma das taxas mais altas disponíveis em smartphones.

Desempenho e armazenamento

4 de 6 Galaxy S22 Ultra tem processador inferior ao irmão mais novo, mas continua senso muito rápido para tarefas avançadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra tem processador inferior ao irmão mais novo, mas continua senso muito rápido para tarefas avançadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy S23 Ultra é equipado com uma versão especial do processador Snapdragon 8 Gen 2, da Qualcomm. O chip é mais potente do que aquele encontrado em modelos rivais com o mesmo componente, já que alcança velocidades de clock superiores — na casa dos 3,36 GHz. Enquanto isso, o Galaxy S22 é alimentado pelo processador da geração passada da Qualcomm — ou seja, o Sanpdragon 8 Gen 1. O chip também entrega alta velocidade.

De acordo com a Samsung, o processador do S23 Ultra é 34% mais rápido que o do modelo da geração passada. O desempenho em jogos também teve mudança, já que a placa gráfica é 41% melhor. Até a capacidade da inteligência artificial teve salto expressivo, sendo 49% superior, se comparada com a presente no S22 Ultra.

Para multitarefas, os dois smartphones oferecem até 12 GB de memória RAM. Em relação ao armazenamento interno, ambos os aparelhos possuem três versões: 128 GB, 256 GB ou 1 TB.

Bateria

5 de 6 Galaxy S22 Ultra tem a mesma bateria de 5.000 mAh do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra tem a mesma bateria de 5.000 mAh do Galaxy S23 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A ficha técnica dos dois produtos não conta com nenhuma diferença numérica em termos de capacidade energética. Os dois smartphones são equipados com uma célula de 5.000 mAh e suportam carregamento rápido de até 45 W. Na prática, isso significa que é possível levar a bateria desses celulares de zero a 65% em aproximadamente meia hora.

Tanto o Galaxy S23 Ultra quanto o Galaxy S22 Ultra contam com a possibilidade de carregamento sem fio, mas será necessário adquirir esse carregador separadamente. De acordo com a Samsung, a empresa realizou otimizações de software que fazem com que o smartphone mais recente tenha maior eficiência energética em relação ao modelo mais antigo. Por fim, vale mencionar o recurso de carregamento reverso, que passa energia de um telefone para o outro.

Versão do Android

O Galaxy S23 Ultra já vem de fábrica com o Android 13 (sistema operacional mais recente do Google). Além disso, ele estreia a nova interface One UI 5.1, desenvolvida pela fabricante sul-coreana com diversos recursos exclusivos. Novidades na parte de customização do sistema são novidades do update.

Embora o Galaxy S22 Ultra tenha chegado ao mercado com o Android 12, ele já conta com atualização para o Android 13. Em breve, o modelo também será contemplado com a versão 5.1 da One UI, assim como o irmão mais novo.

Recursos adicionais

6 de 6 S Pen no Galaxy S23 Ultra tem funcionamento similar ao do S22 Ultra, permitindo a realização de notas rápidas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo S Pen no Galaxy S23 Ultra tem funcionamento similar ao do S22 Ultra, permitindo a realização de notas rápidas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Os recursos adicionais mudam pouco entre os dois smartphones da Samsung. Algumas das principais ferramentas em comum são o leitor de impressão digital ultra sônico sob a tela e o NFC, que permite que os dois dispositivos realizem pagamento por aproximação.

Os dispositivos são equipados ainda com a S Pen, a caneta eletrônica da Samsung que fica escondida num compartimento dentro do próprio corpo do aparelho. Com ela, é possível escrever notas sobre a tela e usá-la como controle para o obturador da câmera, além de controlar apresentações.

O Galaxy S23 Ultra veio equipado com Bluetooth 5.3, uma versão mais avançada que o Bluetooth 5.2 presente no S22 Ultra. Na prática, a nova conexão consome menos energia e oferece velocidade superior no pareamento entre outros dispositivos. Por fim, vale mencionar que os dois celulares suportam o Samsung DeX, recurso que permite que o usuário conecte o smartphone a um monitor, teclado e mouse para usá-lo como um PC.

Preço e disponibilidade

O Galaxy S23 Ultra já está à venda no Brasil com preços sugeridos de R$ 9.499, R$ 10.499 e R$ 12.499. Porém, a Amazon participa de uma promoção em parceria com a Samsung durante a pré-venda da linha. Ao comprar um Galaxy S23 Ultra de 256 GB, o consumidor recebe o upgrade para o modelo de 512 GB e ainda ganha um Galaxy Buds 2.

Na internet, é possível encontrar o modelo em quatro opções de cor: creme, preto, verde e violeta. No entanto, a Samsung promete mais quatro tonalidades exclusivas para quem adquirir o produto na Loja Samsung: grafite, lima, azul e vermelho.

Já o Galaxy S22 Ultra, embora tenha sido anunciado em 2022 pelas mesmas cifras do irmão mais novo, pode ser encontrado no varejo a partir de R$ 6.749 na versão de 256 GB. O consumidor pode escolher entre as cores branco, preto, verde e vinho.

Produto desta matéria | TechTudo CÂMERA QUÁDRUPLA Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB R$ 8.549 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CÂMERA QUÁDRUPLA Samsung Galaxy S23 Ultra de 512 GB R$ 8.549 IR À LOJA

Produto desta matéria | TechTudo TOP DE LINHA Galaxy S22 Ultra R$ 6.749 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy S22 Ultra × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TOP DE LINHA Galaxy S22 Ultra R$ 6.749 IR À LOJA

Galaxy S22 Ultra vs Galaxy S23 Ultra - Ficha técnica Especificações Samsung Galaxy S22 Ultra Samsung Galaxy S23 Ultra Lançamento Fevereiro de 2022 Fevereiro de 2023 Preço de lançamento R$ 9.499 R$ 9.499 Preço atual R$ 6.749 R$ 9.499 Tela 6,8 6,8 Resolução da tela 1440 x 3088 pixels 1440 x 3088 pixels Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Memória RAM 8 GB ou 12 GB 8 GB ou 12 GB Armazenamento 128 GB, 256 GB ou 1 TB 128 GB, 256 GB ou 1 TB Cartão de memória Não Não Sistema operacional Android 13 com Samsung UI 5.1 Android 13 com Samsung One UI 5.1 Dimensões e peso 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e 228 gramas 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e 234 gramas Cores branco, preto, verde e vinho creme, preto, verde e violeta

Com informações de GSM Arena e Samsung