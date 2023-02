Infiesto: veja sinopse, elenco e trailer do filme disponível na Netflix

Infiesto é o novo filme espanhol da Netflix , disponível desde a última sexta-feira (3) na plataforma. O thriller policial escrito e dirigido por Patxi Amezcua (25 kilates) é ambientado na cidade de Pilõna em 2020, quando dois inspetores investigam o misterioso desaparecimento de uma mulher que foi recentemente encontrada. O que diferencia o filme de tantos outros do gênero é a forma como os protagonistas precisam lidar com a pandemia de Covid-19 além do crime a ser descoberto. O ator Isak Férriz (Gigantes) e a atriz Iria del Río (Visitante) dão vida aos detetives Samuel Garcia e Marta Castro.

Produzido pelo estúdio Vaca Films, o longa-metragem conta com Emma Lustres e Borja Pena como produtores executivos. Além dos protagonistas, também fazem parte do elenco os atores Antonio Buíl (As Linhas Tortas de Deus) e Juan Fernández (La Casa de Papel). Confira, a seguir, mais informações sobre enredo, elenco, repercussão e trailer.

2 de 3 Em Infiesto, Isak Férriz e Iria del Río são os inspetores Samuel Garcia e Marta Castro — Foto: Divulgação/Netflix Em Infiesto, Isak Férriz e Iria del Río são os inspetores Samuel Garcia e Marta Castro — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como acessar a Netflix Games? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Infiesto

Uma dupla de inspetores é convocada para uma pequena cidade nas montanhas Astúrias chamada Pilõna, durante o ano de 2020, para investigar o caso de uma mulher que foi dada como morta por meses, mas reapareceu de repente. Ela está em estado de choque, com ferimentos nos pulsos e tornozelos, e é deduzido que esteve presa durante todo esse período. No desenrolar desse mistério, os investigadores precisam lidar com algo além da suspeita de um assassino em série: a pandemia de Covid-19 que está se espalhando e ameaça impedi-los de descobrir a verdade.

Infiesto é um thriller policial, ou seja, o suspense e o terror já devem ser esperados de sua produção. Em entrevista para o site El Español, o diretor do filme Patxi Amezcua falou sobre seu processo criativo. "Queria fazer algo na zona mineira asturiana porque é uma área que conheço muito e que acho visualmente muito peculiar, e também queria fazer um thriller policial. Aí veio o elemento da pandemia. Percebi que era um bom contexto. Um mundo vazio é um ótimo elemento apocalíptico para introduzir o gênero policial", contou.

3 de 3 Em Infiesto, os detetives Samuel Garcia e Marta Castro precisam desvendar um crime misterioso enquanto a pandemia de Covid-19 se espalha pela Espanha — Foto: Divulgação/Netflix Em Infiesto, os detetives Samuel Garcia e Marta Castro precisam desvendar um crime misterioso enquanto a pandemia de Covid-19 se espalha pela Espanha — Foto: Divulgação/Netflix

Elenco e equipe técnica

O ator e diretor Isak Férriz, que interpreta o inspetor Samuel em Infiesto, nasceu em Andorra e atualmente reside em Barcelona, Espanha. Entre seus principais trabalhos estão a série de TV Gigantes e o filme Les distàncies. A atriz espanhola Iria del Río, a subinspetora Marta Castro no longa, é conhecida por dar vida à personagem Marga no filme Visitantes e Silvia na série O Ministério do Tempo.

O ator Antonio Buíl, que encena o sargento Ramos na produção, também contracenou no filme As Linhas Tortas de Deus, em 2022. Já Juan Fernández, conhecido por seu papel de Coronel Pietro em La Casa de Papel, interpreta o Comissário Basterra. O diretor e roteirista de Infiesto, Patxi Amezcua, é também o criador da série de TV Desaparecidos e roteirista do filme da Netflix Um Homem de Ação.

Repercussão pela crítica e pelo público

Até o momento, Infiesto conta com pouco mais de mil votos no IMDb e nota 5,6. No Rotten Tomatoes, a aprovação entre os críticos, baseada em cinco resenhas, é de 80%, enquanto entre a audiência, baseada em menos de 50 avaliações, é de 50%. Para John Serba, do site Decider, o filme pecou na quantidade de clichês, mas conta com boas interpretações. "Não estou dizendo que o desempenho é particularmente bom, mas o cara que interpreta Demon, José Manuel Poga, realmente arrasa no cenário", escreveu.