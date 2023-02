Horizon: Forbidden West e The Quarry chegam à PS Plus Extra em fevereiro

Horizon: Forbidden West, Resident Evil 7: Biohazard, The Quarry e Outriders são alguns dos novos jogos que chegam ao catálogo da PS Plus Extra em 21 de fevereiro. A novidade foi revelada pela Sony em publicação no seu blog oficial nesta quarta-feira (15). Todos os jogos também são acessíveis pelos assinantes do plano Deluxe, que por sua vez recebe um reforço com clássicos como Harvest Moon: Back to Nature, Wild Arms 2 e The Legend of Dragoon após meses sem grandes novidades no serviço de assinatura.

Vale lembrar que aqueles jogos listados somente para PlayStation 4 (PS4) também funcionam no PlayStation 5 (PS5) graças à retrocompatibilidade do console de nova geração. Além disso, todas as diferenças entre os planos de assinatura da PlayStation Plus podem ser conferidas na matéria dedicada. Veja, a seguir, as novidades da PS Plus Extra e Deluxe de fevereiro.

Horizon Forbidden West (PS4, PS5)

Horizon: Forbidden West é a continuação da jornada de Aloy, que agora desbrava o Oeste Proibido em um futuro distante e pós-apocalíptico. Lançado em fevereiro do ano passado, o jogo é conhecido pelas suas mecânicas de exploração em mundo aberto e pelo sistema de combate que coloca o jogador contra máquinas colossais, que remetem a diferentes tipos de animais. No entanto, Aloy agora terá de lidar com novas facções e desvendar como impedir uma praga incontrolável que está matando a natureza.

The Quarry (PS4, PS5)

Desenvolvido pela Supermassive Games (Until Dawn), The Quarry é uma aventura cinematográfica com suporte a multiplayer em que um grupo de jovens vive um verdadeiro terror no último dia de um acampamento de verão. Além de lidar com moradores locais sanguinários e criaturas assustadoras, os jogadores têm de tomar decisões críticas que mudam o rumo da história e desbloqueiam vários finais diferentes.

Resident Evil 7: Biohazard (PS4)

Resident Evil 7: Biohazard é conhecido por revitalizar a famosa franquia de terror de sobrevivência da Capcom. Ele foi o primeiro jogo a apostar unicamente em uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa, além de ser o ponto de partida da história de Ethan Winters como protagonista. Na história, ele viaja até uma assustadora fazenda no sul dos Estados Unidos para investigar o desaparecimento da sua esposa, que teria enviado uma mensagem anos após ser considerada morta.

Outriders (PS4, PS5)

Desenvolvido pela People Can Fly (Bulletstorm), Outriders é um RPG de ação cooperativo para até três jogadores. Embora a fórmula lembre um jogo como serviço, ele é descrito como uma experiência completa com início, meio e fim. É possível escolher entre quatro classes, cada uma com a sua própria árvore de habilidades para que seja possível definir um estilo de jogo. A aventura se passa em Enoch, um planeta hostil e que serve de refúgio para a humanidade. O jogador tem que explorar diferentes regiões e encarar vários perigos em busca de um sinal misterioso.

Tekken 7 (PS4)

Tekken 7 é o lançamento mais recente da popular franquia de jogos de luta da Bandai Namco. O elenco traz mais de 30 personagens selecionáveis, incluindo figuras clássicas como Jin Kazama, Kazuya Mishima, Nina Williams e King, além de lutadores inéditos como Lucky Chloe, Shaheen e até mesmo Akuma, de Street Fighter. O jogo também recebeu outras colaborações inusitadas via DLC, incluindo Noctis de Final Fantasy XV, Geese Howard de Fatal Fury e Negan, de The Walking Dead.

Mais jogos da PS Plus Extra de fevereiro:

Scarlet Nexus (PS4, PS5);

Borderlands 3 (PS4, PS5);

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4);

Earth Defense Force 5 (PS4);

Oninaki (PS4);

Lost Sphear (PS4);

I am Setsuna (PS4);

The Forgotten City (PS4, PS5).

Jogos da PS Plus Deluxe de fevereiro:

Um dos grandes diferenciais do plano mais caro da PlayStation Plus é o acesso a um catálogo de jogos clássicos de consoles como PS1, PS2 e PSP. Nos últimos meses, o serviço não tem recebido jogos muito atrativos, mas agora a Sony anunciou a chegada de jogos que marcaram a infância de muitos jogadores. Entre os destaques está Harvest Moon: Back to Nature, que é o jogo de fazenda mais popular da sua geração. Confira:

Harvest Moon: Back to Nature (PS1);

Wild Arms 2 (PS1);

The Legend of Dragoon (PS1);

Destroy All Humans! (PS4)