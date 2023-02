Hogwarts Legacy quebra recorde e libera itens na Twitch; veja como resgatar

Hogwarts Legacy , novo game de RPG em mundo aberto no universo de Harry Potter, quebrou o recorde de jogo single-player mais assistido da Twitch com mais de 1,3 milhão de espectadores simultâneos. A popularidade do título vem sendo impulsionada pelo acesso antecipado e, também, pelos chamados Twitch Drops de itens cosméticos, que podem ser resgatados até dia 25 de fevereiro, às 5h.

O jogo será lançado oficialmente em 10 de fevereiro, mas usuários que adquiriram a Edição Deluxe na pré-venda já podem jogá-lo. Vale dizer que o game chega para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/ S e PC (Steam e Epic Games Store), mas também terá versões de PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch, que estreiam em 4 de abril e 25 de julho, respectivamente. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o recorde e o nosso passo a passo para obter os itens.

1 de 7 Hogwarts Legacy quebra recordes do site Twitch e oferece itens para jogadores que assistirem gameplays — Foto: Divulgação/Steam

👉 Como rodar jogos antigos do Harry Potter no PC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Hogwarts Legacy é um dos primeiros grandes projetos sem foco em Harry Potter, com uma história que se passa 200 anos antes dos eventos dos filmes e livros. O foco está em um personagem criado pelo próprio jogador e sua trajetória no mundo bruxo enquanto estuda na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

Apesar do começo positivo em termos de popularidade, a tendência é que o título consiga alcançar números ainda mais expressivos até o lançamento oficial do jogo para PS5, Xbox Series e PC. O mesmo deve acontecer quando o game quando ficar disponível para mais plataformas.

Na Twitch, o jogo de mundo aberto da Avalanche Studios superou o detentor do recorde anterior, Cyberpunk 2077, que teve 1,14 milhão de espectadores simultâneos em 2020. Ele ainda está abaixo dos mais populares da plataforma, como League of Legends, com 3,11 milhões, e Fortnite, com 2,28 milhões. Ainda assim, atualmente, este é o único título single-player no Top 50 da plataforma. Além da ansiedade para jogar, parte do sucesso pode ser atribuído aos Twitch Drops de itens cosméticos para o título, distribuídos por streamers para usuários que assistirem às gameplay.

2 de 7 Hogwarts Legacy tem feito sucesso com o acesso antecipado e o resgate de itens cosméticos na Twitch — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Para resgatar os itens, os usuários precisarão criar uma conta gratuita da WB Games (Warner Bros Games), ou usar uma já existente, vinculá-la à Twitch e seguir passos indicados na página oficial de Hogwarts Legacy neste endereço ( https://www.hogwartslegacy.com/pt-br/twitch-drops ).

Para ter acesso, será preciso assistir às transmissões de streamers que estejam com Drops ativados, indicado no chat da transmissão, e assistir 30 minutos por cada item obtido. Após fazer isso, é preciso resgatar os itens também na página de Hogwarts Legacy. Os Drops permanecerão ativos até o dia 25 de fevereiro, às 5h (horário de Brasília).

As recompensas disponíveis para o resgate via Twitch Drops são Silver Dragon-Eyed Spectacles, Urchin Hat, Carmine Lightning Scarf e Lilac Ensemble, cada um desbloqueado a cada 30 minutos assistidos. Além disso, no dia 10 de fevereiro às 13h, no horário de Brasília, a produtora Avalanche irá realizar um stream especial em seu canal ( https://www.twitch.tv/avalanchesoftware ) e ao assisti-lo por 20 minutos, será possível desbloquear o item Merlin's Cloak.

Uma vez resgatados, os itens ficam na conta do jogador e podem ser usados para equipar seu bruxo na área de personalização. É possível resgatar as recompensas também para versões que ainda serão lançadas, como PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Como resgatar itens do Hogwarts Legacy na Twitch

Passo 1. Entre no site oficial dos Twitch Drops de Hogwarts Legacy através deste link ( https://www.hogwartslegacy.com/pt-br/twitch-drops ). Na página, todos os passos que você vai seguir já estarão descritos. Você pode entrar na sua conta ao clicar em "Entrar" ou criar uma nova em "Crie uma conta gratuita da WB Games";

3 de 7 Clique em "entrar" para ser redirecionado para uma página de login — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo 2. Clique em "Conectar" para vincular sua conta da Twitch com a da WB Games. Surgirão avisos da Twitch perguntando se o usuário deseja prosseguir. Se concordar clique em "Continuar" e "Autorizar";

4 de 7 Clique em "Conectar" para vincular sua conta da Twitch com a da WB Games — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo 3. Assista streamers que estejam jogando Hogwarts Legacy e estejam oferecendo Twitch Drops. O aviso que estão sendo oferecidos Drops da Twitch aparecerá no topo do Chat ao entrar;

5 de 7 Procure por streamers que estejam jogando Hogwarts Legacy e estejam oferecendo Twitch Drops — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo 4. Cheque a área de "Drops e recompensas" em seu perfil para ver seu progresso em desbloquear cada item. Novos itens são desbloqueados a cada 30 minutos assistidos. Ao desbloquear um item, clique em "Resgate agora";

6 de 7 A área de "Drops e recompensas" aparece ao clicar em seu perfil, assim como seu progresso em desbloquear cada item — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Passo 5. Após resgatar o item na Twitch, retorne ao site de Drops de Hogwarts Legacy quando estiver com o game instalado e resgate sua recompensa no site para desbloqueá-la no jogo.

7 de 7 Ao desbloquear um item, clique em "Resgate agora". Depois, retorne ao game e logue na sua conta Warner — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins