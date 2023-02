Hogwarts Legacy: saiba tudo sobre o novo jogo do universo de Harry Potter

Hogwarts Legacy é um novo RPG de mundo aberto que se passa no universo da franquia Harry Potter, anos antes dos eventos dos livros e filmes com uma história original. Lançado oficialmente nesta sexta-feira (10), o game da Avalanche Studios e Warner Bros já vem fazendo sucesso e, recentemente, quebrou um recorde do site de streaming Twitch com 1,3 milhão de espectadores.

1. Hogwarts Legacy chega para todas as plataformas

Inicialmente, o jogo está disponível apenas no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store. Entretanto, o game terá versões posteriores, planejadas para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One e para Nintendo Switch.

Os planos originais envolviam lançar o game para todos os consoles simultaneamente, mas em dezembro de 2022 a produtora anunciou que elas teriam janelas de lançamento diferentes. Não foi explicado o motivo para a decisão, mas os desenvolvedores disseram que pretendem "oferecer a melhor experiência de jogo possível em todas as plataformas".

2. As versões chegam em datas diferentes

As versões de PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC serão lançadas em 10 de fevereiro de 2023. Já as do PS4 e Xbox One sairão em 4 de abril e a do Nintendo Switch sairá em 25 de julho. Usuários que adquiriram o jogo para PS5, Xbox Series X/S e PC na pré-venda em sua Edição Deluxe ganharam acesso antecipado de 72 horas com o game, mas este tempo bônus não estará disponível nas versões para PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Durante seu desenvolvimento, o game teve alguns atrasados. Primeiramente, a ideia era que fosse lançado em 2021 e, então, 2022.

3. Hogwarts Legacy não é multiplayer e nem tem conteúdo online

Não há opções multiplayer em Hogwarts Legacy, sejam elas cooperativas ou competitivas, e tampouco funções online de algum tipo. Segundo a produtora, o game foi projetado como um RPG imersivo single-player, focado na experiência de explorar a escola de Hogwarts e seus arredores.

4. Apesar de ser um RPG, Hogwarts Legacy não tem romance

Mesmo sendo uma função muito desejada por jogadores, Hogwarts Legacy não permite ter relacionamentos românticos no game. Durante a aventura, haverá a chance de conhecer muitos personagens diferentes, interagir com eles e formar laços de amizade que podem transformá-los em companheiros. Porém, não é possível levar o relacionamento dos personagens para algo além da amizade. De acordo com os desenvolvedores, a opção foi feita pelo protagonista ainda ser um adolescente.

5. O jogo permite explorar Hogwarts e aprender diversos feitiços

A jogabilidade de Hogwarts Legacy apresenta um RPG de mundo aberto com uma vasta variedade de atividades. Há um grande foco em explorar o castelo de Hogwarts e seus arredores enquanto resolve quebra-cabeças espalhados pela região. Durante a campanha, missões principais da história serão mostradas no mapa, mas elas terão certas exigências antes de poderem ser enfrentadas.

Dessa forma, o usuário precisa também frequentar aulas para aprender feitiços e poções, como Lumos, Accio, Protego, Levioso e Estupefaça, que podem ser aprendidos por meio de minigames. Em combate, esses feitiços são usados para desferir dano, desfazer as defesas de seu adversário e surpreendê-lo ao se proteger de ataques. Boa parte do tempo também é investido em interações com outros alunos e em missões paralelas para eles.

6. Hogwarts Legacy pode ter até 75 horas de campanha

Por enquanto, poucos usuários já tiveram tempo de terminar Hogwarts Legacy devido à natureza aberta da progressão do game. Dito isso, há bastante variação na duração, dependendo de como cada um joga. Hogwarts Legacy pode ser terminado entre 25 a 35 horas, caso o usuário decida focar nas missões essenciais da campanha. Estima-se que completar o game pode levar entre 50 a 75 horas e que um jogador que curta a aventura de forma mais relaxada pode facilmente levar mais tempo do que isso.

