Galaxy S23 vs iPhone 14: compare os celulares Samsung e Apple

O Galaxy S23 está à venda no Brasil em quatro opções de cor: creme, preto, verde e violeta. O preço inicial é de R$ 5.999 para o modelo de 128 GB de armazenamento. Já o iPhone 14 foi anunciado por R$ 7.599 (128 GB), mas já pode ser encontrado na Amazon por cerca de R$ 5.669. As tonalidades oferecidas pelo modelo Apple são azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho. Confira, nas linhas abaixo, quais são as semelhanças e as diferenças entre os celulares topo de linha.

Lançamento Galaxy S23: veja detalhes e preço de todas as versões

Tela e design

A diferença entre os dois produtos começa no visual. Na frente, o iPhone 14 possui o famoso entalhe na tela para abrigar a câmera de selfies e alguns sensores como o do Face ID — para desbloqueio facial. Por outro lado, a câmera frontal do Galaxy S23 fica abrigada num pequeno furo no topo central do display. Tanto o dispositivo da Samsung quanto o da Apple são equipados com um painel de 6,1 polegadas, mas a tecnologia empregada neles muda: AMOLED Dinâmico 2X para o Galaxy e Super Retina XDR OLED para o iPhone.

Embora a resolução dos painéis seja quase a mesma nos dois aparelhos, o S23 sai na frente quando o assunto é taxa de atualização. Isso porque o sul-coreano suporta até 120 Hz, enquanto o iPhone 14 mantém os clássicos 60 Hz. O S23 deve conseguir, portanto, exibir animações de sistema de maneira mais fluida que o iPhone 14, o que pode gerar a sensação de que o modelo da Apple é menos veloz, se comparado com o Galaxy.

2 de 8 Galaxy S23 conta com painel AMOLED Dinâmico X2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 conta com painel AMOLED Dinâmico X2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em relação à construção, os dois smartphones se destacam pelo alto nível de acabamento e pela promessa de durabilidade. O Galaxy S23 estreou o Gorilla Glass Victus 2, nova geração de vidros da Corning. O revestimento conta com tecnologia que suporta melhor impactos contra superfícies ásperas (como asfalto ou concreto da calçada, por exemplo), mesmo em quedas de até 2 m. Já o vidro do iPhone 14 é o Ceramic Shield, muito elogiado pela imprensa especializada.

Por fim, vale mencionar que os dois modelos são resistentes à água, com certificação IP68 — que permite que os aparelhos sejam submergidos a 1,5 m por até 30 minutos em água doce.

Câmeras

3 de 8 iPhone 14 tem menos megapixels do que o Galaxy S23 na câmera principal — Foto: Laura Storino/TechTudo iPhone 14 tem menos megapixels do que o Galaxy S23 na câmera principal — Foto: Laura Storino/TechTudo

Enquanto o iPhone 14 abriga um conjunto duplo de câmeras na traseira, o Galaxy S23 aposta em arrojo com três lentes, sendo uma delas teleobjetiva, para fazer fotos de objetos ou paisagens distantes com zoom óptico de 3x.

O conjunto de câmeras do Galaxy S23 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (f/2.2)

Teleobjetiva de 10 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

Já o conjunto de câmeras do iPhone 14 é assim:

Principal de 12 MP (f/1.5)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/1.9)

A câmera principal do Galaxy S23 oferece 50 MP de resolução, contra os 12 MP do iPhone 14. No entanto, quantidade de megapixels não é sinônimo de mais qualidade. O modelo da Apple consegue ser tão competente quanto o rival neste quesito. O que ele não tem é a lente teleobjetiva, que no S23 é responsável por oferecer ao usuário um zoom óptico de 3x.

4 de 8 Galaxy S23 tem uma câmera a mais que o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 tem uma câmera a mais que o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Cada smartphone conta com recursos para conquistar o consumidor. O iPhone 14, por exemplo, vem com o Modo Ação — que consegue deixar vídeos estabilizados, mesmo que o usuário trema muito o celular durante a gravação. Já o Galaxy S23 veio com uma tecnologia nova que combina até 16 pixels em um só para que o registro final seja mais nítido, mesmo em situações de baixa luz.

No que diz respeito a vídeos, o Galaxy S23 suporta gravações em até 8K de resolução na câmera traseira, contra 4K do iPhone 14. O modo de câmera lenta no modelo da Samsung também é mais suave, já que o aparelho suporta até 960 quadros por segundo — bem acima dos 240 quadros por segundo do rival da Apple. No geral, os dispositivos devem entregar fotos de qualidade.

Desempenho e armazenamento

5 de 8 Mesmo com processador de 2021, iPhone 14 deve ter bom desempenho — Foto: Laura Storino/TechTudo Mesmo com processador de 2021, iPhone 14 deve ter bom desempenho — Foto: Laura Storino/TechTudo

Tanto o S23 quanto o iPhone 14 não são as variantes mais avançadas de suas linhas. Ainda assim, os produtos têm como destaque o alto poder de processamento. O Galaxy S23 recebeu melhorias em relação à geração passada. O celular Samsung embarca com o poderoso chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, uma versão aprimorada do processador mais potente da Qualcomm. Isto significa que o smartphone terá velocidade superior se comparado a dispositivos Android rivais que entregam o mesmo componente. Já a Apple decidiu equipar o iPhone 14 com o mesmo processador do iPhone 13, o Apple A15 Bionic.

