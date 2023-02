Horizon: Forbidden West e FIFA 23 estão mais baratos nesta semana

A Steam , plataforma da Valve referência em jogos de PC, também não fica atrás nas ofertas. É possível economizar em jogos populares como God of War , GTA 5 e Star Wars Battlefront 2 por tempo limitado. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira:

O jogo mais recente da série de simulação de corrida da Polyphony, Gran Turismo 7 está à venda pela metade do preço nesta semana. Em celebração ao aniversário de 26 anos do jogo original, Final Fantasy 7 Remake também pode ser adquirido por valores bem mais convidativos. Por fim, Mortal Kombat 11 Ultimate, que traz todo o conteúdo do jogo de luta, está com um grande desconto na loja digital. Confira as principais ofertas:

Devil May Cry 5 tem três personagens jogáveis, cada um com um estilo de luta e poderes distintos — Foto: Divulgação

Os usuários da plataforma Steam podem economizar em jogos como Red Dead Redemption 2, Need for Speed Unbound e It Takes Two. Em celebração à Taipei Game Show 2023, vários jogos orientais também estão com descontos, incluindo a franquia de RPG tático Disgaea e Nioh. Confira as melhores ofertas da plataforma Steam a seguir: