Google ganha novas funções na busca, Maps e mais; confira os lançamentos

O Google anunciou nesta quarta-feira (8) uma série de novos recursos para busca, Google Maps , Street View e mais. As novidades funcionam a partir de inteligência artificial, e a maioria está disponível globalmente - ou seja, também no Brasil - a partir de hoje. Entre as ferramentas lançadas, estão funções como o Multisearch Perto de Mim, pesquisa diretamente na tela do Android e vista imersiva no Google Street View . O TechTudo acompanhou os anúncios presencialmente, no evento que aconteceu agora em Paris, França. Nas próximas linhas, confira todas as novidades apresentadas pelo Google hoje e saiba como você pode usá-las.

Novidades no Google Lens e Google Tradutor

Algumas das principais novidades anunciadas pelo Google estão relacionadas à pesquisa visual, disponível na plataforma pelo Google Lens. Uma delas é o lançamento global do Multisearch, que permite fazer buscas mesclando imagens a palavras. Com isso, você pode, por exemplo, pesquisar pelo jeito ideal de cuidar de uma planta apenas usando uma foto unida à palavra “cuidados”.

Ainda, o Google disponibilizará o Multisearch perto de mim globalmente, mas de maneira gradual, nas próximas semanas. Na prática, isso significa que você poderá pesquisar por lugares que tenham um prato específico, por exemplo, utilizando apenas uma foto dele junto das palavras “perto de mim”.

Vale lembrar que esse recurso está disponível no Lens. Por isso, usuários de iPhone precisam baixar o app do Google para usá-lo. Uma sugestão é usar o widget (atalho) do aplicativo na tela de início e, então, tocar sobre o ícone de câmera para incluir a imagem que desejar. Aí, basta subir a aba de “Principais resultados” e, então, pressionar a opção “+ Adicionar à sua pesquisa” para inserir as palavras que deseja buscar.

Outra novidade é que, agora, as traduções feitas via Lens, com inteligência artificial, ganharão um novo visual. Com isso, toda vez que você quiser traduzir elementos de fotos, por exemplo, no lugar da tarja que aparecia até então, o texto traduzido será mesclado ao fundo da imagem. Isso é útil porque permite fazer traduções em diferentes fotos sem necessariamente “estragar” o visual delas, já que o IA utilizado é capaz de entender os pixels para, então, replicá-los. a qualidade da tradução feita pelo Google Tradutor pode variar de acordo com o idioma.

Para fazer essas traduções automáticas no Lens é simples: com o app aberto, selecione a foto ou mire a câmera do seu celular no objeto que você deseja traduzir. Em seguida, com o segmento da imagem corretamente selecionado sobre o texto, vá na opção “Tradução”, na parte inferior da tela. O app detectará automaticamente o idioma, e a tradução será feita para o idioma em que ele estiver. Assim, caso o aplicativo esteja em português, o texto será traduzido para português.

É importante frisar que a qualidade da tradução feita pelo Google Tradutor pode variar de acordo com o idioma.

O Google Lens ainda lançou o recurso "Pesquisar Tela", que permite, em dispositivos Android, acessar informações em fotos e vídeos na sua tela, por exemplo. Praticamente falando, seria possível receber um vídeo de um lugar por WhatsApp e, sem sair do mensageiro, ativar o recurso para encontrar a localização em que o vídeo foi filmado, além de informações sobre os arredores.

Para ativar o recurso, basta pressionar o botão liga/desliga e escolher a opção "Pesquisar Tela". Assim, no caso de lugares, é possível saber o nome e onde ficam e, no caso de objetos, a ferramenta redireciona para um site que o comercialize. Também é possível clicar para ter mais informações sobre o que você vê.

Novidades Google Maps

O Google Maps também recebeu novos recursos que estão sendo liberados, inicialmente em cidades dos EUA, Japão e também da Europa. Uma dessas novidades é a visualização imersiva, que permite que visitar um lugar com uma experiência mais próxima da realidade possível. Assim, é possível ter acesso a detalhes da estrutura do local, que são feitos a partir da fusão de bilhões de imagens do Google Street View , com variações até de tempo e horário. A expectativa é que o recurso seja expandido para outras cidades nos próximos meses.

Segundo o Google, com a visualização imersiva, é possível "recriar com precisão todo o contexto de um local, incluindo a sua iluminação e a textura dos objetos. Tudo isso permite que você veja se a iluminação escura de um bar é o clima certo que procura para uma noite romântica, ou se a vista de um café torna o local ideal para almoçar com amigos".

O Google Maps também conta, agora, com a possibilidade de navegar com IA e realidade aumentada para encontrar estabelecimentos ao seu redor, como caixas eletrônicos, restaurantes, parques e estações de transporte público. Falando em linhas diretas, a novidade, chamada pela empresa de Live View ("vista ao vivo", em tradução direta), permite que você visualize diretamente no Maps todas as informações disponíveis na página inicial do Google sobre os lugares.

O funcionamento do Live View é simples: você, primeiro, precisa estar com o Google Maps atualizado em seu celular, que pode ser iPhone (iOS) ou Android. Veja aqui um guia rápido de como atualizar apps no smartphone. Com ele atualizado, na aba em que você insere o local que deseja ir, aparecerá o ícone de uma câmera. Toque sobre ela. Caso o recurso esteja em funcionamento na cidade em questão, você conseguirá usá-lo.

Por enquanto, o Live View pode ser usado apenas em London, Los Angeles, Nova Iorque, Paris, São Francisco e Tóquio. A expectativa, segundo o Google, é de que em breve ele chegue a Barcelona, Dublin e também Madri. Não há previsão de lançamento no Brasil, mas é possível que chegue por aqui nos próximos anos.

Foram lançados também recursos voltados para quem tem carros elétricos. É possível, por exemplo, encontrar pelo Maps as melhores paradas para recarga do veículo de acordo com o trânsito atual, o nível de carga e o consumo de energia esperado. Além disso, o Google também mostrará estações para recarga mais rápida, com carregadores de 150 kW ou mais, e estações de recarga em locais buscados, como supermercados e outros estabelecimentos.

Outra novidade é que, nos próximos meses, o Google Maps também ganhará um recurso de rotas e direcionamentos claros durante a navegação, que chegará para Android e iOS. Assim, com as direções rápidas, será possível acompanhar a sua jornada mesmo na tela de bloqueio do seu celular, com notificações detalhadas de curvas e próximos passos em tempo real - seja de bicicleta ou transporte público. A nova função também recalcula a rota no caso de desvios.

*A jornalista viajou a Paris, França, a convite do Google

