Instagram pode ganhar selo de verificado pago; o que se sabe

O Instagram pode começar a oferecer um selo pago de perfil verificado, mais ou menos como acontece no Twitter de Elon Musk com o Twitter Blue. A descoberta foi feita na última quinta-feira (2) pelo engenheiro Alessandro Paluzzi, famoso por revelar novidades do Instagram, que encontrou um código no APK do app fazendo referências a um “emblema azul pago". De acordo com Paluzzi, esse código parece estar em fase de testes também no Facebook, outra rede social da Meta. O Instagram ainda não confirmou a novidade, então, por enquanto, é válido frisar que ela segue sendo apenas um rumor.