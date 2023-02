Grease: Rise of The Pink Ladies ganha data de lançamento e trailer

A Paramount+ anunciou o trailer de Grease: Rise Of The Pink Ladies, série spin-off do filme Grease: Nos Tempos de Brilhantina (1978). Título exclusivo da Paramount Television Studios, a estreia do seriado musical tem data marcada para o dia 7 de abril também no Brasil. A trama mostra o surgimento da gangue de garotas da qual a personagem Sandy Olsson (Olivia Newton-John) integra no longa original, em um período que se passa quatro anos antes dos eventos principais.

Com direção de Annabel Oakes (Atypical), a produção conta com o elenco de Marisa Davila (Atypical), Cheyenne Isabel Wells (The Drew Barrymore Show), Ari Notartomaso (Atividade Paranormal: Ente Próximo), Tricia Fukuhara (As Trambiqueiras), Shanel Bailey (Sem Misericórdia), entre outros. Para acompanhar mais sobre enredo, personagens e trailer da série, confira mais informações a seguir.

Enredo de Grease: Rise of The Pink Ladies

Quatro anos antes do problemático Danny Zuko (John Travolta) se apaixonar pela mocinha Sandy Olsson (Olivia Newton-John), um grupo de garotas da escola Rydell High School se sente deslocado perante à sociedade conservadora da região. Jane (Marisa Davila) é ridicularizada entre as colegas após ser flagrada supostamente perdendo a virgindade com o namorado; Cynthia (Ari Notartomaso) se interessa por atividades puramente masculinas, como consertar carros e flertar com outras garotas; Nancy (Tricia Fukuhara) se sente deixada de lado quando está com as amigas; e Olivia (Cheyenne Isabel Wells) chama atenção demais dos garotos.

Essas quatro jovens querem se libertar dos preconceitos e pressões sociais existentes dentro da Rydell High School. Para manter-se unidas, Jane cria uma gangue de garotas para que o quarteto não se sinta marginalizado. Ao passo que tentam parecer descoladas e independentes, um verdadeiro pânico moral é criado dentro da escola.

A trama por trás da série

Grease: Nos Tempos de brilhantina foi lançado em junho de 1978 nos Estados Unidos. Baseado no musical de mesmo nome escrito por Jim Jacobs e Warren Casey, o filme rapidamente tornou-se um sucesso de bilheteria quando chegou aos cinemas. Não somente o filme ficou famoso, como também sua trilha sonora, conhecida mundialmente pelas músicas "Summer Nights" e "You're The One That I Want". Em 1982, uma sequência protagonizada por Michelle Pfeiffer e Maxwell Caulfield foi lançada nos cinemas, mas sem a repercussão de público e crítica do filme anterior.

Estrelada por Olivia Newton-John (Glee) e John Travolta (Pulp Fiction: Tempo de Violência), a obra narra o romance entre os adolescentes Danny Zuko e Sandy Olsson, dois jovens completamente diferentes que se apaixonam no verão de 1958. Após o retorno das aulas, o casal descobre que estudam na mesma escola e possuem amigos completamente diferentes. Agora, para que o amor deles sobreviva, Danny e Sandy devem lidar com as divergências de personalidade que existem entre eles.

Grease recebeu indicações ao Oscar e Globo de Ouro no ano seguinte ao lançamento, nas categorias Melhor Canção Original, Melhor Filme Musical ou de Comédia, Melhor Ator e Atriz. Em dezembro de 2020, a obra foi incluída no National Film Registry, seleção de filmes mantidos na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Tal honraria é dada para criações cinematográficas consideradas "cultural, histórica ou esteticamente relevantes".