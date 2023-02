iPad dobrável deve ser lançado pela Apple em 2024, aponta analista

A Apple deve entrar no segmento dos dispositivos dobráveis em 2024 com uma versão inédita do iPad , de acordo com o famoso analista Ming-Chi Kuo. Segundo ele, o aparelho terá "design completamente novo", com direito a suporte resistente,durável” e ultraleve, construído em fibra de carbono. Embora não existam detalhes sobre as especificações técnicas dos supostos modelos, Kuo afirma que o dispositivo será responsável por aumentar as remessas da gigante de Cupertino.

Atualmente, a Samsung domina o segmento dos dispositivos com telas dobráveis — tendo como carro-chefe o combo Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. Caso o iPad dobrável vire realidade, a Apple competirá com outras marcas como Xiaomi e Oppo, que contam com aparelhos desse segmento no portfólio de produtos.

O que se sabe até agora sobre o iPad dobrável?

Não é a primeira vez que surgem rumores sobre o envolvimento da Apple com projetos de desenvolvimento de dispositivos com tela dobrável. Uma reportagem do site especializado CCS Insight, de outubro de 2022, afirmou que a companhia americana planeja lançar um iPad dobrável em 2024 antes de expandir esse tipo de tecnologia para os iPhones.

Ross Young, outro importante analista, famoso por vazar informações sobre a Apple, também já comentou sobre o assunto. De acordo com ele, a empresa testa atualmente um iPad com tela dobrável de 20 polegadas. No entanto, Young espera que o produto chegue ao mercado apenas em 2026 ou — e não no ano que vem, como afirma Kuo.

Outras previsões

De acordo com Kuo, o tablet dobrável será o próximo lançamento de produto da linha iPad da Apple. Isso significa que a companhia não contaria com outros grandes anúncios nos próximos 12 meses. Além disso, o especialista afirmou que a empresa chinesa Angie Technology será a fornecedora principal da suposta leva de produtos. Junto a isso, vale mencionar outro rumor anterior de que a Apple trabalha em conjunto com a LG para a criação de um vidro ultrafino que poderia ser usado em dispositivos dobráveis.

Kuo disse ainda que mantém uma "abordagem cautelosa" sobre as remessas de iPad para 2023, prevendo um declínio anual de cerca de 10% a 15%. No entanto, ele espera que o modelo dobrável de 2024 "aumente as remessas e melhore o mix de produtos".

iPad dobrável em 2024 gera dúvidas entre analistas

A afirmação de que a Apple prepara um iPad dobrável para o ano que vem dividiu opiniões entre os principais analistas do setor. Ross Young afirmou que não ouviu nada de suas fontes a respeito de um iPad dobrável para 2024, embora espere vários modelos com tela OLED no mesmo ano.

O jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, também ponderou sobre as previsões de Kuo. Ele comentou que, assim como Ross Young, não ouviu nada sobre iPad dobrável no próximo ano. De acordo com ele, 2024 será um ano de modelos OLED, iPad Pro e aumento de especificações para os iPads de nível mais básico. Como de costume, a Apple não comentou nenhum dos rumores.

