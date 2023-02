Honor of Kings no Brasil: saiba tudo sobre o lançamento oficial do jogo

Honor of Kings, popular MOBA gratuito para celulares Android e iPhone ( iOS ), será lançado em breve no Brasil pela Level Infinite e TiMi Studio Group. O título já está com pré-registro disponível na Google Play Store , App Store e Samsung Galaxy Store, com uma série de recompensas para usuários que se inscreverem antecipadamente. Ao trazer disputas 5v5 no "estilo" de League of Legends , o game se tornou o mais jogado do mundo em 2020, sendo já conhecido por sua versão internacional adaptada, Arena of Valor .

Vale dizer que o Brasil será o primeiro país a receber a versão original fora da China, após o time de desenvolvimento afirmar ter ficado impressionado com a paixão e natureza competitiva dos jogadores brasileiros. Confira, a seguir, mais detalhes sobre a chegada do MOBA.

1 de 4 Honor of Kings, popular MOBA estilo League of Legends e Arena of Valor, será lançado no Brasil em breve — Foto: Reprodução/Level Infinite Honor of Kings, popular MOBA estilo League of Legends e Arena of Valor, será lançado no Brasil em breve — Foto: Reprodução/Level Infinite

👉 Qual seu campeão favorito para jogar League of Legends? Comente no Fórum do TechTudo

O game, lançado originalmente em 2015, na China, traz a experiência tradicional do gênero MOBA: disputas online entre dois times, nos quais cada lado tem 60 heróis disponíveis para escolher, todos com habilidades diferentes. Durante as partidas, usuários podem se locomover por um mapa repleto de inimigos mais fracos do exército adversário, estruturas como torres de defesa e criaturas que habitam o local, além dos próprios heróis do time oposto.

Ao enfrentar todas essas ameaças, o personagem recebe pontos de experiência e aumenta seu nível. Dessa maneira, ele se torna poderoso o suficiente para alcançar o objetivo final: destruir o cristal da equipe adversária em sua base.

2 de 4 Honor of Kings traz por volta de 60 heróis em diferentes classes como Tanque, Suporte, Guerreiro, Atirador e mais — Foto: Reprodução/Bruna Telles Honor of Kings traz por volta de 60 heróis em diferentes classes como Tanque, Suporte, Guerreiro, Atirador e mais — Foto: Reprodução/Bruna Telles

Os heróis são divididos em diferentes classes, como tanques, suporte, guerreiros, assassinos, magos e atiradores. Ainda, vale dizer que o design dos personagens é inspirado em diferentes culturas e mitologias ao redor do mundo, como o general Lu Bu, a guerreira Mulan, a deusa Atena, o grande sábio Sun Wukong e mais. Em algumas ocasiões, o jogo também recebeu participações especiais, como o marcial Bruce Lee e o jogador de futebol Lionel Messi.

A versão brasileira do game trará servidores dedicados, tradução e adaptação de textos, e dublagem para heróis, skins e anúncios de jogada. Segundo os desenvolvedores, foram chamados nomes brasileiros famosos para dar voz aos personagens do game, mas os envolvidos ainda não foram revelados.

Até o lançamento, usuários têm a chance de espalhar a notícia do pré-registro para ganhar itens melhores quando o jogo chegar. Entre as metas listadas estão Cartão de Dobro de Ouro por 3 Dias ao atingir 500 mil registros, 200 Diamantes ao chegar ao primeiro milhão e 2 Fragmentos de visual ao atingir 2 milhões de pré-inscritos.

Quando chega?

Por ora, não há uma data de lançamento definida, apenas o aviso de que o jogo chegará "em breve" — o que pode significar uma estreia no mês de fevereiro. Vale lembrar que, em 2022, o jogo estava em uma fase de testes beta fechada em vários países, como Brasil (o escolhido para o lançamento oficial), Turquia, Egito e México.

E o Arena of Valor? Quais as diferenças?

Como mencionado, Arena of Valor é uma versão internacional adaptada de Honor of Kings, com a mesma jogabilidade MOBA de disputas 5v5, sem grandes diferenças na gameplay. A principal mudança entre as versões está em seus heróis, que tiveram seus designs e nomes alterados para atender melhor ao público ocidental. Após o lançamento de Honor of Kings no Brasil, que deverá ser seguido por outras versões ao redor do mundo, não se sabe o que vai acontecer com Arena of Valor.

É possível que ambos os games se unam em algum ponto no futuro, segundo planos da produtora Tencent, a empresa mãe da TiMi Studio Group. Inicialmente, uma versão especial com ambos os games unificados seria oferecida para o cenário de esports para o campeonato Arena of Valor Worldcup 2022, mas os planos mudaram e o torneio foi realizado apenas com Arena of Valor.

3 de 4 Arena of Valor é uma versão internacional de Honor of King com personagens diferentes, mas gameplay idêntico — Foto: Divulgação/Garena Arena of Valor é uma versão internacional de Honor of King com personagens diferentes, mas gameplay idêntico — Foto: Divulgação/Garena

E o cenário de esports?

Em 2022, Honor of Kings teve um dos maiores prêmios do mundo dos eSports com o torneio 2022 Honor of Kings International Championship, cuja premiação foi de US$ 10 milhões (em torno de R$ 49,89 milhões). Um time brasileiro chegou a participar do torneio, a equipe RED Canids Kalunga, após serem os vencedores da etapa de qualificação no Brasil. O game se tornou o mais jogado em 2020, quando alcançou a marca de 200 milhões de usuários registrados e 100 milhões ativos diariamente.

Trilha sonora e versão RPG

Normalmente, jogadores se importam mais com os visuais dos games, mas Honor of Kings também promete impressionar na parte sonora com grandes compositores. Entre eles, Hans Zimmer, responsável pela soundtrack de sucessos como Rei Leão, Batman: O Cavaleiro das Trevas e Top Gun: Maverick; Joe Hisaishi, compositor e diretor musical de animações do Studio Ghibli, como O Castelo Animado, A Viagem de Chihiro, O Castelo no Céu e Meu Amigo Totoro; e Alexandre Desplat, conhecido por seu trabalho em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1 e 2.

Uma curiosidade interessante é que, após alguns anos desde seu lançamento, a franquia Honor of Kings se tornou bastante popular na China, com séries para TV, histórias em quadrinhos e até uma animação original: "The Baili Brothers". A popularidade do game também garantiu a produção de um novo RPG de mundo aberto desenvolvido na Unreal Engine 5, o Honor of Kings: World, que ainda não teve planos de lançamento divulgados para o ocidente.