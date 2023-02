iPhone 12 Pro vs iPhone 14 Pro: veja se vale a pena trocar de celular

iPhone 14 Pro e iPhone 12 Pro são modelos premium do celular da Apple . O primeiro faz parte da mais moderna linha de smartphones da maçã. Suas configurações revelam o suporte à internet 5G, um novo notch interativo e processador potente. O modelo foi lançado no Brasil em outubro pelo valor de R$ 9.499. Atualmente, é possível encontrar a versão com 128 GB de armazenamento por cerca de R$ 7.829 , um desconto de R$ 1.670.

Já o 12 Pro ingressou pela fabricante no mercado nacional em outubro de 2020. O aparelho ainda é vendido no varejo online a partir de R$ 7.306, com 128 GB de capacidade. No geral, ele traz quatro opções de cores: dourado, prateado, grafite e azul. Nas linhas a seguir, saiba todos os detalhes sobre os dois modelos e avalie se é a hora de realizar o upgrade.

Tela e design

A tela do iPhone 14 Pro conta com a melhor tecnologia disponível do mercado, segundo vários testes realizados pelo site DisplayMate, especializado no campo. Um dos pontos de destaque no aparelho da nova linha da Apple é a disponibilidade de oferecer brilho de até 2.000 nits de pico máximo, número quase duas vezes maior do que o iPhone 12 Pro.

Além disso, o telefone da nova geração traz a tela sempre ativa (Always On Display, em inglês), que fica sempre à disposição com informações como horário e player de música. Logo, o display do aparelho fica automaticamente escurecido quando entra em contato com uma superfície ou é colocado no bolso.

O iPhone 14 Pro vem de fábrica com uma tela de 6,1 polegadas, resolução Full HD+ (2.556 x 1.179 pixels) e o display Super Retina XDR, conhecido por entregar níveis profundos de preto e bom contraste. Já o iPhone 12 Pro apresenta o mesmo tamanho de tela, resolução Full HD+ (2.532 x 1.170 pixels) e a mesma tecnologia de tela OLED. As diferenças se estabelecem com o recurso ProMotion no 14 Pro, que confere a taxa de atualização de 120 Hz.

Quanto à estética, na parte de trás, o design segue a linha do que foi visto nos últimos lançamentos pela fabricante. Na parte da frente do aparelho há a presença de um novo elemento: a Dynamic Island (ou ilha dinâmica). O recurso é um notch interativo que exibe informações úteis sobre o aplicativo que está sendo usado. O TechTudo testou o recurso e gostou da novidade.

Câmeras

Em relação às câmeras, há uma diferença significativa entre uma geração e outra. A lente principal teve um aumento de quatro vezes na quantidade de megapixels em relação aos modelos anteriores, como o iPhone 12 pro. A Apple também aumentou o tamanho do sensor, o que possibilitou alterações além dos recursos. O arranjo fotográfico do iPhone 14 Pro se organiza da seguinte forma:

Principal de 48 MP e abertura de f/1.78

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva de 12 MP e abertura f/2.8

Frontal de 12 MP e abertura de f/1.9

O conjunto fotográfico do iPhone 12 Pro fica assim:

Principal de 12 MP e abertura de f/1.6

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.4

Teleobjetiva de 12 MP e abertura f/2.0

Frontal de 12 MP e abertura de ƒf2.2

A ficha técnica do modelo da nova geração indica novidades como o recurso quad pixel, cuja tecnologia permite combinar quatro pixels em um. Além disso, o dispositivo consegue otimizar o armazenamento das fotografias, que saem com 12 MP. A ferramenta também ajuda a fazer capturas mais nítidas em locais escuros. Para os usuários que precisam de imagens com uma versão mais ampla, há a possibilidade de conseguir registros com 48 MP.

Já as câmeras frontais seguem com 12 MP nos dois aparelhos. Vvale destacar que eles contam com uma pequena diferença na abertura do diafragma, o que deve garantir vantagem para o modelo mais novo em termos de qualidade na captação das imagens.

Para fins de comparação, a qualidade do zoom é melhor na nova linha. O iPhone 14 Pro dispõe do alcance de zoom óptico de 6x sem perder a qualidade e zoom digital de até 15x. O modelo de 2020, por sua vez, alcança o zoom óptico de 4x e zoom digital de 10x. Além disso, o telefone recém-lançado traz como diferencial a possibilidade de fotografia macro.

Quanto aos vídeos, ambos os aparelhos alcançam a resolução 4K (em até 60 quadros por segundo). No entanto, somente o 14 Pro traz a disponibilidade para o Modo Cinema, que desfoca o fundo de pessoas e objetos e, portanto, obtém um registro mais profissional. Outro recurso exclusivo é o Modo Ação. Ele alinha o estabilizador ótico de imagem com software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos tremidos.

