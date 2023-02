Headset de realidade mista da Apple pode chegar em junho

A Apple pretende lançar em junho o Reality Pro, óculos de realidade mista da empresa. Ao menos é o que afirmou Mark Gurman, jornalista da Bloomberg conhecido por antecipar notícias relacionadas à fabricante do iPhone . Caso a informação se confirme, o produto seria anunciado durante a WWDC , conferência anual da companhia para desenvolvedores, que acontece geralmente em junho. O dispositivo, que teria foco em jogos e entretenimento , deve abrigar processador poderoso e uma série de sensores capazes de identificar gestos feitos pelos olhos e mãos do usuário.

Inicialmente, a expectativa era de que a Apple apresentasse o headset de realidade mista em algum momento entre os meses de março e abril. As informações que ventilam nos bastidores da companhia sugerem que o atraso esteja relacionado com a necessidade da empresa de aprimorar o produto para resolver falhas de hardware e software.

1 de 1 Imagem conceito de como seria o Apple Reality Pro, primeiro VR da Apple que deve ser apresentado na WWDC 2023 — Foto: Reprodução/AppleInsider Imagem conceito de como seria o Apple Reality Pro, primeiro VR da Apple que deve ser apresentado na WWDC 2023 — Foto: Reprodução/AppleInsider

Como será o headset de realidade mista da Apple?

O Reality Pro seria um produto de realidade mista. Ou seja, que combina elementos de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). É esperado que o modelo chegue ao mundo equipado com dois monitores microLED com a resolução 4K, além de câmeras de alta resolução e um processador M2. Já a construção seria baseada em materiais como alumínio, vidro e almofadas.

De acordo com Mark Gurman, o gadget da Apple teria câmeras externas para captar o movimento das mãos e olhos do usuário para navegação na interface do sistema. Este deve ser um recurso importante que distinguiria o dispositivo VR da Apple dos rivais, já que os óculos dispensariam o uso em conjunto com controles externos.

Outra característica inédita do headset VR da Apple, de acordo com a reportagem da Bloomberg, será a capacidade de "renderizar realisticamente o rosto e o corpo inteiro de um usuário em realidade virtual". O objetivo da função seria criar um avatar "fiel" para ser usado em chamadas individuais do FaceTime entre duas pessoas — desde que cada uma esteja com o seu Reality Pro no rosto.

Lançamento adiado teria a ver com erros no aparelho

Como de costume, a Apple não comentou o assunto. A principal suspeita em relação ao motivo da Apple adiar o anúncio dos óculos é de que a marca precisaria realizar ajustes em problemas apresentados com o sistema de rastreio de mãos e dos olhos para controle de interface. O tempo a mais de maturação do projeto seria, então, para evitar que o VR seja vendido com erros graves.

Segundo Gurman, o aparelho custará cerca de US$ 3.000 (ou R$ 15.640, em conversão direta sem impostos). Embora as especulações mais recentes sugiram que o Reality Pro seja apresentado em junho na WWDC, é possível que a disponibilidade do produto para vendas leve algumas semanas a mais.