HBO Max aumenta preço da assinatura no Brasil; veja novo valor

O HBO Max , serviço de streaming da HBO casa de séries como The White Lotus e The Last of Us , irá aumentar o preço de sua assinatura mensal no Brasil para R$ 34,90 no plano multitelas, anteriormente disponível por R$ 27,90. O aumento foi anunciado para alguns usuários através de um e-mail nesta terça-feira (28) e noticiado pelo site Tecnoblog. Segundo o e-mail, o novo valor passará a valer a partir de 30 de março.

Clientes que assinaram o serviço em junho ou julho de 2021 com desconto promocional de 50% deverão passar a pagar um novo valor de R$ 17,45. Segundo a empresa, "o aumento permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência".

1 de 1 HBO Max aumenta preço da assinatura no Brasil, mas afirma que manterá promoção para assinantes que pagam valor com 50% de desconto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo HBO Max aumenta preço da assinatura no Brasil, mas afirma que manterá promoção para assinantes que pagam valor com 50% de desconto — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Serviço começou oferecendo 50% de desconto por tempo indeterminado

Em junho de 2021, quando chegou ao Brasil, o HBO Max lançou uma campanha de 50% de desconto para clientes que assinassem o serviço até o dia 31 de julho. O valor ficaria pela metade do preço de R$ 27,90 enquanto o usuário mativesse uma assinatura ativa. Nesse caso, R$ 13,95.

Ao iniciar a comunicação direta do novo preço aos usuários, alguns relataram terem recebido um e-mail com a notícia do aumento que não considerava a oferta e seria cobrado o valor completo. Mais tarde, outro já citava o valor de R$ 17,45. Mais pessoas afirmam terem recebido apenas o segundo e-mail, já com a promoção ativa.

Em comunicado enviado ao TechTudo, o HBO Max afirma que o desconto será mantido. "Para quem assinou com desconto de 50%, enquanto a assinatura for mantida as condições seguem as mesmas, e o desconto será aplicado sobre o valor vigente".

Aumento vem após novos preços dos EUA

O primeiro aumento veio pouco tempo após o HBO Max aumentar seus preços nos Estados Unidos em janeiro, de US$ 14,99 para US$ 15,99. No Brasil, o reajuste chega a 25%. Na época, a empresa afirmou também ao Tecnoblog que não tinha planos de realizar aumentos do tipo no Brasil.

Confira abaixo o posicionamento oficial da HBO:

A partir de 30 de março o valor da assinatura mensal da HBO Max aumentrá no Brasil tanto para assinantes novos quanto para os atuais. Este ajuste nos permitirá investir ainda mais em uma variedade de conteúdos de alta qualidade e novas produções para nossa audiência. Para quem assinou com desconto de 50%, enquanto a assinatura for mantida as condições seguem as mesmas, e o desconto será aplicado sobre o valor vigente. Esta é a primeira vez que a HBO Max aumenta seu preço para o plano mensal no Brasil desde seu lançamento, em junho de 2021.