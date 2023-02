Galaxy S23 vs Galaxy S22: veja o que muda no celular Samsung

Galaxy S23 e Galaxy S22 são celulares premium da Samsung . O primeiro, lançado na última quarta-feira (1º) , era um dos smartphones mais aguardados do ano. Embora muito parecido com o Galaxy S22, o modelo trouxe melhorias importantes em relação à geração passada, começando com a principal novidade: a implementação do chip Snapdragon 8 Gen 2 , da Qualcomm , que ficou mais veloz. Outra diferença importante está no conjunto de câmeras. De acordo com a sul-coreana, o sistema é mais inteligente em situações de baixa luminosidade.

Tela e design

O Galaxy S23 é o modelo básico da nova linha da Samsung. O visual não trouxe mudanças marcantes. Até as dimensões são parecidas, com diferenças mínimas na casa dos três décimos de milímetros tanto na altura, quanto em largura. A tela continua sendo um painel AMOLED Dinâmico 2X, com taxa de atualização variável de até 120 Hz e 6,1 polegadas.

Ambos têm as mesmas características e linhas de desenho, como posição dos sensores de fotografia e botões. Na parte traseira, o conjunto triplo de câmeras do Galaxy S23 perdeu a moldura retangular que envolvia as lentes, que ficam levemente salientes do corpo do dispositivo.

Como o TechTudo adiantou anteriormente, o Galaxy S23 chega ao mercado sendo o primeiro celular com o Gorilla Glass Victus 2, a nova geração de vidros "ultraresistentes" da Corning. O novo revestimento conta com tecnologia que suporta melhor impactos contra superfícies ásperas (como asfalto ou concreto da calçada, por exemplo), mesmo em quedas de até 2 m. Já o Galaxy S22 é equipado com o Gorilla Glass Victus Plus. Os dois modelos são resistentes à água, com certificação IP68 –—que permite que os aparelhos sejam submersos a 1,5 m por até 30 minutos.

Câmeras

O Galaxy S23 tem um conjunto traseiro de câmeras muito similar ao irmão Galaxy S22. Isto significa que a marca não alterou a quantidade de megapixels. A mudança veio na câmera frontal, que conta com 12 MP de resolução, contra 10 MP da geração passada.

O conjunto de câmeras do Galaxy S22 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 10 MP (f/2.2)

Já o conjunto de câmeras do Galaxy S23 ficou assim:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Apesar da ficha técnica quase idêntica, a Samsung afirma que o Galaxy S23 teve melhorias na captação de fotografia, principalmente em situações de baixa iluminação. Uma novidade é a presença de uma tecnologia que combina até 16 pixels em um só para que o registro final seja mais rico e bem delineado.

Os dois aparelhos conseguem gravar vídeos em até 8K a 24 quadros por segundo (fps) e em 4K a 30 ou 40 fps. O modo de super câmera lenta é outro recurso que repete o mesmo desempenho tanto no S22 quanto no S23. Isso porque os dispositivos alcançam até 960 quadros por segundo, uma das taxas mais altas disponíveis em smartphones. No geral, os dispositivos entregam fotos de qualidade e a geração passada não fica muito atrás do nível oferecido pelo modelo mais recente.

Desempenho e armazenamento

A principal novidade no campo de performance do novo Galaxy S23 é a presença do poderoso chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma versão aprimorada do processador mais potente da Qualcomm. Isso significa que o smartphone deve entregar velocidade superior se comparado a outros dispositivos rivais que entregam o mesmo componente. Enquanto isso, o Galaxy S22 é alimentado pelo processador da geração passada da Qualcomm — ou seja, o Snapdragon 8 Gen 1.

De acordo com a Samsung, o Galaxy S23 oferece aumento de 30% no processamento em relação ao modelo do ano anterior. A GPU (responsável pelos gráficos) também apresentou aumento de 40% na performance e agora é compatível com o recurso de Ray Tracing. Ou seja, jogos com altos requisitos visuais terão uma qualidade gráfica aprimorada. Além disso, o processamento de inteligência artificial também teve aumento de 40%.

Para multitarefa, a companhia optou por manter 8 GB de memória RAM, considerado um valor suficiente para que o aparelho rode com tranquilidade tarefas mais exigentes. Em relação a armazenamento, o S23 conta com até 512 GB, ao passo que o S23 disponibiliza até 256 GB. Os dois produtos não possuem possibilidade de expansão via microSD.

