Granblue Fantasy Versus Rising: 6 perguntas e respostas sobre o jogo

O anúncio do projeto foi uma forma de celebrar o nono aniversário da franquia, mas acabou levantando dúvidas na comunidade. Uma das mais recorrentes é se o jogo tem atualização gratuita para os usuários atuais. Pensando nisso, o TechTudo trouxe uma lista de seis perguntas e respostas sobre Granblue Fantasy Versus: Rising. Confira a seguir.

Será uma atualização gratuita?

Não, Granblue Fantasy Versus: Rising é descrito como uma sequência pela Cygames, de acordo com os materiais oficiais de divulgação. Por isso, ele será vendido como um jogo à parte. Essa foi uma dúvida que surgiu porque o game traz muitas semelhanças em relação ao seu antecessor, incluindo visuais e gameplay.

Além disso, o Granblue Fantasy Versus original recebeu sua última atualização nesta terça-feira (24) e não deve ganhar mais ajustes de balanceamento ou recursos de agora em diante. Isso também reforça que o foco da desenvolvedora agora será um novo produto.

Quais são as mudanças?

O vídeo de anúncio, divulgado no último sábado (21), destaca que o jogo recebeu mecânicas de batalha mais aprofundadas. Entre elas estão as Ultimate Skills, versões ainda mais poderosas dos especiais aprimorados dos personagens. Nas próximas semanas, outras quatro mecânicas inéditas devem ser detalhadas no site oficial do game.

Também é possível notar que foram adicionados novos golpes aos personagens. Agora, eles terão ainda mais opções para abrir a guarda dos adversários, pois são técnicas que precisam ser defendidas na direção correta. Além disso, as punições de golpes estão mais extravagantes e lembram mecânicas como Punish Counter, de Street Fighter 6. É possível notar, ainda, uma técnica de investida que atordoa o oponente e abre a sua guarda completamente.

Também houve um cuidado para adicionar melhorias aos visuais. Isso porque, de modo geral, os efeitos das batalhas estão mais bonitos e os personagens também passaram por uma atualização nos seus traços e shaders de textura. Em geral, a promessa é de que o jogo vai trazer uma nova história no seu Modo RPG, com mais personagens jogáveis e gráficos deslumbrantes.

O modo online será melhor?

Sim, Granblue Fantasy Versus: Rising terá um modo online, que será muito melhor do que os vistos anteriormente. Isso porque o jogo aplicou um código de rede baseado em rollback, tecnologia de estabilidade de conexão que é basicamente um pré-requisito para os títulos de luta hoje em dia. Entre os games que também a utilizam estão Guilty Gear Strive e Street Fighter 6.

O lobby online também foi expandido e se passa em uma ilha gigantesca, com várias máquinas de fliperama e atividades espalhadas. Assim, os jogadores terão até mesmo a oportunidade de participar de minigames com os seus avatares, tais como corridas de obstáculos, partidas de futebol e disputas de sobrevivência. Vale dizer que as brincadeiras lembram bastante jogos como Fall Guys, por exemplo.

Todas essas melhorias são um pedido antigo da comunidade, pois Granblue Fantasy Versus foi um dos jogos que mais sofreram com a pandemia da Covid-19. O título trazia um netcode baseado em delay, que aplicava muitos atrasos nos comandos dependendo da distância e qualidade da conexão entre os jogadores. Como não era mais possível jogar presencialmente, as pessoas tiveram que depender de um modo online que não era confiável. Como consequência, a sua base de jogadores começou a diminuir significativamente.

O jogo terá cross-play?

Sim, a Cygames confirmou que Granblue Fantasy Versus: Rising terá suporte a crossplay entre PC (Steam), PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5). Isso significa que todos os usuários poderão jogar entre si, sem barreiras entre plataformas. Nos jogos de luta, isso é particularmente importante, pois unifica toda a base de jogadores e beneficia as filas de partidas.

Quando o jogo será lançado?

A Cygames confirmou o lançamento de Granblue Fantasy Versus: Rising para 2023, mas, até o momento, não divulgou uma data oficial para a estreia. No entanto, é possível especular quando o jogo estará disponível ao público. Afinal, como o título original está sendo usado como base, é de se esperar que o trabalho com a sequência já esteja bastante avançado.

Além disso, os novos jogos de luta costumam ser lançados em tempo para a EVO, maior evento de jogos do gênero do mundo que acontece sempre em agosto. Por isso, não seria surpresa se o título fosse lançado por volta da metade do ano.

Quais personagens estão confirmados?

De acordo com a desenvolvedora, todo o elenco com 24 personagens do jogo original estará presente em Granblue Fantasy Versus: Rising. No entanto, os jogadores podem esperar o anúncio de novas figuras jogáveis em breve. Veja abaixo a lista dos confirmados até então:

Gran;

Katalina;

Charlotta;

Lancelot;

Percival;

Ferry;

Lowain;

Ladiva;

Metera;

Zeta;

Vaseraga;

Beelzebub;

Narmaya;

Soriz;

Djeeta;

Zooey;

Belial;

Cagliostro;

Yuel;

Anre;

Eustace;

Seox;

Vira;

Avatar Belial.