GTX 970 vs RX 580: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

GeForce GTX 970 e Radeon RX 580 são placas de vídeo de Nvidia e AMD com bastante tempo no mercado e que despertam o interesse de quem anda atrás de hardware mais em conta para o PC. Entre as duas, a 580 promete mais performance e ainda é encontrada nova, enquanto a GeForce pode ser mais barata — se você quiser se arriscar e investir numa placa usada.

A seguir, levantamos as fichas técnicas das duas placas de vídeo, comparando os recursos de hardware que as duas oferecem e os níveis de performance que você pode esperar de ambas. Por fim, indicamos também os preços mais em conta no mercado na atualidade.

Especificações

Entre as duas placas, a Radeon RX 580 é a de tecnologia mais recente, tendo sido lançada no mercado em 2017. O equipamento da AMD é formado por um processador gráfico de 2.304 processadores stream, capaz de operar em velocidades de 1.257 a 1.340 MHz. Já a GeForce GTX 970 estreou em 2014, formada por GPU de 1.664 núcleos CUDA e velocidades de 1.050 a 1.178 MHz.

No que diz respeito à memória RAM, a GTX vem com 4 GB de RAM tipo GDDR5, conectada ao processador gráfico da Nvidia por meio de uma interface de 256 bits, estabelecendo uma largura de banda de 224 GB/s entre os dois componentes. Já a Radeon vem com o dobro de memória que, com 256 bits, estabelece um volume de dados trocados com o processador gráfico de 256 GB/s.

Ambas frutos de arquiteturas mais antigas de Nvidia e AMD, as duas opções carecem de hardware especializado que marca presença em linhas mais recentes das duas marcas: nenhuma das placas oferece núcleos para processamento de Ray Tracing e DLSS, por exemplo.

Desempenho

No geral, as duas placas devem ter performance em patamar similar, mas com leve vantagem para a Radeon — embora existam títulos otimizados para a tecnologia da Nvidia que recuperam o fôlego da GeForce.

O canal Testing Games fez uma bateria de testes com os dois modelos em diversos games. Em GTA 5, detectou uma pequena vantagem favorecendo a AMD. Já em Battlefield 1, a Radeon foi ainda melhor, com FPS oscilando acima de 60 FPS (com picos na casa de 80 FPS) enquanto a rival apresenta dificuldades em se estabilizar acima desse patamar.

Recursos

Como estamos falando de hardware um pouco mais rodado no mercado, o consumidor não encontra nas duas placas suporte a tecnologias mais avançadas disponíveis atualmente. Além de recursos como Ray Tracing e DLSS, ambas acabam carecendo de ferramentas mais avançadas suportadas via hardware. A GTX 970, por exemplo, sequer oferece processamento para o codec HVEC de vídeo.

O que marca presença são ferramentas disponíveis nos apps de Nvidia e AMD para facilitar capturas de imagens em jogos, eventual aplicação de efeitos de processamento de imagem, entre outros. Um pouco mais recente, a placa da AMD oferece suporte ao FreeSync para combater o screen tearing em monitores compatíveis.

Consumo

Em relação a dados de consumo, o que existe em caráter oficial são as métricas de AMD e Nvidia para o TBP, sigla em inglês para “energia total da placa”. Medido em Watts, o índice sinaliza a quantidade de energia que o acessório precisa para funcionar em 100% de suas capacidades: são 150 W na GeForce e 185 W na Radeon.

É importante ter em mente que esta informação não se traduz diretamente no valor que você paga na conta de luz. O cálculo da sua fatura — em kWh (quilowatts-hora) — considera o consumo de energia ao longo do tempo. Além disso, é praticamente impossível que você mantenha qualquer uma das duas placas operando a 100% o tempo todo.

Preço

Vai ser uma tarefa difícil encontrar as duas placas novas: a GTX 970 está há quase nove anos no mercado e isso restringe a oferta do dispositivo — que não é mais fabricado — a modelos usados e, se você der sorte, unidades que estacionaram no estoque por anos. Nas nossas buscas, encontramos anúncios da placa usada saindo de R$ 500, mas valores mais altos são comuns.

É importante tomar cuidado com anúncios de placas de vídeo mais rodadas: os preços podem ser extremamente agressivos, mas há uma série de questões relacionadas à procedência da placa, estado de conservação, suporte no pós-venda e a tendência de que as 970 sejam placas em fim de vida útil depois de anos de uso intenso em mineradoras de bitcoins e outras criptomoedas.

Embora não seja exatamente nova, a RX 580 ainda aparece em anúncios que indicam produto zerado e na caixa. Nas nossas buscas, detectamos o hardware da AMD com valores que saem de R$ 675 no momento.

AMD Radeon RX 580 vs. Nvidia GeForce GTX 970 Especificações Radeon RX 580 GeForce GTX 970 Lançamento Abril de 2017 Setembro de 2014 Núcleos 2.304 processadores stream 1.664 núcleos CUDA Velocidade 1.257 a 1.340 MHz 1.050 a 1.178 MHz Memória RAM 8 GB GDDR5 4 GB GDDR5 Velocidade de memória 8 Gb/s 7 Gb/s Interface de memória 256 bits 256 bits Largura de banda 256 GB/s 224 GB/s TBP 185 Watts 150 Watts