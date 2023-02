Google Assistente atualiza e traz dicas de sustentabilidade em 2023

O Google Assistente traz uma nova atualização para ajudar os usuários a criar hábitos saudáveis e sustentáveis, a fim de preservar a saúde e o planeta. A proposta do projeto é de que, individualmente, as pequenas mudanças de hábito do nosso cotidiano podem causar impactos maiores. Assim, o assistente virtual do Google passar a oferecer dicas diárias e rápidas sobre como ter uma vida mais sustentável de forma simples.

A novidade foi anunciada pela empresa na última terça-feira (31) e tem como foco ampliar a consciência ambiental dos usuários. O conteúdo é desenvolvido em colaboração com a Menos1Lixo, negócio de impacto socioambiental com foco na educação para mudar o comportamento de organizações, governos e indivíduos, que dissemina práticas sustentáveis no Brasil.

1 de 2 Atualiação do Google Assistente apresenta 366 dicas de sustentabilidade em 2023 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Atualiação do Google Assistente apresenta 366 dicas de sustentabilidade em 2023 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Estamos preparados para o novo lixo eletrônico? Dê sua opinião no Fórum TechTudo

Como ativar as funções sustentáveis

Antes de mais nada, é necessário fazer o download do Google Assistente no smartphone. Após instalado e ativo, basta dar comandos de voz como “Ok Google, me dê uma dica de sustentabilidade” ou “Ok Google, me dê sugestões para ser mais sustentável”. Os usuários terão acesso a 366 conselhos práticos elaborados em parceria com a Menos1Lixo, que podem ser aplicados facilmente à rotina.

As pessoas poderão, por exemplo, aprender receitas aproveitando totalmente os alimentos em casa, incluindo cascas e bagaços, normalmente jogados no lixo. Outra dica do assistente é ensinar como lavar a louça de modo ecológico, para economizar recursos e evitar mais agressões ao meio ambiente.

Uma ação sustentável por dia

De acordo com o Google, o assistente também trará informações de economia e reaproveitamento, como sobre lidar com os sacos de lixo dos banheiros ou sobre o reaproveitamento de plásticos. Uma das propostas para incentivar o usuário é que o software oferece apenas uma dica por dia, estimulando as pessoas a usar o comando sempre, para descobrir novas alternativas sustentáveis para a casa.

Não há prazo para o término da ação, assim, as pessoas poderão desfrutar das sugestões durante muito tempo. Com a quantidade de conselhos disponíveis, é possível praticar atitudes sustentáveis durante todos os dias do ano — com uma de sobra para 2024. As 366 dicas estão disponíveis em todas as versões do Google Assistente no Brasil.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