No uso prático, os dois dispositivos devem ser rápidos mesmo quando o assunto é jogo pesado, o que é uma ótima notícia para quem quer permanecer com o celular por alguns anos sem se preocupar com travamentos no futuro. Para multitarefas, o Galaxy S23 tem 8 GB de RAM contra 6 GB (estimados) do iPhone. Apesar da diferença, é importante lembrar que o sistema operacional do modelo da Apple exige menos recursos de hardware para funcionar.

Sobre armazenamento interno, o Galaxy S23 e o iPhone 14 dispõem de três variantes (128 GB, 256 GB e 512 GB). Nenhum dos dois aparelhos tem entrada para cartão de memória.

Bateria

6 de 8 Samsung promete duas horas a mais de bateria no S23 em comparação com o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Samsung promete duas horas a mais de bateria no S23 em comparação com o iPhone 14 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple não costuma divulgar a capacidade nominal da bateria dos smartphones da marca. No entanto, aplicativos de benchmark estimam que o iPhone 14 tenha um componente de 3.279 mAh. De acordo com a Apple, isto é suficiente para cerca de 20 horas de reprodução de vídeo. A bateria do Galaxy S23 tem 3.900 mAh, e a Samsung afirma que ela é capaz de suportar até 22 horas de reprodução de vídeo.

Os dois smartphones suportam carregamento rápido de 25W. As duas fabricantes afirmam que os dispositivos carregam de 0% a 50% em 30 minutos. Ambos aceitam carregamento sem fio de até 15 W. Por fim, vale mencionar o fato de que o Galaxy S23 oferece suporte para carregamento reverso, que passa energia de um telefone para o outro.

Sistema operacional

7 de 8 iPhone 14 conta com o iOS 16 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 conta com o iOS 16 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Cada aparelho é equipado com a versão mais recente de seus respectivos ecossistemas. O Galaxy S23 já vem de fábrica com a One UI 5.1, interface personalizada baseada no Android 13, do Google. Enquanto isso, o iPhone 14 roda o iOS 16, que trouxe melhorias nos campos de privacidade, além de mais opções de personalização para o usuário.

A preferência do sistema operacional de um smartphone pode variar de acordo com as necessidades de cada usuário e cada um tem seus pontos positivos e negativos. O iOS, por exemplo, é mais estável e tende a receber atualizações de segurança por um tempo maior que os concorrentes. Em compensação, ele é considerado mais fechado que o software do Google.

Já o Android 13 é mais indicado para quem gosta de ter controle maior sobre pastas e arquivos no dispositivo e conta com mais opções de personalização. No entanto, é possível que ele pare de receber suporte antes do modelo da Apple.

Recursos adicionais

8 de 8 Galaxy S23 tem conexões muito parecidas com a do iPhone, mas os recursos principais mudam — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S23 tem conexões muito parecidas com a do iPhone, mas os recursos principais mudam — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 conta com dois recursos principais que não estão presentes no Galaxy S23. O primeiro deles é o modo de Detecção de Acidentes, que detecta colisões e aciona a emergência de forma automática. Por enquanto, a ferramenta não funciona no Brasil. A segunda ferramenta é o Modo Ação da câmera, que combina o uso da lente ultra wide com processamento de software para entregar vídeos bem estabilizados, mesmo que o usuário esteja correndo por aí com o celular na mão durante a gravação do vídeo.

Já o Galaxy S23 é equipado com o exclusivo Samsung DeX, recurso que permite que o usuário conecte o smartphone a monitor, teclado e mouse para usá-lo como um PC. Além disso, o Galaxy S23 suporta a instalação de temas (por meio do app Galaxy Themes) que alteram, inclusive, o desenho dos ícones e a paleta de cores do sistema.

Preços e cores disponíveis

Por aqui, a versão de 128 GB de armazenamento interno do Galaxy S23 tem preço sugerido de R$ 5.999, enquanto o modelo de 256 GB custa R$ 6.499. Além disso, o usuário pode escolher entre as cores creme, preto, verde e violeta.

Enquanto isso, o iPhone 14 foi anunciado por R$ 7.599 (128 GB), mas já pode ser encontrado na Amazon por cerca de R$ 5.669. As tonalidades oferecidas pelo modelo Apple são azul, estelar, meia-noite, roxo e vermelho.

Ficha técnica iPhone 14 e Galaxy S23

iPhone 14 vs Galaxy S23 Especificações Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S23 Lançamento setembro de 2022 fevereiro de 2023 Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 a partir de R$ 5.999 Preço atual R$ 5.669 R$ 5.999 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2.532 x 1.170 pixels) Full HD+ (1080 x 2340 pixels) Processador Apple A15 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Memória RAM 6 GB (estimativa não oficial) 8 GB Armazenamento 128, 256 ou 512 GB 128, 256 ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla: 12 e 12 MP tripla: 50 MP, 10 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema operacional iOS 16 Android 13 Bateria 3279 mAh (estimativa não oficial) 3.900 mAh Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,8 mm; 172 gramas 146,3 x 70,9 x 7,6 mm; 168 gramas Cores azul, roxo, preto, branco e vermelho creme, preto, verde e violeta

Com informações de Apple, GSMArena e Samsung