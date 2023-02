Google prepara seu próprio chatbot para competir com ChatGPT, diz site

O Google está testando um chatbot baseado em inteligência artificial (IA) para competir com o ChatGPT, segundo informações obtidas pelo portal de notícias estadunidense CNBC e publicadas nesta terça-feira (31). Batizado de “Apprentice Bard", o chatbot da gigante de buscas oferece respostas a perguntas feitas usando linguagem natural, bem ao estilo do software da OpenAI. A diferença é que, ao contrário do ChatGPT, treinado com informações disponíveis na Internet até 2021, o Apprentice Bard é capaz de responder questões sobre eventos mais recentes. De acordo com o CNBC, o Google estaria testando ainda uma forma de integrar o chatbot ao mecanismo do buscador.