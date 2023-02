Inscrições no Sisu 2023 geram memes nas redes sociais; veja os melhores

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023 mal foram abertas e já começaram a movimentar as redes sociais com memes. Candidatos que estão inscritos no processo seletivo e sonham em passar para uma universidade pública, mas não tiraram boas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), fazem piada com a própria classificação no sistema. Eles também brincam com a ansiedade para o encerramento das inscrições, que vão até a próxima sexta-feira (24), e com as altas notas de corte.