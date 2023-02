Golpe do Pix reverso: veja como se proteger e o que fazer se você caiu

O golpe do Pix reverso tem feito vítimas desatentas. Na fraude, os golpistas forjam um comprovante de transferência via Pix de determinado banco e o enviam por e-mail ou WhatsApp . Ao receber o falso print, a pessoa estranha a mensagem e pergunta do que se trata. Nesse momento, o criminoso responde que errou ao fazer a transferência e pede à vítima para reembolsar o valor para a conta dele – daí o nome "Pix reverso". Ou seja, além de não ter depositado dinheiro algum na conta da vítima, o ladrão ainda tenta fazer com que ela lhe pague uma quantia.

Dados do Google Trends, plataforma que acompanha buscas no Google em tempo real, mostram que houve aumento repentino nas consultas por "golpe do pix reverso" na última semana. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica como você pode se proteger da fraude e o que fazer para reaver o dinheiro se você caiu na armadilha dos criminosos.

Como identificar e se proteger do golpe do Pix reverso

Escapar do golpe do Pix reverso é simples: basta abrir o aplicativo ou Internet Banking da sua instituição financeira e verificar o extrato. Se o valor não constar dos recebimentos, pode ter certeza de que é fraude.

Para o especialista em segurança da ESET Daniel Barbosa, o fato de um golpe tão facilmente desmascarável fazer vítimas aponta para a falta de educação financeira e digital dos brasileiros. "Infelizmente, boa parte das pessoas não analisa de forma crítica esses tipos de abordagem, nem mesmo procuram se instruir sobre quais os golpes mais comuns, ou até sobre formas de proteção e dicas de segurança que as auxiliem a se manterem livres de ações criminosas", afirma.

O especialista acrescenta que outra forma de detectar o golpe do Pix reverso é prestar atenção a inconsistências no comprovante. "Normalmente o demonstrativo não irá conter os dados reais da conta de destino, nem terá sido enviado para o titular da conta. Caso receba um comprovante, verifique os dados da conta de destino. Se eles não corresponderem aos seus dados bancários reais ou estiverem omitidos na imagem, significa que o Pix não foi feito para você", explica.

No entanto, Barbosa reconhece que é possível os criminosos saberem os dados bancários da vítima, o que ajuda a forjar um comprovante mais convincente. Nesse caso, a dica é vasculhar a imagem em busca de marcas de edição e erros de português. Mas ele frisa: "Valide sempre o extrato da conta corrente para se certificar se houve ou não alguma movimentação financeira correspondente".

Caí no golpe do Pix reverso. E agora?

Se você caiu no golpe, não se desespere. É possível tentar reaver o dinheiro com a ajuda do Mecanismo Especial de Devolução (MED) do Pix, ferramenta criada pelo Banco Central para auxiliar vítimas de fraudes com o sistema de pagamentos instantâneos. O primeiro passo é entrar em contato com o banco relatando o golpe, conforme orienta Barbosa.

Feito isso, o seu banco deverá comunicar à instituição financeira do golpista que aquela transação pode ser fraude. Assim, o dinheiro será bloqueado preventivamente por 72 horas, e o recebedor será notificado. Após o bloqueio, ambas instituições – tanto a da vítima quanto a do fraudador – têm até sete dias para analisar o caso. Se for comprovada a fraude, o banco do golpista devolve o dinheiro para o banco do pagador, o qual deve creditar a quantia na conta do cliente.

Vale ressaltar que, independe das ações tomadas pelo banco, é importante abrir um boletim de ocorrência para que o crime seja devidamente registrado.

