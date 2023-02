InstaMoney é golpe; entenda como funciona a fraude e saiba se proteger

O InstaMoney é o mais novo golpe de aplicativo que promete dinheiro em troca de curtidas. Com funcionamento similar a outras fraudes, como Sistema Netflix e o Play Premiado , o InstaMoney tem enganado diversos usuários na Internet - que, após assistirem a um anúncio fraudulento no YouTube , adquirem o suposto app por R$ 147 na esperança de ganhar até R$ 200 por dia e "conquistar a independência financeira" apenas curtindo publicações no Instagram . No vídeo de anúncio, os donos do InstaMoney ainda dizem que o "app" é licenciado pela rede da Meta - o que foi negado pelo Instagram, em declaração enviada ao TechTudo .

Mas como, apesar de todos os indícios de ilegitimidade, o InstaMoney tem enganado usuários? O que você pode fazer para identificar e se proteger desse tipo de fraude? O TechTudo investigou o suposto app milagroso. Nas próximas linhas, confira o que descobrimos e o que você deve fazer para não cair no golpe. Vale lembrar que, por enquanto, não existe método nativo de ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram.

O que é o InstaMoney? Como ele engana usuários?

O InstaMoney é mais um golpe daqueles que prometem pagar por ações cotidianas dos usuários - como, por exemplo, curtir fotos ou assistir a séries - após você comprar um aplicativo "milagroso". No caso, com o aplicativo InstaMoney - que, segundo os golpistas, seria um app "igual ao Instagram" e ainda por cima apoiado pela rede da Meta - você receberia até R$ 300 por dia em troca de curtidas em fotos de pequenos influencers e páginas de empresas.

Na realidade, em uma das modalidades do golpe, o que acontece é que, depois que você compra o app por R$ 147, ele libera uma série de videoaulas que supostamente ensinariam como usar a plataforma, e a última delas - a sétima - só é liberada após sete dias corridos, o que extrapola o prazo e impede que você solicite o reembolso pela compra.

Em outro formato do golpe do InstaMoney, é dito pelos anunciantes que eles não lucram com as curtidas, e que só é cobrada essa taxa de R$ 147 porque "após o sucesso" a suposta plataforma teria sofrido sobrecarga e, para mantê-la funcionando, o próprio Instagram teria solicitado a cobrança desse valor. Ainda de acordo com os golpistas, essa taxa seria "devolvida" ao usuário depois que ele curtisse 147 fotos no InstaMoney - já que ele supostamente pagaria R$ 1 por post curtido.

Mas como o InstaMoney convence as pessoas de que ele é real? Para isso, os golpistas utilizam engenharia social e tentam convencer o usuário da legitimidade da app de diversas maneiras. No vídeo disponível na página de compra da plataforma - que, atualmente, está sob domínio "https://metodorevela.online/insta-money/?pv=proyvzz9&af=afi77eoyy" -, eles mostram prints falsos de páginas de notícia renomadas, como g1 e UOL, na tentativa de enganar o usuário e fazer parecer que o InstaMoney está relevante inclusive na mídia tradicional.

Ainda, para dar mais "embasamento" ao funcionamento do app, os golpistas usam o argumento de engajamento no Instagram. Isso porque, de acordo com eles, o aplicativo seria financiado por diversas subcelebridades e empresas - que, para engajar de forma orgânica na rede da Meta, pagariam pelas curtidas dos usuários. É válido dizer que, por si só, a prática de compra de curtidas - sendo elas feitas por contas legítimas ou robôs - já fere as diretrizes do Instagram.

Segundo os golpistas, a iniciativa geraria um ótimo retorno financeiro porque, para ter curtidas reais, essas subcelebridades e empresas pagariam muito dinheiro à suposta plataforma do InstaMoney. Para convencer ainda mais os usuários de que vale a pena investir no aplicativo fraudulento, ainda é dito que "pessoas estão largando seus empregos" e "conquistando a independência financeira" por causa dele. A realidade, porém, é que isso não acontece - pelo menos não dessa maneira e com essa rentabilidade prometida. Vale dizer ainda que o app InstaMoney em si para de contabilizar as curtidas após atingir R$ 20 - e não, você não consegue sacar nem mesmo essa quantia.

Como o InstaMoney chega nas pessoas?

