Hogwarts Legacy: veja gameplay, história e requisitos do jogo

Mais tarde, ele também ganhará versões para PlayStation 4 ( PS4 ) e Xbox One em 4 de abril, enquanto o Nintendo Switch recebe o game apenas em 25 de junho. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz os principais detalhes de Hogwarts Legacy para você ficar por dentro do lançamento e gameplay. Confira!

A história de Hogwarts Legacy se passa muito antes dos acontecimentos narrados nos livros e filmes de grande sucesso, retratando o Mundo Bruxo de 1890. Os jogadores podem criar um personagem com suas preferências e explorar não apenas o interior do castelo de Hogwarts, mas também suas redondezas em um vasto mundo aberto. Isso inclui a Floresta Proibida, a Aldeia Hogsmeade e até mesmo ambientes que são citados vagamente na obra original.

Desta forma, o jogador deve escolher uma das quatro casas da escola de magia (Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa) e frequentar diferentes tipos de aulas, como Feitiços, Defesa Contra as Artes das Trevas e Herbologia e Poções, para aprender novas técnicas e fortalecer o personagem. Com o desenrolar da trama, também será preciso lutar contra bruxos das trevas, vasculhar calabouços, resolver quebra-cabeças e até mesmo viajar pelo mundo aberto em uma vassoura voadora.

De acordo com a desenvolvedora, será possível aprender cerca de vinte feitiços que podem ser equipados e utilizados em combate. As lutas se desenrolam em tempo real e permitem a realização de combos. Existem também feitiços de suporte ou defensivos, úteis para controle de grupo ou para conter o poder de fogo inimigo. Por fim, os jogadores poderão domar criaturas fantásticas e cultivar plantas mágicas. Também haverá missões e cenários que determinarão o tipo de bruxo que desejarem ser.

Nos últimos meses, a desenvolvedora também tem reiterado que Hogwarts Legacy não conta com o envolvimento direto de J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter. Ela está no centro de polêmicas devido a discursos transfóbicos nas redes sociais, que fizeram com que muitas pessoas decidissem boicotar o novo game pela revolta e desconforto. Ainda assim, vale ressaltar que, enquanto proprietária da marca, ainda assim, ela se beneficiará do sucesso e os lucros do jogo.