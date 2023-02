Hogwarts Legacy: veja prós e contras do novo jogo do universo Harry Potter

Hogwarts Legacy é um RPG de mundo aberto ambientado universo de Harry Potter cuja história se passa mais de 100 anos antes da saga do bruxinho. De forma geral, o game desenvolvido pela Avalanche Studios em parceria com a Warner Bros tem tido boa recepção tanto pelo público quanto pela crítica. Recentemente, o título se tornou, inclusive, o single-player mais assistido na Twitch .

Contudo, apesar de ter agradado até mesmo quem não é tão fã da série, há algumas questões que dividem opiniões sobre o jogo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu alguns dos prós e contras sobre Hogwarts Legacy, com alguns pequenos spoilers. Vale mencionar que os critérios utilizados para elencar os itens foram baseados na crítica geral e em nossa experiência in-game. Confira!

2 de 8 Hogwarts Legacy tem a ambientação no universo de Harry Potter como um de seus grandes trunfos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Hogwarts Legacy tem a ambientação no universo de Harry Potter como um de seus grandes trunfos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Pontos positivos

1. Ambientação de Hogwarts e arredores

Facilmente, a maior vantagem do jogo está em seu mundo aberto. Essa é a primeira vez que um game do universo Harry Potter oferece uma área tão grande e rica para explorar. Em títulos anteriores, já fora possível explorar recriações digitais de Hogwarts, como em Harry Potter and the Order of the Phoenix e LEGO Harry Potter Collection, mas não com tanto foco ou riqueza de detalhes.

Além de Hogwarts, que é como uma personagem por si só, o game ainda traz vastas áreas para explorar nos arredores como Hogsmeade, as Terras Altas, a Floresta Proibida, o Lago Negro e mais. Além disso, o jogador pode optar por fazer isso a pé, voando em uma vassoura ou mesmo montado em um hipogrifo.

3 de 8 Uma das melhores coisa em Hogwarts Legacy é a reprodução da escola, inclusive com lugares onde os alunos têm aulas, como a estufa — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Uma das melhores coisa em Hogwarts Legacy é a reprodução da escola, inclusive com lugares onde os alunos têm aulas, como a estufa — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

2. Referências à história original

A história em Hogwarts Legacy se passa muito antes dos eventos da saga Harry Potter, porém o protagonista criado pelo jogador emula muitas das mesmas sensações dos livros do bruxinho, como estar no papel de um "escolhido" com um grande destino e ameaças à espreita. Por não se passar durante a saga Harry Potter, os desenvolvedores também tiveram mais oportunidades para encaixar referências para os fãs, como o diretor Phineas Nigellus Black, um ancestral de Sirius Black, e Matilda Weasley, da mesma família de Ron Weasley.

Olhares atentos podem encontrar ainda mais easter eggs, como o Basilisco que ocasionalmente vaga pelos corredores da Sonserina, caldeirão com poção polissuco nos banheiros ou mesmo nos nomes das missões secundárias. Uma das mais marcantes se chama "Sigam as Borboletas", uma clara referência à Harry Potter e a Câmara Secreta, quando Ron, que tem medo de aranhas, diz que seria melhor seguir borboletas.

4 de 8 Vários personagens em Hogwarts Legacy fazem referência aos eventos de Harry Potter, entre outros easter eggs — Foto: Reprodução/Letícia Rosa Vários personagens em Hogwarts Legacy fazem referência aos eventos de Harry Potter, entre outros easter eggs — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

3. Customização de personagem

Mais um fator em que Hogwarts Legacy se sobressai é a personalização do seu bruxo. Jogadores podem inicialmente escolher sua aparência como rosto, cabelo, cor da pele, cicatrizes e mais. Porém, há uma abundância de roupas e acessórios para personalização a serem desbloqueados no game, como capas, luvas, chapéus, entre outros.

Outro fator que vale mencionar é que há suporte também para a chamada "transmogrification", ou simplesmente "transmog". O termo significa que usuários podem utilizar uma roupa por seus atributos de RPG enquanto utiliza a aparência de outra, sem conflito entre elas. Isso é muito útil para manter o personagem poderoso, mas sem abrir mão do visual.

5 de 8 Em Hogwarts Legacy, usuários podem personalizar seu bruxo a fundo, desde sua aparência até suas roupas e acessórios — Foto: Reprodução/PlayStation Em Hogwarts Legacy, usuários podem personalizar seu bruxo a fundo, desde sua aparência até suas roupas e acessórios — Foto: Reprodução/PlayStation

Pontos negativos

1. Falta de polimento

Considerando que Hogwarts Legacy chegou a ser adiado duas vezes por mais de um ano e teve suas versões para outros consoles adiadas para focar no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e PC, surpreende que o jogo ainda tenha tantos problemas técnicos em seu lançamento. Há muitos bugs visuais, como problemas de renderização, texturas em baixa resolução e defeitos na iluminação de alguns personagens, além de "pop-in" que faz com que pessoas e objetos surjam do nada.

Recentemente, a produtora lançou uma atualização para melhorar a performance no game no PS5 e consertar um Troféu chamado "Edição de Colecionador", que não estava aparecendo para jogadores que completaram todas as coleções do game. Contudo, os bugs ainda continuam até o momento em que esta matéria foi publicada.

6 de 8 Hogwarts Legacy tem diversos problemas com bugs, incluindo objetos que se atravessam no cenário, como as capas dos personagens — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Hogwarts Legacy tem diversos problemas com bugs, incluindo objetos que se atravessam no cenário, como as capas dos personagens — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

2. História pouco interessante e escolhas indiferentes

O enredo de Hogwarts Legacy começa de maneira promissora com a intrigante revelação que seu personagem pode usar magia ancestral. Além disso, nas primeiras horas da trama, é revelada uma rebelião de duendes, o que ajuda a manter a curiosidade. Entretanto, a história sofre por não ser muito profunda e não levar realmente em consideração as ações do jogador.

Os eventos do enredo irão seguir sempre por um mesmo caminho, com as mesmas reviravoltas e destinos para certos personagens, independente de seus esforços e decisões no game. Opções de diálogo, amizades feitas e sua Casa escolhida também não fazem tanta diferença. Por este se assumir como um RPG, este pode ser um problema grave para quem tem experiência com games como The Witcher 3: Wild Hunt e Dragon Age, por exemplo. As missões de história também sofrem pela falta de ritmo do jogo, que exige que o usuário interrompa a campanha principal constantemente para completar missões secundárias.

7 de 8 A história de Hogwarts Legacy começa promissora, mas não se aprofunda muito e sofre com a falta de ritmo do game — Foto: Reprodução/Warner Play A história de Hogwarts Legacy começa promissora, mas não se aprofunda muito e sofre com a falta de ritmo do game — Foto: Reprodução/Warner Play

3. Missões secundárias simples demais

A forma com que Hogwarts Legacy utiliza missões secundárias para preencher seu gameplay entre os eventos da história talvez funcionasse melhor se as side quests não fossem tão simples. A maioria delas é bem básica e envolve falar com personagens, levar um item do ponto A para o ponto B, lutar contra algumas criaturas e resolver quebra-cabeças ou explorar algumas cavernas sem muita variedade.

Poucas são as missões que realmente mostram algo diferente e animador para o jogador. Uma delas é uma quest exclusiva da Lufa-Lufa que permite visitar brevemente a prisão de Azkaban, com Dementadores e o feitiço do Patrono. Se todas as secundárias oferecessem alguma experiência similar a essa, a estrutura do jogo como um todo seria bem mais interessante.