7. Na gringa, o game tem uma edição de colecionador

Além da edição padrão, Hogwarts Legacy está disponível também em uma Edição Deluxe por R$ 349,90. Ela oferece 72 horas de acesso antecipado ao jogo, um Testrálio como montaria e o pacote de Artes das Trevas com cosméticos, chapéu e arena de batalha.

Entretanto, em alguns lugares do mundo, como Estados Unidos, foi lançada uma Edição de Colecionador física. Essa versão traz o jogo em uma caixa padrão steel case e um livro com uma varinha flutuante que paira sobre a base através de magnetismo, além dos extras digitais da Edição Deluxe, por um preço de US$ 299,99 (em torno de R$ 1.560, sem impostos).

8. Hogwarts Legacy se passa antes dos eventos de Harry Potter

A história de Hogwarts Legacy se passa nos anos 1800, séculos anos antes dos eventos contados na saga de livros e filmes de Harry Potter. Nesta época, o diretor de Hogwarts é Nigellus Black, um ancestral de Sirius Black, cuja voz é interpretada pelo ator inglês Simon Pegg. A história se desenvolve ao redor do protagonista criado pelo jogador, um(a) bruxo(a) aceito tardiamente em Hogwarts, e que possui um poder incomum de enxergar traços de um tipo de magia ancestral. Ao mesmo tempo, uma grande rebelião de duendes está em andamento, liderados pelo poderoso Ranrok, que possui poder suficiente para enfrentar os bruxos.

9. Hogwarts Legacy está no centro de polêmicas e boicotes

Desde o início de seu desenvolvimento, Hogwarts Legacy está envolto em polêmicas devido a declarações feitas pela autora da série de livros Harry Potter, J. K. Rowling. Em sua conta do Twitter, a autora tem emitido opiniões radicais contra pessoas transgênero desde 2019 e fez com que muitos fãs da franquia Harry Potter passassem a boicotar seus produtos. Desde então, o público da franquia vem associado o conteúdo dos livros a analogias ao nazismo, antissemitismo e ao racismo. Quanto a Hogwarts Legacy, no olho desse furacão, a aversão não foi diferente, e muitos jogadores clamaram por um boicote ao game.

Alguns usuários encontraram outras formas de protesto, como adicionar etiquetas incorretas no game na loja digital Steam, como "transfóbico" e "horror Psicológico", ou revelar spoilers da história do jogo como mortes de personagens e reviravoltas. Para tentar diminuir a reação negativa, os desenvolvedores de Hogwarts Legacy afirmam que J. K. Rowling não esteve envolvida na produção do game. O jogo, inclusive, permite criar personagens transgênero e conta com uma personagem que representa pessoas trans. Ela, no entanto, também teve seu nome criticado, já que Sirona Ryan com "Sir" (senhor em inglês) e Ryan é um nome masculino.

10. Mesmo com boicotes, Hogwarts Legacy pirata não é uma boa ideia

Uma das formas de boicote sugerida por usuários seria a de jogar o game em versão pirata para evitar financiar a marca associada à autora. No PlayStation 5 e Xbox Series X/S isto não seria possível e no PC, por ora, também não é uma opção. Hogwarts Legacy utiliza a proteção antipirataria Denuvo, considerada a mais avançada do mercado atualmente, o que dificultar a vida de grupos que desejam cracker o título. Mesmo assim, após alguns meses, o game pode (e provavelmente irá) ser quebrado.

Entretanto, vale ressaltar que, mesmo após a proteção ter sido quebrada, há um grande risco de segurança em instalar jogos piratas em seu computador. Por ser um arquivo executável de procedência duvidosa, ele pode causar algum tipo de comprometimento, desde causar danos ao sistema com vírus até roubo de dados sigilosos. Jogadores devem ficar especialmente atentos a oportunidades que pareçam boas demais, pois devido à popularidade do game, é esperado que ele seja usado para atrair pessoas para golpes.