GameBoy no Switch: veja todos os jogos disponíveis no serviço da Nintendo

Diversos jogos do Game Boy e do Game Boy Advance foram adicionados ao serviço Nintendo Switch Online. O anúncio veio durante a apresentação Nintendo Direct, na última quarta-feira (8). Títulos como Super Mario Land 2 e Mario Kart: Super Circuit se tornaram bônus para assinantes do pacote, que garante acesso a multiplayer online nos jogos do Switch, além do acesso a games clássicos do Nintendo 8 Bits e Super Nintendo .

Os títulos do Game Boy ficarão disponíveis no serviço, enquanto os do Game Boy Advance serão exclusivos do "Pacote Adicional" (Expansion Pack). Confira, a seguir, mais detalhes sobre os jogos, suas funções e uma lista completa dos games disponíveis.

2 de 3 Serviço por assinatura Nintendo Switch Online ganha jogos clássicos do Game Boy como Super Mario Land 2: 6 Golden Coins — Foto: Reprodução/Nintendo Serviço por assinatura Nintendo Switch Online ganha jogos clássicos do Game Boy como Super Mario Land 2: 6 Golden Coins — Foto: Reprodução/Nintendo

Os títulos do Game Boy e Game Boy Color original incluem nove clássicos da Nintendo para o portátil, como The Legend of Zelda: Link's Awakening DX, Metroid 2, Kirby's Dream Land, Super Mario Land 2, Wario Land 3, Tetris e mais. Alguns dos títulos conquistaram e público e receberam remakes posteriores, como Link's Awakening no e Metroid: Samus Returns, enquanto outros têm grande valor para a história do console, como Tetris, essencial para o sucesso do Game Boy.

Será possível jogar os títulos o portátil com três opções de filtro: o primeiro com um tom esverdeado de fundo na tela, como o Game Boy original, o segundo em preto e branco, como o Game Boy Pocket, e, por último, uma versão colorida com base na palheta de cores do Game Boy Color.

Alone in The Dark é o único da lista que era exclusivo do Game Boy Color, com um estilo semelhante ao antigo Resident Evil. Jogos que contavam com multiplayer para duas pessoas através do cabo link poderão ser jogados em multiplayer local ou online no Nintendo Switch.

3 de 3 Os jogos do Game Boy e Game Boy Advance ganharam multiplayer local e online no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Os jogos do Game Boy e Game Boy Advance ganharam multiplayer local e online no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo

Para assinantes do "Nintendo Switch Online + Pacote adicional" (Expansion Pack), ficam disponíveis seis jogos de Game Boy Advance. Entre eles, estão grandes aventuras como The Legend of Zelda: The Minish Cap e Mario & Luigi: Supersar Saga.

Em Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3, jogadores terão acesso a 38 fases extras que no game original só podiam ser acessadas com o raro acessório Nintendo e-Reader. Os jogos do Game Boy Advance também terão suporte a multiplayer local e online, mas para até quatro pessoas, com destaque para Mario Kart: Super Circuit.

Lista completa Game Boy & Game Boy Color

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle's Quest

Kirby's Dream Land

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Tetris

Wario Land 3

Lista completa Game Boy Advance

Kuru Kuru Kururin

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3

WarioWare, Inc: Mega Microgame$

Mais jogos de Game Boy no futuro

Durante a apresentação, a Nintendo revelou que pretende adicionar mais jogos de Game Boy e Game Boy Advance ao serviço no futuro, sem determinar uma data para tal. No entanto, a empresa listou alguns desses títulos. Do Game Boy, foram mostrados jogos como The Legend of Zelda: Oracles of Ages e Oracle of Seasons, Pokémon Trading Card Game e Kirby Tilt 'n' Tumble. Já do Game Boy Advance, foram apresentados títulos como Metroid Fusion, Kirby & The Amazing mirror, Fire Emblem, F-Zero: Maximum Velocity e Golden Sun.