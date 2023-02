GTX 1660 Super vs RTX 3060: compare as placas de vídeo Nvidia

Com ao menos 6 GB de VRAM e clocks que podem passar dos 1.780 MHz, os modelos prometem entregar performance capaz de executar jogos competitivos populares ou mesmo lançamentos com taxas de quadros elevadas. Abaixo, o TechTudo compara a ficha técnica dos modelos para te ajudar a decidir em qual das GPUs vale a pena investir em 2023.

Especificações

Apesar de o comparativo contar com dois modelos do segmento intermediário, GTX 1660 Super e RTX 3060 são placas de linhas distintas, de modo que a família RTX de placas da Nvidia oferece recursos que não estão disponíveis nas placas da série GTX. As diferenças se dão principalmente pela arquitetura das placas, o que tende a fazer com que os modelos mais recentes sejam mais eficientes.

Levando isto em conta, as placas contam com clock boost parecido, ficando em ambas na casa dos 1.780 MHz. Quanto à memória, a GTX 1660 Super oferece 6 GB GDDR6 com interface de 192 bits, enquanto a RTX 3060 conta com versões de 8 GB com interface de 128 bits ou 12 GB com interface de 192 bits, ambas com módulos no padrão GDDR6.

Em conectividade, todos os modelos oferecem as conexões HDMI e DisplayPort, que são mais usadas atualmente, mas a GTX 1660 Super conta ainda com algumas versões que contam com o conector DVI para saída de vídeo, sendo um tipo de conexão comum em monitores mais antigos.

Performance

Informações de sites especializados em benchmarks indicam que a placa mais recente tende a oferecer mais desempenho, o que pode ser verificado por meio de testes sintéticos, que avaliam o desempenho da placa e atribuem uma nota, assim como em testes com jogos.

Em testes sintéticos, a diferença a favor da RTX 3060 ficou na casa dos 30%, enquanto em jogos, tanto em Full HD quanto em 1440p e 4K, a vantagem da placa mais recente ficou em 27%. Apesar de existirem dados avaliando o desempenho das placas com jogos em 4K, as mesmas não são as opções mais indicadas para games na resolução UHD.

Consumo

A RTX 3060 tende a ter um consumo de energia maior, o que fica evidenciado pelo TDP da placa, que é de 170 W contra 125 W da GTX 1660 Super, além do requerimento de uma fonte com ao menos 550 W, enquanto a placa da linha GTX exige uma fonte de apenas 450 W.

Ambos os modelos necessitam de um cabo de alimentação complementar de energia, sendo um conector de oito pinos para ambas. Esta é uma exigência comum a placas do segmento no qual os modelos estão inseridos.

Recursos

Aqui há uma grande disparidade quanto ao que as placas podem oferecer, fazendo com que a RTX 3060 leve muita vantagem. A placa mais recente oferece suporte a recursos como Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis, a fim de trazer mais realismo às cenas. Há ainda compatibilidade com o Nvidia DLSS, que utiliza deep learning para otimizar o desempenho da GPU automaticamente, fazendo com que se tenha uma taxa de quadros mais elevada.

Por sua vez, a GTX 1660 Super é uma placa que oferece o básico para uma boa experiência mesmo com softwares e jogos modernos. A GPU de 2019 é compatível com as APIs mais recentes, além de ser uma solução compatível com realidade virtual, que também é uma funcionalidade suportada pela RTX 3060.

Preço e disponibilidade

As placas da Nvidia contam com uma boa oferta para o mercado brasileiro, o que faz com que encontrá-las no varejo online seja uma tarefa muito simples. A GTX 1660 Super aparece em ofertas por valores a partir dos R$ 1.959, sendo assim uma opção que tem um custo mais próximo ao de soluções de entrada.

Por sua vez, a RTX 3060 tem um custo mais elevado, uma vez que a linha RTX representa um segmento diferenciado. O modelo aparece no varejo online por valores a partir dos R$ 2.139 para a versão de 8 GB e R$ 2.599 para versão de 12 GB.

Custo-benefício

Considerando o que cada uma das placas podem oferecer e o cenário atual de GPUs, a RTX 3060 parece ser uma opção mais interessante, visto que, além de mais desempenho, a placa oferece suporte a tecnologias mais recentes e promete ter uma vida útil mais longa.

Apesar de já apresentar alguma defasagem, a GTX 1660 Super ainda pode ser uma bela opção para jogos em Full HD, além de ser uma GPU que requer um investimento muito menor. Isso faz com que a escolha de qual dos modelos é o mais adequado dependa principalmente do perfil do usuário.

Ficha técnica GTX 1660 Super e RTX 3060 Especificações GTX 1660 Super RTX 3060 Lançamento 02/2019 01/2021 Preço atual a partir de R$ 1.959 a partir de R$ 2.139 Clock base/Boost 1.530/1.785 MHz 1.320/1.780 MHz Memória 6 GB GDDR6 8 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 192-bit 128/192 bit Ray-Tracing Não Sim Conexões DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, DVI-DL HDMI, DisplayPort Energia da placa 125W 170W Fonte recomendada 450W 550W Energia complementar 1 conector 8 pinos 1 conector 8 pinos