Como acontece com outros golpes parecidos, o InstaMoney chega até o usuário a partir de anúncios veiculados no YouTube. Talvez você esteja se perguntando: por que o YouTube permite que fraudes assim sejam anunciadas em seus vídeos? A resposta é simples: o sistema de publicidade da plataforma é automatizado, e é por esse motivo que anúncios assim acabam veiculados. Isso acontece também em outras redes, como o próprio Instagram.

Outra forma que o InstaMoney arranjou de chegar aos usuários é publicando vídeos em canais diversos do YouTube com falsos testemunhos afirmando que o app funciona e ensinando como usar. Uma metodologia que todos esses golpes exploram é a de gatilhos de urgência e segurança, afirmando que "após o sucesso" houveram plataformas copiando o InstaMoney para "aplicar golpes" e que somente o link na descrição do vídeo seria o oficial.

Esses vídeos trazem ainda inúmeros comentários de perfis que, à primeira vista, parecem legítimos, mas na realidade não são, em uma tentativa de dar mais credibilidade ao leitor. O principal entre os canais que publicam esse tipo de conteúdo é o Resenha do Samba ("https://www.youtube.com/channel/UC4hVg_OOTRfBKRYAm0HIoPA", sem aspas), que inclusive tem publicações sobre todos os outros golpes similares, como Sistema Netflix e Play Premiado.

Em geral, para tirar esses anúncios e vídeos do ar, é preciso que os usuários denunciem. O TechTudo entrou em contato com o Google para entender qual é o posicionamento da empresa sobre a veiculação desse tipo de golpe em suas plataformas. Até o fechamento da matéria, não havia recebido respostas. Quando houver um retorno, a reportagem será atualizada.

O que fazer para identificar esse tipo de golpe do InstaMoney e não cair?

A primeira dica para não cair em golpes como o InstaMoney é simples: não acreditar facilmente em propostas boas demais. Ganhar dinheiro com ações cotidianas na Internet é uma possibilidade, mas não é uma prática que vai mudar a sua vida completamente e/ou trazer independência financeira. Isso porque o tipo de retorno que esses serviços dão fica na base de centavos por interação - muito distante dos R$ 300 diários prometidos por esse tipo de golpe.

Outra boa prática que pode te ajudar a não cair nesse tipo de fraude é sempre confirmar em sites oficiais as informações. No caso do InstaMoney, por exemplo, durante o vídeo promocional, são mostradas supostas reportagens sobre o aplicativo fraudulento. Nesse sentido, uma simples pesquisa pelo título da suposta matéria já resolve isso.

Ainda, é sempre recomendado, antes de efetuar qualquer compra online, verificar a reputação da loja, serviço ou plataforma no Reclame Aqui. Para isso, basta jogar no seu buscador o nome do produto junto de "Reclame Aqui" - no caso do InstaMoney, ficaria assim: "Instamoney Reclame Aqui". Se a reputação for baixa - e é, no caso do InstaMoney, que ainda conta com várias reclamações não atendidas -, é bom passar longe da loja ou serviço em questão.

Comprei o InstaMoney, e agora?

Se você comprou o InstaMoney e ainda está no prazo dos sete dias corridos, você pode cancelar a compra e ter seu dinheiro de volta. Se esse prazo passou, é possível reclamar em plataformas como o Reclame Aqui, mas, como a empresa em si não é legítima, é pouco provável que você consiga alguma resolução por lá.

Outra possibilidade para reaver o dinheiro é contestar a compra diretamente com a operadora do seu cartão de crédito - isto é, se você pagou no cartão. No caso de pagamento via Pix ou boleto, a devolução é um pouco mais complexa, mas você pode ainda assim entrar em contato com o seu banco para entender o que pode ser feito.

Existe algum jeito de ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram?

Ainda não existe uma forma nativa de ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram, mas existem algumas coisas que você pode fazer para garantir um dinheiro extra pela Internet. Uma das possibilidades é assistir a vídeos no TikTok ou no Kwai, por exemplo, ou responder a pesquisas em algumas plataformas. Nenhum desses métodos, porém, vai mudar a sua vida: em geral, eles não rendem R$ 50 semanais. Veja aqui uma lista completa com dicas de como ganhar dinheiro pela internet.

