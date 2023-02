Gerenciar projetos é muito mais que dominar metodologias ágeis

Estima-se que 25 milhões de novos gerentes de projetos precisam entrar no mercado de trabalho até 2030 para atender a necessidade das organizações. Os dados são do estudo “Talent Gap: Tem-Year Employment Trends, Costs and Global Implications”, publicado em 2021 pelo Project Management Institute (PMI), organização profissional líder em gerenciamento de projetos e autoridade para uma comunidade global de milhões de profissionais e pessoas que usam habilidades de gerenciamento de projetos. O PMI oferece certificações, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking no mundo todo.

Os especialistas do PMI avaliam que, mais do que novos profissionais, as empresas precisam trazer a mentalidade ágil para o seu DNA, para estarem prontas para as mudanças. É que os inúmeros eventos recentes do mercado – pandemia, crise nas cadeias de suprimentos, ameaças ambientais e geopolíticas – deixaram claro o quanto as empresas precisam não só de processos bem estabelecidos, mas principalmente estarem capazes de se adaptar rapidamente e alcançar resultados com os recursos disponíveis em qualquer situação. “Os profissionais e as organizações precisam estar preparados para responder quando as mudanças acontecerem, porque as mudanças fazem parte do novo normal”, diz Ricardo Triana, diretor-geral do PMI para o Brasil e América Latina.

“Há uma necessidade de se ter pessoas que realmente saibam de gerenciamento de projetos. E nós acreditamos que todos os profissionais devam ter esse conhecimento, essa mentalidade, além de ter os gerentes de projetos, ou seja, as pessoas que se especializam e se certificam para isso”, completa Triana.

No momento, embora as lideranças demonstrem estar cientes do que precisa ser feito, ainda há muito investimento a se fazer. O relatório “Change-Ready and Able: Building Agility into the Organization DNA” mostrou que, segundo uma pesquisa da PwC de 2022, mais de metade (53%) dos COOs dizem que aumentar a agilidade é muito importante para que sua empresa cresça este ano. No entanto, apenas 33% dos entrevistados relataram alta agilidade organizacional na pesquisa Global Pulse of the Profession 2021 do PMI.

O gerente de projetos de que o mercado precisa

Para construir a mentalidade ágil e alcançar a resiliência, melhorando os resultados, as empresas precisam investir em profissionais de gestão de projetos usando a chamada estrutura do triângulo de talento. Um aspecto é habilidade técnica. “É entender como se faz um projeto: os métodos, as técnicas e as ferramentas disponíveis”, explica Triana.

Outro é ter o conhecimento do negócio para ter mais profundidade e impacto nos resultados. “É conhecer não só o setor de atuação da empresa, mas saber quais são os resultados que o negócio está buscando, como medimos se temos sucesso ou não.” E, por fim, o terceiro lado desse triângulo seriam as habilidades interpessoais, as chamadas power skills; elas são o grande diferencial, ainda mais valorizadas com o trabalho remoto e a digitalização acelerada dos processos durante a pandemia. “São habilidades que têm a ver com liderança de forma colaborativa e criação de soluções de maneira criativa.”

Ou seja, o gerente de projetos precisa ser mais do que um bom implementador de um método de agilidade: o método é mais uma ferramenta em sua caixa, que vai ser escolhido e ajustado conforme a cultura e a necessidade estratégica do negócio. “Os profissionais precisam ter habilidades transversais, com profundidade”, resume Triana.