IEM Rio 2023 de CS:GO será em abril; veja datas, ingressos e mais

O IEM Rio 2023 será o novo torneiro da ESL realizado na cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16) pela empresa e a nova competição acontecerá entre os dias 17 e 23 de abril. Nela, 16 das melhores equipes de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) do mundo vão disputar o prêmio de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão). O campeão também garantirá uma vaga no tradicional IEM Cologne 2023 e uma vitória na corrida pelo Intel Grand Slam . Vale lembrar que, em 2022, o Intel Extreme Masters (IEM), circuito de torneios de CS:GO, trouxe uma edição a nível Major (o mais importante no cenário) para o Brasil, o IEM Rio Major 2022 , que aconteceu em novembro.

Os jogos do IEM Rio 2023 contarão com torcida ao longo dos playoffs, que vão do dia 21 ao dia 23 de abril. Essa fase será realizada na Jeunesse Arena, mesmo palco da fase eliminatória do Major de 2022. A ESL já confirmou a venda de ingressos para o dia 6 de março, a partir das 12h, no horário oficial de Brasília, mas ainda não há informações de preço e setores disponíveis. Confira, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

1 de 2 IEM Rio 2023 acontecerá do dia 17 ao dia 23 de abril e terá a Jeunesse Arena como placo nos playoffs — Foto: Divulgação/ESL IEM Rio 2023 acontecerá do dia 17 ao dia 23 de abril e terá a Jeunesse Arena como placo nos playoffs — Foto: Divulgação/ESL

A maioria das equipes participantes do IEM Rio 2023 já está confirmada. Entre elas, está a FURIA, o time brasileiro com a melhor campanha no IEM Rio Major 2022. Contudo, o Brasil ainda tem boas chances de contar com mais dois representantes, que poderão garantir a vaga ainda nesta quinta-feira (16) pelas classificatórias sul-americanas, onde Fluxo e 00 Nation seguem na disputa, e nas classificatórias norte-americanas, que contam com MIBR e paiN Gaming tentando a vaga.

Entre os times estrangeiros com vaga assegurada, podemos destacar a Outsiders, time que levantou a taça do IEM Rio Major 2022 e que conta com Dzhami "Jame" Ali, o AWPer que ficou bastante popular entre a torcida brasileira. Além da atual campeã mundial, estarão lá equipes como Natus Vincere, FaZe Clan e Heroic. Team Liquid e G2 Esports receberam convites, mas optaram por não participar. Acredita-se que ambas e equipes prefiram focar seus esforços no próximo Major, a BLAST Paris 2023, em maio.

2 de 2 Outsiders tentará levantar sua segunda taça no Brasil — Foto: Divulgação/ESL Outsiders tentará levantar sua segunda taça no Brasil — Foto: Divulgação/ESL

O IEM Rio 2023 terá duas fases: fase de grupos e playoffs. Na fase de grupos, as 16 equipes serão separadas em dois grupos com oito integrantes cada. As partidas de abertura serão realizadas em séries melhores de uma partida (MD1), enquanto todos os duelos restantes serão decididos por séries melhores de três partidas (MD3). As chaves de cada grupo funcionarão no formato de eliminação dupla, onde o time só será eliminado se sofrer duas derrotas. As seis melhores equipes, três de cada grupo, avançarão para os playoffs na Jeunesse Arena.

Nos playoffs, as equipes estarão em uma chave de eliminação simples. Os vencedores de seus respectivos grupos garantirão a vaga direta para as semifinais, enquanto aqueles que ficarem na segunda e terceira colocação se enfrentarão nas quartas de final. Todos os confrontos serão realizados em séries melhores de três partidas (MD3). A exceção é a grande final, a ser disputada em uma série melhor de cinco partidas (MD5).

Os espectadores poderão garantir seus ingressos para o torneiro a partir de março. Contudo, a ESL não deu maiores detalhes sobre como a venda funcionará. A empresa apenas lembrou que estará atualizando os interessados em suas redes sociais.