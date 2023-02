GoldenEye 007: veja história, gameplay e diferenças em versões Xbox e Switch

GoldenEye 007 é um jogo de tiro lançado baseado no filme "007 Contra GoldenEye". O FPS, que fez sua estreia em 1997 no Nintendo 64, se tornou muito popular na época e recentemente, foi relançado para o Xbox Series X , Xbox Series S , Xbox One e Nintendo Switch . As versões, no entanto, apresentam algumas diferenças em relação ao original, como gráficos em 4K no Xbox e multiplayer online no console da Nintendo.

O título está disponível através de serviços de assinatura como Xbox Game Pass, com suporte ao Xbox Cloud Gaming, além de estar incluso como na coletânea Rare Replay, que custa R$ 99 nos consoles da Microsoft. Já no Switch, o game faz parte do serviço Nintendo Switch Online + Pacote Adicional da Nintendo.

Clássico GoldenEye 007 é relançado para Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch com melhorias

História

O jogo segue com algumas liberdades em relação à história do filme estrelado por Pierce Brosnan, cujo rosto é reproduzido no game. No game, James Bond, o agente britânico 007 do MI6, realiza uma missão ao lado de seu amigo Alec Trevelyan, o 006, mas algo dá errado e ele acaba morto. Após essa missão, o espião é informado sobre uma nova arma espacial chamada GoldenEye com grande poder de destruição. Bond inicia então uma jornada para deter o grupo terrorista Janus, liderado por um chefão misterioso, e resgatar uma programadora original do projeto, Natalya Simonova, antes que utilizem a arma.

Gameplay

GoldenEye 007 é um jogo de tiro em primeira pessoa que conquistou seu espaço na história dos games graças a um design fora do comum para os títulos da época. Apesar de ser um shooter, o objetivo do jogador não é apenas eliminar todos pela frente. É preciso ser furtivo para evitar que mais inimigos surjam e há uma série de objetivos a serem completados durante as missões para poder passar de fases.

A campanha conta com 18 fases normais e 2 secretas liberadas ao terminar o jogo em níveis de dificuldade mais altos. As fases adicionais contam com novos objetivos realmente capazes de desafiar o jogador.

Criado em uma época que joysticks possuíam apenas um direcional analógico, há um forte assistente de mira que trava o cursor na direção dos inimigos mais próximos. Durante a aventura, James Bond utilizará armas como sua clássica Walther PPK 7 com silenciador, além de gadgets clássicos do agente, como relógios com laser, explosivos remotos e mais.

Nos consoles Xbox, foi adicionado um sistema de controle no qual o segundo analógico controla a visão e a mira da arma. Também foi adicionada a possibilidade de remapear botões por questões de acessibilidade. No Nintendo Switch, a jogabilidade original foi mantida e não há opção para mirar no segundo analógico como em um FPS moderno. Em compensação, é possível usar um controle de Nintendo 64 para o Nintendo Switch, vendido para jogar de maneira autêntica pela empresa.

Diferenças entre as versões

A versão do Xbox Series X/S e Xbox One teve seus visuais remasterizados com suporte para resolução de até 4K e texturas melhoradas. Porém, por se tratar de um jogo mais antigo, há alguns defeitos gráficos que não estão presentes na versão do Switch.