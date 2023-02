iPhone 14 Pro é 20% mais rápido que Galaxy S23 Ultra, aponta benchmark

O iPhone 14 Pro chegou ao Brasil pelo preço de R$ 9.499 , mas aparece na Amazon por R$ 7.829 — desconto de R$ 1.670. Já o iPhone 14 Pro Max foi lançado com valor inicial de R$ 10.499, mas pode ser comprado por cerca de R$ 8.100 , ou seja, ficou R$ 2.399 mais barato.

Lançamento Galaxy S23: veja detalhes e preço de todas as versões

As pontuações do Geekbench mostraram que o recente S23 Ultra da Samsung é 21% mais lento em comparação com o iPhone 14 Pro. O smartphone da Samsung alcançou 1.480 para desempenho de núcleo único, enquanto o iPhone 14 Pro marcou 1.874 pontos.