Desempenho

A Apple anunciou um novo processador junto com os novos modelos. Desta vez, somente os modelos mais sofisticados trazem o novo processador da empresa. Com isso, o iPhone 14 Pro conta com o novo chip A16 Bionic na sua ficha técnica e dispõe de funções avançadas como CPU de seis núcleos e GPU de cinco núcleos. Segundo a fabricante, a performance do componente traz um desempenho 60% melhor em comparação com outros processadores disponíveis no mercado.

O iPhone 12 Pro, por sua vez, agrega o chip A12 Bionic. O modelo traz CPU de seis núcleos e GPU de quatro núcleos. No review do TechTudo, o desempenho foi considerado satisfatório. Nos testes realizados, o processador quase não apresentou engasgos nos vários tipos de tarefas testadas.

A Apple tem a política de não divulgar os números oficiais sobre a memória RAM, mas estima-se que a especificação fique em torno de 6 GB nos celulares, para os dois modelos. Quanto à capacidade de armazenamento, o novo modelo reserva como opções 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Já o modelo antigo oferece como espaço 128 GB, 256 GB ou 512 GB. Ambos não trazem suporte para expansão de memória via cartão microSD.

Bateria

No quesito bateria, há diferenças significativas entre os dois modelos. De acordo com a fabricante, o 14 Pro garante até 75 horas de áudio, 20 horas de streaming de vídeo e 23 horas de vídeo. Enquanto isso, o aparelho da geração antiga permite até 65 horas de áudio, 11 horas de streaming de vídeo e 17 horas de vídeo.

A Apple não divulga oficialmente a capacidade de bateria dos seus telefones. O portal GSMArena, especializado no ramo da tecnologia, sugere que o iPhone 14 Pro tenha cerca de 3.200 mAh, ao passo que o iPhone 12 Pro contaria com 2.815 mAh.

Ambos os celulares são compatíveis com recarga rápida de 20 W. Na prática, isto significa que é possível levar a bateria dos modelos de 0% a 50% em 30 minutos. Os dois modelos trazem a tecnologia MagSafe, que permite recarga sem fio por meio de magnetismo. Nenhum deles vem com carregador na caixa.

Versão do sistema

O iPhone 14 Pro chegou com o novo iOS 16. A nova versão do sistema operacional da Apple conta com uma série de recursos inéditos e promete melhorar a experiência do usuário, como um padrão mais fácil de transformar fotografias em stickers usando o Live Text e a tela de bloqueio remodelada. A ideia da Apple foi permitir maior customização de sua interface.

O sistema operacional de fábrica do iPhone 12 Pro, por sua vez, é o iOS 14, melhor sistema da fabricante na época de lançamento em 2020. A Apple, no entanto, garante a atualização para o sistema atual da empresa.

Recursos adicionais

Em comum, as fichas técnicas trazem especificações como conectividade 5G, Wi-Fi 6 e NFC, que permite fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para realizar a operação de crédito. Outro recurso é a possibilidade do Face ID, que realiza o desbloqueio facial mesmo que o usuário esteja com máscara de proteção.

Por outro lado, as diferenças começam já no Bluetooth, pois o modelo recente traz uma versão mais atual do que o iPhone 12 Pro. Além disso, o iPhone 14 Pro chega com um recurso de destaque em termos de segurança, o sistema de Detecção de Acidentes. O recurso foi criado para emitir pedidos de socorro por meio de mensagens curtas enviadas por satélite.

Preço

O iPhone 14 Pro Max foi anunciado globalmente no início de setembro de 2022 e chegou ao Brasil em outubro. A versão oferece quatro disponibilidades de cores para o usuário: roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial. O telefone pode ser encontrado a partir de R$ 7.829 na Amazon — uma redução de R$ 758 em relação ao lançamento.

O iPhone 12 Pro, por sua vez, também possui quatro opções de cores: dourado, prateado, grafite e azul. O telefone foi lançado em outubro de 2020 por valores a partir de R$ 9.999 na versão com 128 GB. Atualmente, ele pode ser encontrado em algumas lojas online por R$ 7.306.

iPhone 12 Pro vs iPhone 14 Pro Especificações iPhone 12 Pro iPhone 14 Pro Lançamento outubro de 2020 setembro de 2022 Preço do lançamento a partir de R$ 9.999 a partir de R$ 9.499 Preço atual a partir de R$ 7.306 a partir de R$ 7.829 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela 2532 x 1170 pixels 2556 x 1179 pixels Processador A14 Bionic A16 Bionic Memória RAM 6 GB (estimativa) 6 GB (estimativa) Armazenamento 128 GB, 256 GB e 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira tripla, 12 MP, 12 MP e 12 MP tripla, 48 MP, 12 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema Operacional iOS 14 iOS 16 Bateria 2.815 mAh (estimativa) 3200 mAh (estimativa) Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,4 mm; 189 g 147,5 x 71,5 x 7,85 mm; 206 g Cores prata, grafite, dourado e azul preto espacial, prata, ouro e roxo profundo

Com informações da Apple e GSM Arena