Bateria

A bateria do Galaxy S23 ficou maior. Agora são 3.900 mAh contra os 3.700 mAh do modelo do ano passado. De acordo com a Samsung, a empresa realizou otimizações de software que fazem com que o smartphone tenha maior eficiência energética. Vale mencionar que o aumento da capacidade de bateria não afetou de forma significativa o peso do produto, que ficou 1 g mais pesado.

Os dois smartphones suportam carregamento rápido de 25 W, além de possibilidade de carregamento sem fio. A entrada dos dispositivos é o USB-C, padrão dos smartphones Android atualmente. Por fim, vale mencionar o fato de que ambos também oferecem suporte para carregamento reverso, que passa energia de um telefone para o outro.

Versão do Android

O celular mais novo da Samsung já vem de fábrica com o Android 13 (sistema operacional mais recente do Google), cujo foco foi a correção e melhorias de ferramentas já implementadas anteriormente. As novidades na parte visual estão por conta da interface com nova paleta de cores.

Além disso, o Galaxy S23 trouxe a nova interface One UI 5.1, desenvolvida pela fabricante sul-coreana com diversos recursos exclusivos. Novidades na parte de customização do sistema são alguns dos novos recursos do update.

Lançado no ano passado, o Galaxy S22 chegou ao mercado com o Android 12, mas já conta com atualização para o Android 13. Em breve, o modelo será contemplado com a versão 5.1 da One UI, tal qual o irmão mais novo.

Recursos adicionais

Tanto o Galaxy S22 quanto o Galaxy S23 investem em recursos como leitor de impressão digital sob a tela e NFC. Sendo assim, os dois podem realizar pagamentos por aproximação e também dispensam um sensor físico na estrutura para desbloquear o celular. O Galaxy S23 veio equipado com Bluetooth 5.3, uma versão mais avançada que o Bluetooth 5.2 presente no S22. Na prática, a nova conexão consome menos energia e oferece velocidade maior no pareamento entre outros dispositivos.

A certificação de resistência à água foi mantida em IP68, que garante que o aparelho possa ser submergido em água doce em uma profundidade máxima de até 6 m. Como esperado, a internet 5G, cada vez mais popular em novos lançamentos, se manteve. Além disso, os dois celulares suportam o Samsung DeX, recurso que permite que o usuário conecte o smartphone a um monitor, teclado e mouse para usá-lo como um PC.

Preços

Por aqui, a versão de 128 GB de armazenamento interno do Galaxy S23 tem preço sugerido de R$ 5.999, enquanto o modelo de 256 GB custa R$ 6.499. Além disso, o usuário pode escolher entre as cores creme, preto, verde e violeta. A Amazon participa de uma promoção em parceria com a Samsung durante a pré-venda da linha. Ao comprar um Galaxy S23 de 128 GB, o consumidor recebe o upgrade para o modelo de 256 GB e ainda ganha um Galaxy Buds 2.

O Galaxy S22 chegou ao Brasil no ano passado Brasil custando o mesmo que o Galaxy S23 e oferecendo as mesmas opções de armazenamento interno. No entanto, o modelo já pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 4.063. São cinco as tonalidades disponíveis: branco, preto, rose, verde e violeta.

Galaxy S22 vs Galaxy S23 - Ficha técnica Especificações Samsung Galaxy S22 Samsung Galaxy S23 Lançamento Fevereiro de 2022 Fevereiro de 2023 Preço de lançamento R$ 5.999 R$ 5.999 Preço atual R$ 4.063 R$ 5.999 Tela 6,1 6,1 Resolução da tela 1080 x 2340 pixels 1080 x 2340 pixels Processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Memória RAM 8 GB 8 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 128 GB, 256 GB ou 512 GB Cartão de memória Não Não Sistema operacional Android 13 com Samsung UI 5.1 Android 13 com Samsung One UI 5.1 Dimensões e peso 146 x 70,6 x 7,6 mm e 167 gramas 146.3 x 70.9 x 7.6 mm e 168 gramas Cores branco, preto, rose, verde e violeta. creme, preto, verde e violeta

Com informações de GSM Arena e Samsung