Hogwarts Legacy e Endling são destaques nos lançamentos da semana

Hogwarts Legacy e Endling - Extinction is Forever são os destaques nos lançamentos da semana, com a aguardada nova aventura no universo de Harry Potter, que se passa muitos anos antes dos livros e filmes, e a versão mobile do game indie sobre uma raposa e seus filhotes frente a extinção. Além deles, também chegam às plataformas a 3ª temporada de Overwatch 2 , o charmoso título de abelhas Bumblebee: Little Bee Adventure e mais. Confira, a seguir, tudo sobre os jogos que estreiam na semana, como datas, preços e aparelhos em que estão disponíveis.

Hogwarts Legacy permitirá viver uma aventura em um RPG de mundo aberto 200 anos antes dos eventos de Harry Potter — Foto: Reprodução/Steam

Hogwarts Legacy - 10 de fevereiro - PS5, XBSX/S, PC

O novo RPG de mundo aberto no universo de Harry Potter se passa cerca de 200 anos antes dos eventos dos livros, e irá explorar o legado da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Nele, será possível criar seu próprio bruxo, e, então, participar de momentos icônicos de Hogwarts. Um deles é a escolha das casas pelo Chapéu Seletor, que levará usuários para Grifinória (Gryffindor), Sonserina (Slytherin), Corvinal (Ravenclaw) ou Lufa-Lufa (Hufflepuff).

Durante a aventura, o protagonista poderá frequentar aulas sobre feitiços e poções, aprender a lidar com as criaturas fantásticas, fazer amizades e aprender como se defender das artes das trevas. Também será possível explorar os corredores de Hogwarts e os seus arredores, que guardam segredos e situações inesperadas. O game contará também com desafios de voo com vassouras, porém não terá o esporte quadribol.

Vale dizer que o seu personagem será o portador de um grande segredo, que, se revelado, poderá abalar as estruturas do mundo bruxo. Assim, as escolhas feitas no game determinarão qual será o legado deixado para a escola.

Endling - Extinction is Forever - 7 de fevereiro - And, iOS

Já disponível para consoles e PC, a tocante história de sobrevivência de Endling - Extinction is Forever chega agora também para celulares Android e iPhone (iOS). Neste game de aventura, jogadores controlarão a última raposa da Terra, que precisa garantir o sustento de seus filhotes em um mundo em constante destruição pela raça humana.

Após um de seus filhotes ser raptado, a raposa terá que conseguir alimentos para os restantes e ensiná-los habilidades úteis para sobreviverem sozinhos, enquanto ainda tenta desvendar o paradeiro do filhote levado e resgatá-lo. Por ora, Endling está disponível somente no iPhone (iOS) por R$ 54,90.

Endling - Extinction is Forever traz a emocionante história da última raposa do mundo e seus filhotes agora em dispositivos mobile — Foto: Reprodução/Google Play

Overwatch 2 - 3ª temporada - 7 de fevereiro - PS4, XB, SW, PC

A terceira temporada de Overwatch 2 chega trazendo várias novidades para o game. Além de um novo mapa não revelado, as Overwatch Credits marcam o seu retorno. O recente herói Ramattra também recebe mudanças para ficar mais equilibrado, como melhorias em sua armadura, mais velocidade na forma Nemesis e um tempo de recarga menor para seu golpe Void Barrier. Com isso, vale dizer que seu Ultimate Annihilation será "nerfado" e se tornará menos eficiente. Overwatch 2 está com sua 3ª temporada disponível grátis no PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC pela loja digital Battle.net.

Overwatch 2 trará algumas mudanças em suas 3ª temporada, com ajustes no herói mais recente Ramattra — Foto: Reprodução/Blizzard

Bumblebee: Little Bee Adventure - 10 de fevereiro - XBSX/S, XB, SW, PC

Neste simpático game de aventura focado em narrativa, jogadores controlarão uma pequena abelha em busca de um novo lar, explorando grandes áreas abertas em busca de dicas para progredir e flores douradas. O jogo conta com uma jogabilidade relaxante e não violenta de voo livre em 3D, com uma história contada de maneira indireta.

A aventura começa em uma escola, local em que um aniversário foi celebrado recentemente e uma abelha não é tão bem-vinda. Gradualmente, porém, o titulo se estende para um campo aberto. Bumble Bee: Little Bee Adventure está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 36,95 e para Nintendo Switch por R$ 49.

Bumblebee: Little Bee Adventure é um simpático e relaxante jogo sobre explorar o mundo como uma abelha — Foto: Reprodução/Steam

Dicey Dungeons - 6 de fevereiro - PS4

Em Dicey Dungeons, inusitado game de RPG com elementos Rogue, jogadores escolhem um personagem que se transformará em um dado gigante e terá que enfrentar monstros e masmorras pela chance de derrotar a Deusa da Fortuna, a Senhora Sorte.

O jogo consiste em fases geradas aleatoriamente, nas quais o usuário conta com a sorte nos dados e decisões estratégicas sobre como usá-los para derrotar criaturas, conseguir equipamentos melhores e subir de nível. Há 6 classes jogáveis no total, como Guerreiro, Ladrão, Robô, Bobo da Corte, Inventora e Bruxa.

Dicey Dungeons é um game de RPG com elementos Rogue no qual é essencial contar com sorte nos dados — Foto: Reprodução/Steam

Arcadia Fallen - 9 de fevereiro - PS5, PS4

Este jogo no clássico estilo visual novel conta a história de um alquimista, criado pelo jogador, em um mundo moderno de fantasia. Nele, o protagonista está ligado a um espírito contra sua vontade e, assim, se vê envolvido em uma guerra entre a humanidade e a magia.

Ao lado de um grupo de heróis inesperados dispostos a salvar o mundo, será preciso tomar decisões que irão moldar a personalidade do protagonista, como tímido, ousado, divertido e mais. Durante a jornada, os personagens terão a oportunidade de se conhecer melhor e formar laços de amizade e até romances, com opções amigáveis ao público LGBTQIA+.