Google libera beta do Privacy Sandbox e amplia privacidade no Android

O Google liberou na última terça-feira (13) o Privacy Sandbox Beta para o Android 13. Com o objetivo de ampliar a segurança e privacidade, o serviço - que está em testes para uma pequena parcela de usuários - contará com um sistema que não utiliza identificadores para rastrear a atividade dos usuários em aplicativos e sites. Assim, as informações pessoais de cada usuário permanecerão protegidas durante o uso do celular. É válido frisar que essa medida tem impacto principalmente no tipo de publicidade que você vê, já que esses identificadores são usados principalmente para direcionamento de anúncios.

O que é API? Entenda para que serve e como funciona a interface — Foto: Luciana Maline/TechTudo

O Privacy Sandbox deve substituir o sistema antigo de publicidade direcionada, que utiliza cookies. É válido lembrar que esses cookies são arquivos que reúnem múltiplas informações capazes de identificar o usuário, como sites visitados e tempo de interação nas páginas - o que pode ser considerado invasivo por muitas pessoas.

Em desenvolvimento desde o ano passado, o Privacy Sandbox visa acabar com os cookies e oferecer publicidades personalizadas a partir de configurações que não necessitem entregar dados pessoais. Um exemplo disso é o seguinte: caso o Android avalie que o interesse do internauta seja por assuntos do tema Cinema, ele apresentará propagandas relevantes sem que seja preciso fornecer localização e outras informações. Caso um assunto não seja do interesse do usuário, ele poderá bloqueá-lo.

Privacy Sandbox Beta — Foto: Divulgação/Google

Nesta etapa inicial de testes, a função está liberada para apenas alguns dispositivos do sistema operacional. O Google lançará o serviço para mais celulares aos poucos. Segundo a empresa, o usuário que for convidado para participar dos testes será avisado. Porém, ainda que contribua com o Privacy Sandbox Beta, o internauta poderá desligar a configuração posteriormente.

