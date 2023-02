IEM Katowice 2023: confira classificados e calendário da fase de grupos

O Play-In da IEM ( Intel Extreme Masters ) Katowice 2023, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , chegou ao fim nesta sexta-feira (3) e definiu as equipes classificadas para a fase de grupos. Infelizmente, um dia bastante duro para os fãs brasileiros de CS:GO, que viram FURIA e MIBR sendo eliminados da competição de forma precoce após derrotas para IHC Esports e Fnatic , respectivamente. Outra representante do Brasil, a paiN Gaming já havia se despedido da Katowice na quinta-feira (2) após perder também para a IHC, equipe asiática que se tornou uma espécie de algoz dos times brasileiros.

A fase de grupos começa neste sábado (4) a partir das 8h30, no horário oficial de Brasília, e vai até a próxima terça-feira (7). A transmissão seguirá sendo realizada no canal de Alexandre "Gaules" Borba e nos canais oficiais da ESL na Twitch. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o Play-In e o calendário da fase de grupos.

Classificados pelo Play-In

O Play-In contou com uma chave de eliminação dupla como formato, mas somente duas vitórias eram necessárias para conquistar a vaga na fase de grupos. Apenas oito equipes avançaram, sendo quatro com a campanha 2–0 (duas vitórias e zero derrotas) e quatro com a campanha 2–1 (duas vitórias uma derrota). Conquistaram a classificação de forma invicta OG, BIG, Cloud9 e Ninjas in Pijamas. Por sinal, a BIG foi aquela quem tirou a primeira chance de classificação da FURIA, vencendo por 2–1, enquanto a Ninjas in Pijamas derrotou o MIBR na estreia em confronto de mapa único.

Pela chave inferior, a paiN Gaming, após perder para a ENCE na estreia, foi derrotada pela IHC Esports por 2–0 e foi eliminada da competição sem vitórias. O MIBR sobreviveu ao duelo contra a Grayhound por 2–1, mas não resistiu ao clássico internacional contra a Fnatic e se despediu do torneio. Por fim, a FURIA foi surpreendida pela IHC em um jogo que ela era ampla favorita, perdeu por 2–1 e sofreu uma inesperada eliminação. No final, IHC, Fnatic, Complexity e Team Spirit conseguiram as últimas vagas para o palco principal da IEM Katowice 2023.

Formato da fase de grupos

Além dos oito times que avançaram pelo Play-In, a fase de grupos também contará com esquadrões que já estavam classificados previamente por conta de títulos em determinadas competições e posição no ranking da ESL. As equipes são FaZe Clan, Team Vitality, Outsiders, Heroic, Team Liquid, Natus Vincere, G2 Esports e MOUZ, o que totaliza 16 times no palco principal. Os esquadrões nesta fase foram divididos em dois grupos com oito integrantes cada. Os grupos funcionarão no formato de eliminação dupla, com chave superior e inferior.

Os confrontos na fase de grupos serão definidos em séries melhores de três partidas (MD3). Os seis melhores times, três de cada grupo, irão se classificar para a fase final, os playoffs. Vale destacar que os líderes dos grupos terão vaga direta na fase semifinal, enquanto os demais precisarão passar pelas quartas de final. Lembrando que os playoffs ocorrem do dia 10 ao dia 12 de fevereiro.

IEM Katowice 2023 – Grupos Grupo A Grupo B Team Liquid Heroic FaZe Clan Team Vitality Natus Vincere MOUZ G2 Esports Outsiders Cloud9 Ninjas in Pyjamas BIG OG IHC Esports Fnatic Team Spirit Complexity

Calendário da fase de grupos

Sábado, 4 de fevereiro

8h30 – Cloud9 x Natus Vincere

8h30 – G2 Esports x BIG

12h – FaZe Clan x Team Spirit

12h – Team Vitality x Ninjas in Pyjamas

15h30 – Team Liquid x IHC Esports

15h30 – OG x Mouz

Domingo, 5 de fevereiro

8h30 – Heroic x Complexity

8h30 – Outsiders x Fnatic

12h – Semifinal 1 da Chave Superior (Grupo A)

12h – Rodada 1 #1 da Chave Inferior (Grupo A)

15h30 – Semifinal 2 da Chave Superior (Grupo A)

15h30 – Rodada 1 #2 da Chave Inferior (Grupo A)

Segunda-feira, 6 de fevereiro

8h30 – Rodada 1 #1 da Chave Inferior (Grupo B)

8h30 – Rodada 1 #2 da Chave Inferior (Grupo B)

12h – Semifinal 1 da Chave Superior (Grupo B)

12h – Semifinal 2 da Chave Superior (Grupo B)

15h30 – Semifinal 1 da Chave Inferior (Grupo A)

15h30 – Semifinal 2 da Chave Inferior (Grupo A)

Terça-feira, 7 de fevereiro

8h30 – Semifinal 1 da Chave Inferior (Grupo B)

8h30 – Semifinal 2 da Chave Inferior (Grupo B)

12h – Final da Chave Inferior (Grupo A)

12h – Final da Chave Superior (Grupo A)

15h30 – Final da Chave Inferior (Grupo B)

15h30 – Final da Chave Superior (Grupo B)