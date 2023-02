Instagram com problemas? Usuários reclamam de instabilidade no app

O Instagram está instável nesta quarta-feira (8). De acordo com relatos publicados no Twitter, o aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS) apresenta problemas para postar e entregar Stories. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o status de serviços online, indicam que a falha começou por volta das 15h50 (horário de Brasília), e as reclamações a respeito já ultrapassaram a marca de 270 notificações.