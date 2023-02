Hogwarts Legacy já é maior lançamento de Harry Potter e supera Elden Ring

Hogwarts Legacy já é o game mais vendido da franquia Harry Potter, sendo ainda o título com melhores números na semana do lançamento de acordo com a empresa GfK. O novo RPG do universo do bruxo, que se passa anos antes dos eventos dos livros e filmes, superou até mesmo o maior lançamento de 2022, Elden Ring , com vendas 80% maiores no país de origem de Potter.

1 de 2 Hogwarts Legacy se torna jogo mais vendido da série no Reino Unido e supera até lançamento de Elden Ring — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Hogwarts Legacy se torna jogo mais vendido da série no Reino Unido e supera até lançamento de Elden Ring — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

👉 Como rodar jogos antigos do Harry Potter no PC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Lançado em 10 de fevereiro, Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto que permite que jogadores criem um personagem próprio para viver aventuras na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. O jogo, que quebrou recordes no site de transmissão Twitch, se tornou o título mais vendido da série no Reino Unido, superando games como God of War e Elden Ring. As vendas do novo game também superaram em 64% a semana de lançamento de Harry Potter and the Philosopher's Stone, game de 2001 baseado no primeiro livro e filme da série de magia.

Os números ficam ainda mais impressionantes ao considerar que a GfK registra apenas vendas físicas. Dessa forma, incluídas as cópias digitais, Hogwarts Legacy pode ter vendido mais que o dobro do primeiro game da série, já que em 2001 isso não era possível. Vale dizer que a maioria das vendas são do PlayStation 5 (PS5), com 82% das unidades vendidas, enquanto no Xbox Series X/S a marca foi de 12%.

2 de 2 Hogwarts Legacy permite viver sua própria aventura no universo de Harry Potter, frequentando aulas e aprendendo feitiços — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games Hogwarts Legacy permite viver sua própria aventura no universo de Harry Potter, frequentando aulas e aprendendo feitiços — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games